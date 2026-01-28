[20-27 Ocak] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 20-27 Ocak tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta da EA SPORTS FC 26 yerini koruyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (20-27 Ocak)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|27.99$ (-%60)
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Scam Line
|2.99$
|-
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$ (-%50)
|Rust
|18.99$
|-
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|-
|Quarantine Zone: The Last Check
|8.99$
|-
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Black Desert
|4.99$
|-
|Football Manager 26
|49.99$
|-
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|-
|No Rest for the Wicked
|19.99$
|11.99$ (-%40)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.