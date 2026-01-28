[20-27 Ocak] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 20-27 Ocak tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu hafta da EA SPORTS FC 26 yerini koruyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (20-27 Ocak)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim EA SPORTS FC 26 69.99$ 27.99$ (-%60) Forza Horizon 6 48.99$ - Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75) Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50) ARC Raiders 39.99$ - Scam Line 2.99$ - Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50) Rust 18.99$ - Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ - Quarantine Zone: The Last Check 8.99$ - Euro Truck Simulator 2 10.09$ - Black Desert 4.99$ - Football Manager 26 49.99$ - Resident Evil Requiem 52.49$ - No Rest for the Wicked 19.99$ 11.99$ (-%40)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.