[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Dördüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games'in yılbaşı kapsamında bugün ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games, şimdi de yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyunlar sunuyor.

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla her hafta kullanıcıları platforma çekerken, bugün ve önümüzdeki günler her gün bir adet olmak üzere ücretsiz oyun dağıtacak.

Epic Games'in yılbaşı özel olarak ücretsiz verdiği üçüncü oyun ise 349 TL değerindeki Sorry We're Closed oldu. Bu oyunu yarın, yani 22 Aralık tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Sorry We're Closed nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Sorry We're Closed, zengin bir hikâye, derin karakterler ve çoklu sonlarla donatılmış nostaljik, tek oyunculu bir hayatta kalma-korku oyunudur. Şeytani silahlarla birinci şahıs bakış açısıyla savaşın. Üçüncü gözünüzü açarak dünyalar arasında geçiş yapın, sırları ortaya çıkarın ve bulmacaları çözün. Sorry We're Closed normal fiyatı 349 TL.

Sorry We're Closed fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.