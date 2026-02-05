Tümü Webekno
20 Xiaomi ve Redmi Cihaza Daha HyperOS 3 Güncellemesi Geldi: İşte Tam Liste!

HyperOS 3 dağıtımı hız kesmeden devam ediyor ve bu hafta 20 adet Xiaomi ve Redmi cihaza daha HyperOS 3 güncellemesi ulaştı.

20 Xiaomi ve Redmi Cihaza Daha HyperOS 3 Güncellemesi Geldi: İşte Tam Liste!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni arayüzü HyperOS 3’ün dağıtımını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, son güncellemeyle birlikte 20 yeni Xiaomi ve Redmi cihazı daha HyperOS 3 ekosistemine dâhil etti.

Güncellemeyi almaya başlayan modeller arasında hem eski amiral gemileri hem de orta segment cihazlar yer alıyor. Gelin bu telefonlara daha yakından bakalım.

HyperOS 3 alan yeni cihazlar

Akıllı telefonlar:

  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Xiaomi 12S Ultra / 12S Pro / 12S
  • Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12
  • Xiaomi Civi 2 / Civi 3
  • Redmi K50 Ultimate Edition
  • Redmi Note 15R
  • Redmi Note 12 Turbo / 12T Pro
  • Redmi 14C
  • Redmi 14R 5G

Tabletler

  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro (Wi-Fi)

Akıllı TV’ler

  • Xiaomi TV S Mini LED
  • Redmi TV MAX 2025 Serisi
  • Redmi Smart TV A Pro Serisi
  • Redmi Smart TV A 2025 Serisi

Xiaomi, HyperOS 3 dağıtımını önümüzdeki süreçte daha da hızlandıracağını söylüyor. Öte yandan şirket daha gelişmiş özellikler, daha akıllı bir arayüz ve iyileştirilmiş HyperIsland deneyimi sunacak olan HyperOS 3.1 üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Xiaomi

