20 Xiaomi ve Redmi Cihaza Daha HyperOS 3 Güncellemesi Geldi: İşte Tam Liste!

HyperOS 3 dağıtımı hız kesmeden devam ediyor ve bu hafta 20 adet Xiaomi ve Redmi cihaza daha HyperOS 3 güncellemesi ulaştı.

Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni arayüzü HyperOS 3’ün dağıtımını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, son güncellemeyle birlikte 20 yeni Xiaomi ve Redmi cihazı daha HyperOS 3 ekosistemine dâhil etti.

Güncellemeyi almaya başlayan modeller arasında hem eski amiral gemileri hem de orta segment cihazlar yer alıyor. Gelin bu telefonlara daha yakından bakalım.

HyperOS 3 alan yeni cihazlar

Akıllı telefonlar:

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12S Ultra / 12S Pro / 12S

Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12

Xiaomi Civi 2 / Civi 3

Redmi K50 Ultimate Edition

Redmi Note 15R

Redmi Note 12 Turbo / 12T Pro

Redmi 14C

Redmi 14R 5G

Tabletler

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro (Wi-Fi)

Akıllı TV’ler

Xiaomi TV S Mini LED

Redmi TV MAX 2025 Serisi

Redmi Smart TV A Pro Serisi

Redmi Smart TV A 2025 Serisi

Xiaomi, HyperOS 3 dağıtımını önümüzdeki süreçte daha da hızlandıracağını söylüyor. Öte yandan şirket daha gelişmiş özellikler, daha akıllı bir arayüz ve iyileştirilmiş HyperIsland deneyimi sunacak olan HyperOS 3.1 üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.