20 Xiaomi ve Redmi Cihaza Daha HyperOS 3 Güncellemesi Geldi: İşte Tam Liste!

Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni arayüzü HyperOS 3’ün dağıtımını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, son güncellemeyle birlikte 20 yeni Xiaomi ve Redmi cihazı daha HyperOS 3 ekosistemine dâhil etti.
Güncellemeyi almaya başlayan modeller arasında hem eski amiral gemileri hem de orta segment cihazlar yer alıyor. Gelin bu telefonlara daha yakından bakalım.
HyperOS 3 alan yeni cihazlar
Akıllı telefonlar:
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 12S Ultra / 12S Pro / 12S
- Xiaomi 12 Pro / Xiaomi 12
- Xiaomi Civi 2 / Civi 3
- Redmi K50 Ultimate Edition
- Redmi Note 15R
- Redmi Note 12 Turbo / 12T Pro
- Redmi 14C
- Redmi 14R 5G
Tabletler
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro (Wi-Fi)
Akıllı TV’ler
- Xiaomi TV S Mini LED
- Redmi TV MAX 2025 Serisi
- Redmi Smart TV A Pro Serisi
- Redmi Smart TV A 2025 Serisi
Xiaomi, HyperOS 3 dağıtımını önümüzdeki süreçte daha da hızlandıracağını söylüyor. Öte yandan şirket daha gelişmiş özellikler, daha akıllı bir arayüz ve iyileştirilmiş HyperIsland deneyimi sunacak olan HyperOS 3.1 üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.