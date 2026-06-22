İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci el otomobil alırken kilometre önemli olsa da, düzenli bakımları yapılmış bazı motorlar 200 bin kilometrenin üzerinde bile güven vermeye devam ediyor. Peki 200-300 bin kilometrede olmasına rağmen hâlâ tercih edilebilecek en dayanıklı motorlar hangileri?

İkinci el otomobil alırken kilometre çoğu kişinin ilk baktığı kriterlerden biri. Ancak tek başına kilometreye odaklanmak, aslında uzun ömürlü ve kendini kanıtlamış birçok motoru gözden kaçırmaya neden olabiliyor. Özellikle düzenli bakımları yapılmış bazı motorlar, 200 bin kilometre sonrasında da güven vermeye devam ediyor.

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Peki 200-300 bin kilometrede olsa bile alınabilecek motorlar hangileri? Hazırsanız listemize geçelim ve bu motorları birlikte inceleyelim.

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Renault 1.5 dCi (K9K)

Renault'un efsaneleşen 1.5 dCi K9K motoru, Türkiye'de Megane, Clio, Fluence, Duster ve birçok modelde kullanıldı. Düzenli yağ bakımı yapılan örnekleri 400 bin kilometrenin üzerine kadar sorunsuz şekilde ulaşabiliyor. Düşük yakıt tüketimi ve uygun bakım maliyetleri de motorun en büyük avantajları arasında yer alıyor.

Bu motora sahip bir araca bakıyorsanız, enjektör sesi, turbo durumu ve yağ bakım geçmişini kontrol etmeniz gerekiyor. Triger kayışının da ne zaman değiştirildiği öğrenilmeli, mümkünse kayıtları incelenmeli.

Fiat 1.3 Multijet

Fiat'ın 1.3 Multijet motoru, uzun ömür denildiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biri. Egea, Linea, Doblo ve Fiorino gibi modellerde kullanılan bu motor, taksilerde ve ticari araçlarda milyon kilometreyi aşan örnekleriyle biliniyor.

Mercedes 1.5 dCi OM607

Mercedes A180d ve CLA 180d modellerinde kullanılan OM607 motor, aslında Renault'nun K9K motorunun Mercedes tarafından uyarlanmış versiyonu. Yakıt ekonomisiyle dikkat çeken bu motor, düzenli bakımlarla 300 bin kilometrenin çok üzerine çıkabilen yapısıyla öne çıkıyor. Parça ve bakım maliyetleri de Mercedes logosuna rağmen birçok dizel motora göre makul seviyelerde kalabiliyor.

Ancak alım öncesinde enjektörlerin durumu, turbo performansı ve düzenli bakım kayıtlarına göz atmanızda fayda var.

Toyota 1.4 D-4D

Toyota'nın 1.4 D-4D motoru, sağlamlığıyla yıllardır övgü alan motorlardan biri. Corolla ve Yaris gibi modellerde kullanılan bu ünite, düzenli bakım yapıldığı sürece yüksek kilometrelerde de güven vermeye devam ediyor. Yakıt ekonomisi ve düşük arıza oranı da en önemli artıları arasında bulunuyor.

Toyota'nın 1.4 D-4D motoru düşük arıza oranıyla bilinse de turbo ve enjektör sistemi yine kontrol edilmesi gereken noktalar arasında bulunuyor.

Honda 1.6 i-VTEC

Atmosferik benzinli motorlar arasında özel bir yere sahip olan Honda 1.6 i-VTEC, yüksek kilometre konusunda oldukça başarılı. Zincirli yapısı, sağlam mekanik parçaları ve düşük arıza geçmişi sayesinde 300 bin kilometrenin üzerindeki örnekleri hâlâ sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. LPG ile uyumu da Türkiye'de tercih edilmesindeki önemli nedenlerden biri.

Bakım geçmişine bağlı olarak bu motorda yağ eksiltme görülebiliyor. Almadan önce motorun yağ yakıp yakmadığı kontrol edilmeli ve düzenli yağ değişim geçmişi sorgulanmalı.

Hyundai/Kia 1.6 MPI

Hyundai ve Kia modellerinde yıllarca kullanılan 1.6 MPI motor, basit yapısı ve düşük arıza oranıyla dikkat çekiyor. Atmosferik yapısı sayesinde karmaşık turbo sistemlerine sahip olmaması, uzun ömür konusunda avantaj sağlıyor. Elantra, i30, Cerato ve Ceed gibi modellerde bulunan bu motor, yüksek kilometreli araç arayanlar için güven veren seçeneklerden biri olarak görülüyor.

Bu noktada hatırlatalım...

Yukarıda bahsettiğimiz motorlar, düzenli bakımları yapılmış örneklerinde uzun kilometreler boyunca sorunsuzluk sunabiiyor. Doğru bakılmış bir araçta 200-300 bin kilometre her zaman korkulacak bir rakam olmayabiliyor.

Peki sizce yüksek kilometrede en çok güven veren motor hangisi?