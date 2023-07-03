Haziran ayında iki kez zam yapan Peugeot, temmuz ayına da zamla girdi. Tüm modellere zam gelirken Peugeot için tarihte ilk kez 2 milyon TL bandını konuşmaya başladık...
Fransız otomotiv devi Peugeot, temmuz ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka, tüm modellere ciddi oranlarda zam yaptı. Ayrıca Peugeot tarihinde ilk kez 2 milyon TL'yi konuşmaya başladı. "Gırtlak dolu" 5008, 2 milyon TL'nin üstüne çıktı. Kurdaki yükseliş devam ettiği sürece, araç fiyatları da paralel olarak artmaya devam edecek gibi görünüyor...
Bu haberimizde, Peugeot'nun temmuz ayı sıfır otomobil ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Listenin Peugeot'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Peugeot sıfır araba fiyatları - Temmuz 2023
|Model
|12 Haziran Başlangıç Fiyatı
|3 Temmuz Başlangıç Fiyatı
|208
|811.000 TL
|908.500 TL
|308
|1.088.000 TL
|1.219.000 TL
|408
|1.359.000 TL
|1.522.500 TL
|508
|1.449.500 TL
|1.580.000 TL
|2008
|1.064.000 TL
|1.192.000 TL
|e-2008
|1.230.000 TL
|1.414.500 TL
|3008
|1.403.500 TL
|1.572.000 TL
|5008
|1.701.000 TL
|1.905.000 TL
e-2008 fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|100 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|1.414.500 TL
e-2008 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|4.278 TL
|GT
|Özel Metalik Renk
|8.861 TL
|GT
|Kablosuz Şarj
|2.750 TL
|GT
208 fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 100hp, Benzinli
|Active Prime, Otomatik
|908.500 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure Selection, Otomatik
|995.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|1.098.000 TL
208 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|6.000 TL
|Prime, Prime Selection, Allure Selection, GT, Active Prime
|Özel Metalik Renk
|7.000 TL
|Prime, Prime Selection, Allure Selection, GT, Active Prime
|10" Dokunmatik Ekran
|18.000 TL
|Allure Selection
|Sürüş Destek Paketi
|6.500 TL
|Allure Selection
308 fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Active Prime, Otomatik
|1.219.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.301.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|1.441.000 TL
308 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Active, Allure, GT
|Özel Metalik Renk
|14.500 TL
|Active, Allure, GT
|VisioPark Paketi
|16.000 TL
|GT
|Kablosuz Şarj
|4.500 TL
|Allure
508 fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|Allure, Otomatik
|1.580.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|GT Selection, Otomatik
|1.741.000 TL
508 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Metalik Renk
|8.000 TL
|GT, Prime, Allure, GT Selection
|Sedefli Metalik Renk
|15.000 TL
|GT, Prime, Allure, GT Selection
|Kablosuz Şarj
|4.500 TL
|Allure
|Açılır Cam Tavan
|35.000 TL
|Allure, GT Selection
|Gece Görüş Sistemi
|43.000 TL
|GT Selection
|Visio Park 2
|6.000 TL
|GT Selection
|Visio Park 2: Full Park Asistanı + 360 Derece Kamera
|8.500 TL
|GT Selection
|Sürüş Destek Plus Paketi
|13.000 TL
|Allure
|Nappa Deri Döşeme
|65.000 TL
|GT Selection, GT
|Ahşap Kaplama
|9.500 TL
|GT Selection
2008 fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Active Prime, Otomatik
|1.192.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.302.000 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|1.468.000 TL
|1.5 BlueHDi 110hp, Dizel
|Active Prime, Otomatik
|1.315.500 TL
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|Active Sky Pack, Otomatik
|1.398.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|GT, Otomatik
|1.564.000 TL
2008 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|7.000 TL
|Active Prime, Allure, GT
|Özel Metalik Renk
|14.500 TL
|Active Prime, Allure, GT
|Açılır Cam Tavan
|35.000 TL
|Allure
|Kablosuz Şarj
|4.500 TL
|Allure
3008 fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Active Prime, Otomatik
|1.572.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|Active Prime, Otomatik
|1.605.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|Allure, Otomatik
|1.676.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|GT, Otomatik
|1.914.000 TL
3008 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Metalik Renk
|8.000 TL
|Allure, GT, Active Prime
|Sedefli Metalik Renk
|15.000 TL
|Allure, GT, Active Prime
|Kablosuz Şarj
|4.500 TL
|Allure, Active Prime
|Black Diamond Tavan
|3.000 TL
|Allure
|Gece Görüş Sistemi
|28.500 TL
|GT
|'Night Vision' Gece Görüş Sistemi
|43.000 TL
|GT
|Advanced Grip Control
|7.500 TL
|GT
|Black Pack
|20.000 TL
|GT
|Nappa Deri Döşeme ve Lati Wood Ahşap Kaplamalar
|65.000 TL
|GT
5008 fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|Allure, Otomatik
|1.905.000 TL
|1.5 BlueHDi 130hp, Dizel
|GT, Otomatik
|2.120.000 TL
5008 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Metalik Renk
|8.000 TL
|GT, Active Prime, Allure
|Sedefli Metalik Renk
|15.000 TL
|GT, Active Prime, Allure
|Kablosuz Şarj
|4.500 TL
|Allure
|'Night Vision' Gece Görüş Sistemi
|43.000 TL
|GT
|Advanced Grip Control
|7.500 TL
|GT
|Black Pack
|20.000 TL
|GT
|Nappa Deri Döşeme ve Lati Wood Ahşap Kaplamalar
|65.000 TL
|GT
408 fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|Allure, Otomatik
|1.522.500 TL
|1.2 PureTech 130hp, Benzinli
|GT, Otomatik
|1.758.000 TL
408 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|8.000 TL
|GT, Allure
|Özel Metalik Renk
|15.000 TL
|GT, Allure
|E-call
|2.000 TL
|GT, Allure
|'Night Vision' Gece Görüş Sistemi
|43.000 TL
|GT
|Nappa Deri Döşeme
|50.000 TL
|GT