Haziran ayında iki kez zam yapan Peugeot, temmuz ayına da zamla girdi. Tüm modellere zam gelirken Peugeot için tarihte ilk kez 2 milyon TL bandını konuşmaya başladık...

Fransız otomotiv devi Peugeot, temmuz ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka, tüm modellere ciddi oranlarda zam yaptı. Ayrıca Peugeot tarihinde ilk kez 2 milyon TL'yi konuşmaya başladı. "Gırtlak dolu" 5008, 2 milyon TL'nin üstüne çıktı. Kurdaki yükseliş devam ettiği sürece, araç fiyatları da paralel olarak artmaya devam edecek gibi görünüyor...

Bu haberimizde, Peugeot'nun temmuz ayı sıfır otomobil ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Listenin Peugeot'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Peugeot sıfır araba fiyatları - Temmuz 2023

Model 12 Haziran Başlangıç Fiyatı 3 Temmuz Başlangıç Fiyatı 208 811.000 TL 908.500 TL 308 1.088.000 TL 1.219.000 TL 408 1.359.000 TL 1.522.500 TL 508 1.449.500 TL 1.580.000 TL 2008 1.064.000 TL 1.192.000 TL e-2008 1.230.000 TL 1.414.500 TL 3008 1.403.500 TL 1.572.000 TL 5008 1.701.000 TL 1.905.000 TL

e-2008 fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 100 kW, Elektrikli GT, Otomatik 1.414.500 TL

e-2008 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 4.278 TL GT Özel Metalik Renk 8.861 TL GT Kablosuz Şarj 2.750 TL GT

208 fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 100hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 908.500 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure Selection, Otomatik 995.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.098.000 TL

208 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 6.000 TL Prime, Prime Selection, Allure Selection, GT, Active Prime Özel Metalik Renk 7.000 TL Prime, Prime Selection, Allure Selection, GT, Active Prime 10" Dokunmatik Ekran 18.000 TL Allure Selection Sürüş Destek Paketi 6.500 TL Allure Selection

308 fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.219.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.301.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.441.000 TL

308 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL Active, Allure, GT Özel Metalik Renk 14.500 TL Active, Allure, GT VisioPark Paketi 16.000 TL GT Kablosuz Şarj 4.500 TL Allure

508 fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Allure, Otomatik 1.580.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel GT Selection, Otomatik 1.741.000 TL

508 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Özel Metalik Renk 8.000 TL GT, Prime, Allure, GT Selection Sedefli Metalik Renk 15.000 TL GT, Prime, Allure, GT Selection Kablosuz Şarj 4.500 TL Allure Açılır Cam Tavan 35.000 TL Allure, GT Selection Gece Görüş Sistemi 43.000 TL GT Selection Visio Park 2 6.000 TL GT Selection Visio Park 2: Full Park Asistanı + 360 Derece Kamera 8.500 TL GT Selection Sürüş Destek Plus Paketi 13.000 TL Allure Nappa Deri Döşeme 65.000 TL GT Selection, GT Ahşap Kaplama 9.500 TL GT Selection

2008 fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.192.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.302.000 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.468.000 TL 1.5 BlueHDi 110hp, Dizel Active Prime, Otomatik 1.315.500 TL 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Active Sky Pack, Otomatik 1.398.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel GT, Otomatik 1.564.000 TL

2008 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 7.000 TL Active Prime, Allure, GT Özel Metalik Renk 14.500 TL Active Prime, Allure, GT Açılır Cam Tavan 35.000 TL Allure Kablosuz Şarj 4.500 TL Allure

3008 fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Active Prime, Otomatik 1.572.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Active Prime, Otomatik 1.605.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Allure, Otomatik 1.676.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel GT, Otomatik 1.914.000 TL

3008 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Özel Metalik Renk 8.000 TL Allure, GT, Active Prime Sedefli Metalik Renk 15.000 TL Allure, GT, Active Prime Kablosuz Şarj 4.500 TL Allure, Active Prime Black Diamond Tavan 3.000 TL Allure Gece Görüş Sistemi 28.500 TL GT 'Night Vision' Gece Görüş Sistemi 43.000 TL GT Advanced Grip Control 7.500 TL GT Black Pack 20.000 TL GT Nappa Deri Döşeme ve Lati Wood Ahşap Kaplamalar 65.000 TL GT

5008 fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel Allure, Otomatik 1.905.000 TL 1.5 BlueHDi 130hp, Dizel GT, Otomatik 2.120.000 TL

5008 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Özel Metalik Renk 8.000 TL GT, Active Prime, Allure Sedefli Metalik Renk 15.000 TL GT, Active Prime, Allure Kablosuz Şarj 4.500 TL Allure 'Night Vision' Gece Görüş Sistemi 43.000 TL GT Advanced Grip Control 7.500 TL GT Black Pack 20.000 TL GT Nappa Deri Döşeme ve Lati Wood Ahşap Kaplamalar 65.000 TL GT

408 fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.2 PureTech 130hp, Benzinli Allure, Otomatik 1.522.500 TL 1.2 PureTech 130hp, Benzinli GT, Otomatik 1.758.000 TL

408 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023