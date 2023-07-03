Opel'in temmuz ayı güncel fiyat listesi açıklandı. Marka tüm modellere zam yaptı. Opel'in 1 milyon TL'den ucuza tek bir otomobili kaldı...
Alman otomobil devi Opel, temmuz ayına hızlı bir giriş yaptı. Marka, tüm araçlarına zam yaptı. Haziran ayında 3 modeli 1 milyon TL'nin altında olan Opel'in, artık bir modeli 1 milyon TL'nin altında. O da tahmin edebileceğiniz üzere Corsa...
Peki Opel sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Opel'in Temmuz 2023 fiyat ve opsiyon listelerini sunacağız. Bu rakamları Opel'in internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Opel sıfır araba fiyatları - Temmuz 2023
|Model
|12 Haziran Başlangıç Fiyatı
|3 Temmuz Başlangıç Fiyatı
|Crossland
|918.900 TL
|1.044.900 TL
|Mokka
|1.110.900 TL
|1.268.900 TL
|Grandland
|1.362.900 TL
|1.544.900 TL
|Astra
|972.900 TL
|1.106.900 TL
|Corsa
|696.900 TL
|792.900 TL
|Corsa-e
|1.059.900 TL
|1.205.900 TL
|Mokka-e
|1.291.900 TL
|1.468.900 TL
Corsa fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 75 HP, Benzinli
|Elegance, Manuel
|792.900 TL
|1.2 100 HP, Benzinli
|Edition, Otomatik
|908.900 TL
|1.2 100 HP, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|955.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|Ultimate, Otomatik
|1.073.900 TL
|100 kW, Elektrikli
|Ultimate, Otomatik
|1.205.900 TL
Corsa opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|12.500 TL
|Elegance, Edition, Ultimate
|Siyah Tavan
|7.650 TL
|Elegance, Edition
|Panoramik Cam Tavan
|22.500 TL
|Elegance
Crossland fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 130 HP, Benzinli
|Essential, Manuel
|1.044.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|Essential, Otomatik
|1.122.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|1.200.900 TL
Crossland opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|12.500 TL
|Elegance, Edition, Essential
Mokka fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 130 HP, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|1.268.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|GS, Otomatik
|1.391.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|Ultimate, Otomatik
|1.468.900 TL
|100 kW, Elektrikli
|Ultimate, Otomatik
|1.468.900 TL
Mokka opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|12.500 TL
|GS, Ultimate, Elegance
|Siyah Tavan
|7.650 TL
|Elegance
|Bold Pack
|7.000 TL
|Ultimate
Astra fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 130 HP, Benzinli
|Edition, Manuel
|1.106.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|Edition, Otomatik
|1.247.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|1.375.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|GS, Otomatik
|1.493.900 TL
|1.5 130 HP, Dizel
|Edition, Otomatik
|1.327.900 TL
Astra opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|GS, Edition, Elegance
|Siyah Tavan
|7.500 TL
|Elegance
Grandland fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 130 HP, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|1.544.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|GS, Otomatik
|1.603.900 TL
|1.2 130 HP, Benzinli
|Ultimate, Otomatik
|1.663.900 TL
|1.5 130 HP, Dizel
|Elegance, Otomatik
|1.624.900 TL
|1.5 130 HP, Dizel
|GS, Otomatik
|1.684.900 TL
|1.5 130 HP, Dizel
|Ultimate, Otomatik
|1.743.900 TL
Grandland opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Edition, Elegance, Ultimate
|Premium Pack
|100.000 TL
|Ultimate