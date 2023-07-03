Astra'ya Bir Gecede 130 Bin TL Zam Geldi! Opel, 1 Milyon TL'nin Altında Sadece 1 Modelin Kaldığı Güncel Fiyat Listesini Açıkladı

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Opel'in temmuz ayı güncel fiyat listesi açıklandı. Marka tüm modellere zam yaptı. Opel'in 1 milyon TL'den ucuza tek bir otomobili kaldı...

Alman otomobil devi Opel, temmuz ayına hızlı bir giriş yaptı. Marka, tüm araçlarına zam yaptı. Haziran ayında 3 modeli 1 milyon TL'nin altında olan Opel'in, artık bir modeli 1 milyon TL'nin altında. O da tahmin edebileceğiniz üzere Corsa...

Peki Opel sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Opel'in Temmuz 2023 fiyat ve opsiyon listelerini sunacağız. Bu rakamları Opel'in internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Opel sıfır araba fiyatları - Temmuz 2023

Model 12 Haziran Başlangıç Fiyatı 3 Temmuz Başlangıç Fiyatı
Crossland 918.900 TL 1.044.900 TL
Mokka 1.110.900 TL 1.268.900 TL
Grandland 1.362.900 TL 1.544.900 TL
Astra 972.900 TL 1.106.900 TL
Corsa 696.900 TL 792.900 TL
Corsa-e 1.059.900 TL 1.205.900 TL
Mokka-e 1.291.900 TL 1.468.900 TL

Corsa fiyatları - Temmuz 2023

Corsa

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 75 HP, Benzinli Elegance, Manuel 792.900 TL
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik 908.900 TL
1.2 100 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 955.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1.073.900 TL
100 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.205.900 TL

Corsa opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 12.500 TL Elegance, Edition, Ultimate
Siyah Tavan 7.650 TL Elegance, Edition
Panoramik Cam Tavan 22.500 TL Elegance

Crossland fiyatları - Temmuz 2023

Crossland

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 130 HP, Benzinli Essential, Manuel 1.044.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Essential, Otomatik 1.122.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 1.200.900 TL

Crossland opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 12.500 TL Elegance, Edition, Essential

Mokka fiyatları - Temmuz 2023

Opel Mokka

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 1.268.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.391.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1.468.900 TL
100 kW, Elektrikli Ultimate, Otomatik 1.468.900 TL

Mokka opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 12.500 TL GS, Ultimate, Elegance
Siyah Tavan 7.650 TL Elegance
Bold Pack 7.000 TL Ultimate

Astra fiyatları - Temmuz 2023

Opel Astra

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 130 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.106.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Edition, Otomatik 1.247.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 1.375.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.493.900 TL
1.5 130 HP, Dizel Edition, Otomatik 1.327.900 TL

Astra opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL GS, Edition, Elegance
Siyah Tavan 7.500 TL Elegance

Grandland fiyatları - Temmuz 2023

Opel Grandland

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 130 HP, Benzinli Elegance, Otomatik 1.544.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli GS, Otomatik 1.603.900 TL
1.2 130 HP, Benzinli Ultimate, Otomatik 1.663.900 TL
1.5 130 HP, Dizel Elegance, Otomatik 1.624.900 TL
1.5 130 HP, Dizel GS, Otomatik 1.684.900 TL
1.5 130 HP, Dizel Ultimate, Otomatik 1.743.900 TL

Grandland opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL Edition, Elegance, Ultimate
Premium Pack 100.000 TL Ultimate
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