Toyota, temmuz ayı sıfır araba fiyatlarını açıkladı. Tahmin edilebileceği üzere tüm modellere zam yapıldı. Corolla ve Yaris, Toyota'nın bir milyondan ucuz olan iki modeli olarak kaldı.

Türkiye'deki en popüler otomobil markalarından Toyota, temmuz ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka, istisnasız olarak tüm modellere zam yaptı. İş öyle bir noktaya geldi ki Toyota'nın 1 milyon TL'den ucuza arabası kalmayacak. Bu da Toyota'nın "Halk arabası" algısını kaybetmesine yol açabilir.

Peki Toyota'nın sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Toyota'nın Temmuz 2023 güncel fiyat listesine bakacağız. Listeyi resmi internet sitesinden edindiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Toyota sıfır araba fiyatları - Temmuz 2023

Model 12 Haziran Başlangıç Fiyatı 3 Temmuz Başlangıç Fiyatı Corolla 882.150 TL 926.250 TL Corolla Hybrid 1.170.800 TL 1.229.300 TL Corolla Cross Hybrid 1.291.100 TL 1.355.700 TL C-HR Hybrid 1.235.650 TL 1.297.450 TL Yaris 921.950 TL 968.050 TL Yaris Hybrid 1.164.300 TL 1.222.500 TL Yaris Cross 1.091.600 TL 1.146.200 TL Yaris Cross Hybrid 1.291.100 TL 1.251.300 TL Camry 3.019.700 TL 3.170.800 TL RAV 4 Hybrid 2.252.500 TL 2.365.100 TL Land Cruiser Prado 6.287.850 TL 6.602.000 TL Hilux 1.144.650 TL 1.224.750 TL

Corolla fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5, Benzinli Vision, Manuel 926.250 TL 1.5, Benzinli Vision, Otomatik 966.650 TL 1.5, Benzinli Dream, Otomatik 1.062.000 TL 1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 1.127.250 TL 1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 1.195.650 TL 1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik 1.292.650 TL

Corolla opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 6.750 TL Vision, Dream, Dream X-Pack, Passion X-Pack

Corolla Hybrid fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.8, Hibrit Dream, Otomatik 1.229.300 TL 1.8, Hibrit Dream X-Pack, Otomatik 1.274.350 TL 1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.307.650 TL 1.8, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.404.600 TL

Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 6.750 TL Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Corolla Cross fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.8, Hibrit Flame, Otomatik 1.355.700 TL 1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.395.900 TL 1.8, Hibrit Passion, Otomatik 1.495.100 TL 1.8, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.604.000 TL

Corolla Cross opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 9.500 TL Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack

C-HR Hybrid fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.8, Hibrit Flame, Otomatik 1.297.450 TL 1.8, Hibrit Passion, Otomatik 1.417.850 TL 1.8, Hibrit Passion - Siyah, Otomatik 1.435.250 TL 1.8, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.509.400 TL 1.8, Hibrit Passion X-Pack - Siyah, Otomatik 1.527.050 TL 1.8, Hibrit Passion X-Pack - Siyah - JBL, Otomatik 1.550.250 TL

C-HR opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 9.500 TL Flame, Passion, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Yaris Cross fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5, Benzinli Dream, Otomatik 1.146.200 TL 1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 1.172.200 TL 1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 1.221.400 TL

Yaris Cross opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 6.750 TL Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack

Yaris Cross Hybrid fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5, Hibrit Dream, Otomatik 1.251.300 TL 1.5, Hibrit Dream X-Pack, Otomatik 1.277.300 TL 1.5, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 1.324.300 TL 1.5, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.479.200 TL

Yaris Cross Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 6.750 TL Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Yaris fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5, Benzinli Dream, Otomatik 968.050 TL 1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 1.027.450 TL 1.5, Benzinli Flame, Otomatik 1.043.800 TL 1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 1.085.500 TL

Yaris opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 6.750 TL Dream, Dream X-Pack, Flame, Flame X-Pack

Yaris Hybrid fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5, Hibrit Dream, Otomatik 1.222.500 TL 1.5, Hibrit Flame, Otomatik 1.277.150 TL 1.5, Hibrit Passion, Otomatik 1.377.050 TL

Yaris Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 6.750 TL Dream, Flame, Passion

Camry fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.5, Hibrit Passion, Otomatik 3.170.800 TL

Camry opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 13.500 TL Passion

RAV 4 fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.5, Hibrit Flame, Otomatik 2.365.100 TL 2.5, Hibrit Passion, Otomatik 2.604.000 TL 2.5, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.689.450 TL 2.5, Hibrit Passion X-Sport, Otomatik 2.695.850 TL

RAV 4 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 13.500 TL Flame, Passion, Passion X-Pack, Passion X-Sport

Land Cruiser Prado fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım- Şanzıman Fiyat 2.8, Dizel -, Otomatik 6.602.000 TL

Land Cruiser Prado opsiyon fiyatları - Temmuz 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 28.600 TL Mevcut donanım

Hilux fiyatları - Temmuz 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.4 D-4D 4x2, Dizel Adventure, Otomatik 1.224.750 TL 2.4 D-4D 4x2, Dizel Adventure A/T, Otomatik 1.264.600 TL 2.4 D-4D 4x4, Dizel Adventure, Otomatik 1.371.050 TL 2.4 D-4D 4x4, Dizel Hi-Cruiser A/T, Otomatik 1.429.750 TL 2.4 D-4D 4x4, Dizel Invincible A/T, Otomatik 1.508.000 TL

Hilux opsiyon fiyatları - Temmuz 2023