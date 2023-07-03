Toyota, temmuz ayı sıfır araba fiyatlarını açıkladı. Tahmin edilebileceği üzere tüm modellere zam yapıldı. Corolla ve Yaris, Toyota'nın bir milyondan ucuz olan iki modeli olarak kaldı.
Türkiye'deki en popüler otomobil markalarından Toyota, temmuz ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka, istisnasız olarak tüm modellere zam yaptı. İş öyle bir noktaya geldi ki Toyota'nın 1 milyon TL'den ucuza arabası kalmayacak. Bu da Toyota'nın "Halk arabası" algısını kaybetmesine yol açabilir.
Peki Toyota'nın sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Toyota'nın Temmuz 2023 güncel fiyat listesine bakacağız. Listeyi resmi internet sitesinden edindiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Toyota sıfır araba fiyatları - Temmuz 2023
|Model
|12 Haziran Başlangıç Fiyatı
|3 Temmuz Başlangıç Fiyatı
|Corolla
|882.150 TL
|926.250 TL
|Corolla Hybrid
|1.170.800 TL
|1.229.300 TL
|Corolla Cross Hybrid
|1.291.100 TL
|1.355.700 TL
|C-HR Hybrid
|1.235.650 TL
|1.297.450 TL
|Yaris
|921.950 TL
|968.050 TL
|Yaris Hybrid
|1.164.300 TL
|1.222.500 TL
|Yaris Cross
|1.091.600 TL
|1.146.200 TL
|Yaris Cross Hybrid
|1.291.100 TL
|1.251.300 TL
|Camry
|3.019.700 TL
|3.170.800 TL
|RAV 4 Hybrid
|2.252.500 TL
|2.365.100 TL
|Land Cruiser Prado
|6.287.850 TL
|6.602.000 TL
|Hilux
|1.144.650 TL
|1.224.750 TL
Corolla fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5, Benzinli
|Vision, Manuel
|926.250 TL
|1.5, Benzinli
|Vision, Otomatik
|966.650 TL
|1.5, Benzinli
|Dream, Otomatik
|1.062.000 TL
|1.5, Benzinli
|Dream X-Pack, Otomatik
|1.127.250 TL
|1.5, Benzinli
|Flame X-Pack, Otomatik
|1.195.650 TL
|1.5, Benzinli
|Passion X-Pack, Otomatik
|1.292.650 TL
Corolla opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|6.750 TL
|Vision, Dream, Dream X-Pack, Passion X-Pack
Corolla Hybrid fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.8, Hibrit
|Dream, Otomatik
|1.229.300 TL
|1.8, Hibrit
|Dream X-Pack, Otomatik
|1.274.350 TL
|1.8, Hibrit
|Flame X-Pack, Otomatik
|1.307.650 TL
|1.8, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|1.404.600 TL
Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|6.750 TL
|Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Corolla Cross fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.8, Hibrit
|Flame, Otomatik
|1.355.700 TL
|1.8, Hibrit
|Flame X-Pack, Otomatik
|1.395.900 TL
|1.8, Hibrit
|Passion, Otomatik
|1.495.100 TL
|1.8, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|1.604.000 TL
Corolla Cross opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|9.500 TL
|Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack
C-HR Hybrid fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.8, Hibrit
|Flame, Otomatik
|1.297.450 TL
|1.8, Hibrit
|Passion, Otomatik
|1.417.850 TL
|1.8, Hibrit
|Passion - Siyah, Otomatik
|1.435.250 TL
|1.8, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|1.509.400 TL
|1.8, Hibrit
|Passion X-Pack - Siyah, Otomatik
|1.527.050 TL
|1.8, Hibrit
|Passion X-Pack - Siyah - JBL, Otomatik
|1.550.250 TL
C-HR opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|9.500 TL
|Flame, Passion, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Yaris Cross fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5, Benzinli
|Dream, Otomatik
|1.146.200 TL
|1.5, Benzinli
|Dream X-Pack, Otomatik
|1.172.200 TL
|1.5, Benzinli
|Flame X-Pack, Otomatik
|1.221.400 TL
Yaris Cross opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|6.750 TL
|Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack
Yaris Cross Hybrid fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5, Hibrit
|Dream, Otomatik
|1.251.300 TL
|1.5, Hibrit
|Dream X-Pack, Otomatik
|1.277.300 TL
|1.5, Hibrit
|Flame X-Pack, Otomatik
|1.324.300 TL
|1.5, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|1.479.200 TL
Yaris Cross Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|6.750 TL
|Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Yaris fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5, Benzinli
|Dream, Otomatik
|968.050 TL
|1.5, Benzinli
|Dream X-Pack, Otomatik
|1.027.450 TL
|1.5, Benzinli
|Flame, Otomatik
|1.043.800 TL
|1.5, Benzinli
|Flame X-Pack, Otomatik
|1.085.500 TL
Yaris opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|6.750 TL
|Dream, Dream X-Pack, Flame, Flame X-Pack
Yaris Hybrid fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5, Hibrit
|Dream, Otomatik
|1.222.500 TL
|1.5, Hibrit
|Flame, Otomatik
|1.277.150 TL
|1.5, Hibrit
|Passion, Otomatik
|1.377.050 TL
Yaris Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|6.750 TL
|Dream, Flame, Passion
Camry fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.5, Hibrit
|Passion, Otomatik
|3.170.800 TL
Camry opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|13.500 TL
|Passion
RAV 4 fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.5, Hibrit
|Flame, Otomatik
|2.365.100 TL
|2.5, Hibrit
|Passion, Otomatik
|2.604.000 TL
|2.5, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|2.689.450 TL
|2.5, Hibrit
|Passion X-Sport, Otomatik
|2.695.850 TL
RAV 4 opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|13.500 TL
|Flame, Passion, Passion X-Pack, Passion X-Sport
Land Cruiser Prado fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım- Şanzıman
|Fiyat
|2.8, Dizel
|-, Otomatik
|6.602.000 TL
Land Cruiser Prado opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|28.600 TL
|Mevcut donanım
Hilux fiyatları - Temmuz 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.4 D-4D 4x2, Dizel
|Adventure, Otomatik
|1.224.750 TL
|2.4 D-4D 4x2, Dizel
|Adventure A/T, Otomatik
|1.264.600 TL
|2.4 D-4D 4x4, Dizel
|Adventure, Otomatik
|1.371.050 TL
|2.4 D-4D 4x4, Dizel
|Hi-Cruiser A/T, Otomatik
|1.429.750 TL
|2.4 D-4D 4x4, Dizel
|Invincible A/T, Otomatik
|1.508.000 TL
Hilux opsiyon fiyatları - Temmuz 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|10.000 TL
|Adventure, Adventure A/T, Hi-Cruiser A/T, Invincible A/T