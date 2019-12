Time Dergisi, 2010'lu Yılların En İyi 10 Oyununu Açıkladı

2019’un son günlerindeyiz ve bir 10 yılı daha geride bırakıyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılda birçok iyi film izledik, şarkı dinledik ve oyun oynadık. Peki, 2010’lu yılların en iyi oyunları hangileriydi?

2010’lu yıllara başlarken oyun endüstrisi 1 milyar dolar gibi bir değere ulaşmayı hâlihazırda başarmıştı ancak oyun piyasası şu an film, televizyon ve müzik piyasasından çok daha büyük bir hâle geldi. 2010’lu yıllarda oyun oynamak, ana akım bir eğlence aracı oldu.

Tabii bu sektörün bu kadar fazla büyümesi kanun koyucuların da dikkatini çekti. Oyunlar içerisinde yer alan mikro ödemeler, bazı ülkeler tarafından kumar olarak kabul edilmeye başlandı. Peki bu 10 yılın en iyi 10 oyunu hangileriydi? Time dergisi; daha önce film, dizi, albümler için yaptığı bu listeyi oyunlar için de yaptı. İşte Time’a göre 2010’lu yılların en iyi 10 oyunu.

Grand Theft Auto V (2013)

GTA serisi, Rockstar’ın en çok bilinen markalarından bir tanesi ve GTA V, tüm zamanların en başarılı eğlence ürünü olmayı başardı. 6 milyar dolar gelir elde eden ve her geçen gün gelirini artıran oyun, Star Wars filmlerinden çok daha fazla gelir elde etti.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ile açık dünya oyununun, rekabetçi oyunlardan daha ilginç olabileceğini göstermiş oldu. Oyuncular, Breath of the Wild’da kendi maceralarını da yaratabildiler.

Fortnite (2017)

PUBG, Battle Royale türü oyunları tekrardan popülerleştirse de Fortnite bu popülerleşmeden de faydalanarak çok daha farklı bir noktaya ulaşmayı başardı. Oyuna daha sonradan eklenen Battle Royale modu, oyunu o kadar popüler yaptı ki Epic Games, kendi dağıtım platformunu bile kurmayı başardı.

Dark Souls (2011)

From Software’den gelen ve oyuncuların tabiri caizse saçını başını yolmasına sebep olan Dark Souls, hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından bir hayli beğenilmişti. Time’ın 2010’lu yılların en iyi oyunları arasına koymasına da şaşırmamak gerekiyor.

League of Legends (2009)

Geliştirici firma olan Riot Games, League of Legends’ı 27 Ekim 2009’da piyasaya sürmüş olsa da oyunun popülerleşmesi birkaç yıl aldı. Popülerliği gittikçe artan oyunun turnuvalarında stadyumlar tıklım tıklım doluyor.

Pokémon Go (2016)

2016 yılında çıkan ve çıktığı gibi müthiş bir popülerliğe ulaşan Pokémon Go, birkaç ay boyunca neredeyse herkes tarafından oynandı. Dünyadaki milyonlarca kişi Niantic’in bu artırılmış gerçeklik oyununu, elinde telefonla gezerek oynadı. Hatta nadir Pokémon yakalamak isteyenler, bir ceset bile bulmuştu. Oyun, ilk çıktığı dönemdeki popülerliğini yitirmiş olsa da hâlâ birçok oyuncu tarafından oynanıyor.

Minecraft (2009)

Minecraft da 2009 yılında çıkan ancak popülerliğini 2010’lu yıllarda yakalayan ve YouTube’da Fortnite’tan çok daha fazla izlenmeye sahip olan bir oyun. Minecraft, 2014 yılında Microsoft tarafından 2,5 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Oyun, tüm zamanların en çok satılan ikinci oyunu konumunda bulunuyor.

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Milyonlarca oyuncuyu kendisine bağlamayı başaran Skyrim, bir konsol neslinden diğerine geçmesinin yanında sanal gerçekliğe de aktarıldı. Oyunun bir diğer çekici yanıysa açık uçlu oynanış tarzına sahip olmasıydı.

Portal 2 (2011)

Birinci şahıs bakış açısına sahip bulmaca oyunu Portal 2, ilk oyundan aldıklarının üstüne başarılı bir şekilde çıkmayı başardı. Etkileyici hikâyesi ve zekice düşünülmüş mekanikleriyle oyuncuları kendisine hayran bırakan oyun çok sevildi.

Disco Elysium (2019)

15 Ekim 2019’da PC için çıkan bu oyun, bu kadar kısa bir süre içerisinde Time’ın listesine girmeyi başardı. Time editörü Matthew Gault, oyunun görünüşünün ve oynanışının 1999 yılından, hikâye anlatımı ve mekaniklerinin ise gelecekten geldiğini söylüyor.

Peki, siz Time’ın 2010’lu yılların en iyi 10 oyunu listesine katılıyor musunuz? Sizce bu listede olmayı hak eden başka oyunlar var mıydı? Fikirlerinizi ve oyun önerilerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.