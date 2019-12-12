League of Legends'in Bir Sonraki Şampiyonu Sett Tanıtıldı

Aphelios'un League of Legends evrenine gelmesinin ardından bir sonraki şampiyon hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni şampiyon Sett, üst koridorun iddialı seçeneklerinden biri olacak.

Riot, League of Legends'ın bir sonraki şampiyonu Sett hakkında yeni detayları, oyunun web sitesinde açıkladı. Sett, ilk olarak ekim ayında yayınlanan şampiyon yol haritasında ortaya çıkmıştı ve Ionia'nın yeraltından gelecek yeni bir şampiyon olarak Darius gibi dövüşçü rolünde olacağı belirtiliyordu.

Sett, Ionia'nın yeni yeni oluşan suç dünyasının önde gelen liderlerinden biri. Ionia'lı vastaya bir anneyle Noxus'lu bir insanın "yarı canavar" oğlu olarak doğumundan itibaren dışlandı. Çocukluğu kavgalarla geçen Sett, ünlü bir arena dövüşçüsü babasının ortadan kaybolmasıyla yalnız kaldı ve daha çok itildi.

Gerçek bir dövüşçü şampiyon: Sett

İşittiği alaylardan ve tehditlerden dolayı çabuk olgunlaştı ve çok geçmeden, hakaretleri yumruklarıyla durdurmaya başladı. Annesi ettiği kavgaları duyunca, babasının dövüştüğü Noxus arenalarına yaklaşmasın diye ona yemin ettirdi, ancak Sett bir gece sıvışarak arenaya adım attı. Melez Canavar Çocuk ilk yumruğunu attığı andan itibaren arenalara bomba gibi düştü ve tekniği olmamasına rağmen doğal gücü ve gözü karalığı bu eksikliği fazla fazla kapatıyordu.

Sett kısa sürede "Arenaların Kralı" unvanını aldı. Durdurulamayan kan görme hevesinden faydalanarak arenanın kontrolünü ele geçirdi ve orayı içinde kumar oynanan ve her türlü pis işin döndüğü bir yeraltı imparatorluğuna çevirerek çocukluğunda kurduğu zenginlik hayallerinin bile ötesine geçti.

Hikayesine bakılırsa Sett'in League of Legends'taki rolünün Dövüşçü olması şaşırtıcı değil. Riot, ayrıca yeni şampiyonunun ezergeçer olduğunu belirtti. Oyunda gerçek bir dövüşçü olarak sunulan son şampiyon Camille olmuştu ve sonrasında gelen şampiyonlar bu tanıma pek yaklaşamıyordu. Artık üst koridor için iddialı bir şampiyon yolda diyebiliriz.

Sett'in duyurusu, oyunun yeni şampiyonu Aphelios'un sunucularda yayınlandığı aynı gün geldi ve yakında League of Legends'in açık beta sürümüne gelmesi muhtemel görünüyor.

Sett'in oynanış videosu