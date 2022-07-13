2011 Yılında Mars'tan Gelen Meteorun Sırrı Çözüldü

İnsanlık olarak uzay hedeflerimizden biri Mars'a gidip oraya yerleşmek olsa da daha biz gidemeden Mars'tan gezegenimize bir göktaşı gelmişti. Bu göktaşının sırrı ortaya çıktı.

Dünya'ya biraz irice bir meteor düşmesi durumunda gezegenimizin başına neler geleceğini dinozorların hikayesinden az çok biliyoruz. Neyse ki gerek Güneş, gerekse de Jüpiter bizi devasa kütleleri sayesinde koruyor ve yaklaşan neredeyse her gök cismini kendilerine çekiyorlar. Haliyle gezegenimiz de çok daha küçük göktaşları ile karşılaşıyor.

Bu durum elbette ki meteorların ve göktaşlarının çok nadir olmalarına neden oluyor. 2011 yılında Sahara Çölü'nde bulunan bir meteor da bu nedenle oldukça önemli görülüyor. Daha önemlisi ise bu meteorun geldiği yer. Zira bu göktaşı Mars'tan geliyor.

Milyonlarca yıl öncesinden yolculuk

Mars'ta ne olduğunu anlayabilmek için kızıl gezegene pek çok araç gönderildiğini biliyoruz. Siyah Güzel adı verilen NWA 7034 katalog numaralı göktaşı parçası aynı zamanda insanlığın elindeki en eski Mars yapısı örneklerinden birini oluşturuyor.

Bilim insanları bu göktaşının kaynağını tespit ettiklerini açıkladı. Buna göre meteorun kopup gezegenimize geldiği yer, Karratha adı verilen bir kraterdi. Bu ismin seçilmesinin nedeni ise Avustralya'da bulunan Karratha'nın en eski taş örneklerinin çıktığı yer olması.

Farklı volkanik minerallerden ve kaya tiplerinden oluşan jeolojik örneklere breş adı veriliyor. Siyah Güzel adlı bu taş sayesinde Dünya'dan örnekler ile Mars'ın yapısı kıyaslanarak iki gezegenin geçmişindeki farklılıkları da ortaya çıkarmak mümkün olacak.

Bilinen tek breş örneği

Araştırmanın başındaki isim olan Curtin Üniversitesi'nden gezegenbilimci Anthony Lagain, bilinen tek Mars kaynaklı breş örneği sayesinde 4,48 milyar yıl öncesine de ışık tutulabileceğini söylüyor. Hatta bu bilgiler gezegenimiz için de önemli detaylar verebilir. Toprak kaymaları ve tektonik hareketler yüzünden Dünya'da da bu kadar eski örnekler bulmak kolay olmuyor.

Araştırmacılar taşın kaynağını bulmak için Pawsey Süperbilgisayar Araştırma Merkezi'nde 90 milyon tespit edilmiş kraterin bilgilerinin kullanıldığı bir çalışma yaptı. Boyutsal ve yörüngesel tahminlemelerin ve hesaplamaların yapılması için özel bir algoritma geliştirildi. Böylece taşın nereden geldiği de ortaya çıkmış oldu.

Bugüne kadar Dünya'ya Mars'tan 300 civarında göktaşı geldiği tahmin ediliyor.