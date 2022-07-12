SpaceX'in Mars'a insanlı görev gerçekleştirmek amacıyla geliştirdiği Starship uzay aracı, yerde gerçekleşen motor testi sırasında patladı. Patlamanın şiddeti, kameralara da anbean yansıdı.

Uzay çağında yeni bir sayfa açmayı başaran SpaceX, Mars’a insanlı görev gerçekleştirme amacıyla çıktığı yolda çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin bu hedefine ulaşmasını sağlayacak Starship uzay aracı üzerindeki testler devam ederken, bu gece gerçekleşen son testte beklenmedik bir durum yaşandı.

SpaceX’in Texas eyaletindeki Boca Chica tesislerinde yerde gerçekleşen Starship testi, henüz başladığı anda gerçekleşen patlamayla sonlandı. Uzay aracının Super Heavy iticisiyle yapılan testte roketin motorları ateşlendiği anda bir patlama meydana geldi. Patlama, canlı yayın sırasında roketi uzaktan çeken kameraları bile sallayacak kadar şiddetliydi.

Starship roketinin iticisinde yaşanan patlama:

Bu olay üzerine SpaceX CEO’su Elon Musk da Twitter hesabından kısa bir açıklamada bulundu. Musk, “Evet, pek de iyi değil. Ekip hasarı tespit ediyor.” İfadelerine yer verdi. Söz konusu patlamanın neden gerçekleştiğine dair kesin bir bilgi verilmezken Musk, sorunun kaynağı olarak yakıta işaret etti: “Kriyojenik yakıt, Dünya gibi kısmen oksijenli bir atmosferde yakıt-hava patlaması riski oluşturduğundan ek bir zorluktur. Öte yandan, bunu tespit etmek için çok sayıda sensörümüz var.”

Starship roketi, geliştirilmeye başladığından bu yana başarılı ve başarısız sonuçlanan pek çok teste girdi. Bu testlerin ardından roket, en sonunda Mayıs 2021’de yüksek irtifa testinde gerekli manevraları yaparak başarıyla iniş yaptı.