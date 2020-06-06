2015 Yılında Geliştirilen Dead Island 2 Ortaya Çıktı

Dead Island serisinin devam oyunu olacak Dead Island 2’nin 2015 yılında geliştirilen bir sürümü şu sıralar internette dolaşmaya başladı. Tabii bu sürüm 2015 yılında geliştirildiğinden oyunun şu anda ne durumda olduğunu bilemiyoruz.

2011 yılında PlayStation 3, XBOX 360 ve bilgisayar oyuncularının şu anda yakında hatırlayacağı bir oyun piyasaya sürülmüştü: Dead Island. Eğlenceli ve aksiyon dolu yapısıyla birçoğumuzun gönlünü alan yapımda bir zombi istilası sırasında tropik bir adada hayatta kalmaya çalışıyorduk.

Oyun çıktıktan 5 yıl sonra bu oyunu daha yüksek grafiklerde oynamak isteyenler için bir de Dead Island Definitive Edition isimli oyun çıkış yapmıştı. Bu oyun, Dead Island dünyasını daha güncel grafiklerle görmemize olanak veriyordu. Fakat oyuncuların beklentileri bu oyun değil, serinin devam oyunuydu.

2015'te geliştirilen bir sürüm ortaya çıktı:

Dead Island’ın ilk oyununu oynayıp seven oyuncular, geliştirici stüdyo YAGER’den ikinci bir oyun istiyordu. Bu oyun, söylenenlere göre uzun süredir geliştirilme aşamasındaydı. Fakat yıllar geçti, sayaç 2021’e işaret etmeye başladı ancak yeni oyundan hâlâ ses çıkmadı.

Ta ki bugüne kadar. Twitter’da dolaşan bazı görüntülere göre Dead Island serisinin devam oyunu olacak Dead Island 2’nin 2015’te geliştirilen bir sürümü şu sıralar internette dolaşıyor. Üstelik bu sürümden ekran görüntüleri de alınıp paylaşılmaya başladı.

Yukarıda gördüğümüz görüntüler, Dead Island 2’nin 2015 yılında geliştirilen bir sürümünden alınmış. Tabii bu görüntülerin oyunun günümüzde nasıl gözükeceğini yansıtmadıkları oldukça ortada. Yine de Dead Island 2 ismini uzun bir sürenin ardından yeniden duymak oldukça sevindirici bir haber.

Dead Island 2 orijinalinde YAGER tarafından geliştirilmeye başlansa da şu anda Dambuster Studios tarafından geliştiriliyor. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında THQ Nordic, Dead Island 2 hakkında yakında bir şeyler duyacağımızı söylemişti. Ancak bu sözün ardından geçen 1 yıla rağmen hâlâ oyunla alakalı bir şeyler duyamadık.