Yeni F1 2020'nin Oynanış Videosu Yayınlandı

Yeni çıkacak olan yarış simülasyon oyunu F1 2020'in oynanış videosu yayınladı. Azerbaycan Şehir Pisti'nde geçen yarışta, Antono Giovinazzi pilot olarak karşımıza çıkıyor. Çıkış tarihi 10 Temmuz olarak açıklanan oyun, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

Codemasters, yeni oyunu F1 2020’yi resmen duyurmak için hazırlanıyor. Şirket, paylaştığı oynanış videosunda Alfa Romeo’nun içinde Antono Giovinazzi’ye yer veriyor. Oyunun çıkış tarihinin yaklaştığını ekleyerek, ses getiren bir yapım olacağını belirtelim.

2016 yılında yarış takvimlerine eklenen Azerbaycan Şehir Pisti, yeterince zor ve heyecanlı olması nedeniyle Formula hayranlarının favorisi haline geldi. Yapılan dönüşler ve rakiplerinin önüne geçerken adeta tırnak ısırtan hareketlerin yapıldığı pistte, F1 pilotlarının nasıl adrenalin salgıladığını tahmin etmek zor değil gibi gözüküyor.

F1 2020, oynanış videosunda Azerbaycan Şehir Pisti’nden kareler yayınladı

Daha önce birçok Formula 1 oyununun piyasaya sürülmesinden bu yana, ilk defa bir Formula 1 oyununda “My Team” modu olacak. Bu mod, oyuncuların kendi ekiplerini kurmasına ve yarış başlama çizgisine birlikte sıralanmasına olanak tanıyacak. Dahası, Formula 1 dünyasında sürücü yöneticisi olarak var olmanızı sağlayıp size benzersiz bir bakış açısı yakalatacak.

My Team ve şimdiye kadar Formula 1 sevenlerin en sevdiği mod olan “Career” modu, artık hevesleri kursağında bırakmayacak. Şimdiye kadar kısa süren yarış sezonları artmış durumda. Oyunun tanıdığı esneklik ile orijinal 22 yarış sezonu veya daha kısa 16 ve 10 yarış sezonunu tercih edebileceksiniz.

Öte yandan, araba yarışı oyunlarının vazgeçilmez zevki olan bölünmüş ekran modu bu oyunla birlikte tekrar geliyor. Arkadaşınızla oynayabileceğiniz bu iki kişilik oyun modları, yeni ayarlamalar ve seçeneklerle birlikte çok daha eğlenceli bir hale gelecek.

Bu modların ve oyunun kendisinin, aslında çok gerçekçi, zor ve bir o kadar da yoğun bir simülasyon oyunu olduğunu unutmamak gerekiyor. Eskisine nazaran zorluğundan bir şey kaybetmemiş serinin devam oyununun, F1 ve F2 yarış deneyimlerini size yaşatmak için 10 Temmuz’da yayınlanacağını ekleyelim.