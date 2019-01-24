2018'in En Çok Satan 20 Oyunu Açıklandı

2018 yılı, belki de oyunculuk tarihinin en dolu yıllarından biri oldu. God of War ve Red Dead Redemption 2 gibi efsanelerin yanına ilişen Dead Cells, Celeste gibi yapımlar, 2018'i adeta coşturdu. En çok satın alınanlar listesinde AAA yapımların yanı sıra Indie oyunların da yer alabilmesi mutlu etti.
Dilerseniz vakit kaybetmeden listemize göz atalım.
2018'in En Çok Satan 20 Oyunu
- Red Dead Redemption 2
- Call of Duty: Black Ops 4
- NBA 2K19
- Madden NFL 19
- Super Smash Bros. Ultimate
- Marvel’s Spider-Man
- Far Cry 5
- God of War 2018
- Monster Hunter: World
- Assassin’s Creed: Odyssey
- Grand Theft Auto V
- Mario Kart 8
- FIFA 19
- Battlefield V
- Super Mario Odyssey
- Call of Duty: WWII**
- Dragon Ball: FighterZ
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Super Mario Party
- Pokemon: Lets Go Pikachu
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