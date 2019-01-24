2018'in En Çok Satan 20 Oyunu Açıklandı

Red Dead Redemption 2 ve God of War gibi efsanelerle geçen 2018 yılında en çok satan oyunlar belli oldu.

2018 yılı, belki de oyunculuk tarihinin en dolu yıllarından biri oldu. God of War ve Red Dead Redemption 2 gibi efsanelerin yanına ilişen Dead Cells, Celeste gibi yapımlar, 2018'i adeta coşturdu. En çok satın alınanlar listesinde AAA yapımların yanı sıra Indie oyunların da yer alabilmesi mutlu etti.

Dilerseniz vakit kaybetmeden listemize göz atalım.

2018'in En Çok Satan 20 Oyunu