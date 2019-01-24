2018'in En Çok Satan 20 Oyunu Açıklandı

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Red Dead Redemption 2 ve God of War gibi efsanelerle geçen 2018 yılında en çok satan oyunlar belli oldu.

2018 yılı, belki de oyunculuk tarihinin en dolu yıllarından biri oldu. God of War ve Red Dead Redemption 2 gibi efsanelerin yanına ilişen Dead Cells, Celeste gibi yapımlar, 2018'i adeta coşturdu. En çok satın alınanlar listesinde AAA yapımların yanı sıra Indie oyunların da yer alabilmesi mutlu etti.

Dilerseniz vakit kaybetmeden listemize göz atalım.

2018'in En Çok Satan 20 Oyunu

  1. Red Dead Redemption 2
  2. Call of Duty: Black Ops 4
  3. NBA 2K19
  4. Madden NFL 19
  5. Super Smash Bros. Ultimate
  6. Marvel’s Spider-Man
  7. Far Cry 5
  8. God of War 2018
  9. Monster Hunter: World
  10. Assassin’s Creed: Odyssey
  11. Grand Theft Auto V
  12. Mario Kart 8
  13. FIFA 19
  14. Battlefield V
  15. Super Mario Odyssey
  16. Call of Duty: WWII**
  17. Dragon Ball: FighterZ
  18. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  19. Super Mario Party
  20. Pokemon: Lets Go Pikachu
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Kaynak : https://www.businessinsider.com/best-selling-video-games-2018-2019-1
Etiketler: oyun, 2018
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