Valve'ın 2019 Yılında Steam İçin Planladığı 8 Yenilik

Dün gelen bir haberle Steam'in toplam 30.000 oyun ve 21.000 DLC barajını aştığını sizlerle paylaşmıştık. Sadece 2018 yılı içerisinde 9.300'ü aşkın oyunun yayınlandığı Steam, günden güne daha devasa bir hale geliyor.
Durum bu şekildeyken Valve'ın her yeni günde Steam'de farklı yenilikler ve değişiklikler yapması da kaçınılmaz hale geliyor. Şirket, 2019 yılında Steam için düşündüğü 'eylem planını' duyurdu.
2019 Yılında Steam'de Neler Değişecek?
- Steam İnternet Kafe Programı: İnternet kafede Steam kullanan oyuncular için daha pratik ve kullanışlı bir Steam Client yayınlanacak.
- Steam Çin: Perfect World ile ortaklık kuran Steam, yeni dönemde Çin'de de hizmet vermeye başlayacak.
- Kütüphane Güncellemesi: Uzun süredir Steam Client için beklenen geliştirmeler yapılacak ve Kütüphane baştan sona yenilenecek.
- Mağaza Keşfedilebilirliği: Steam, yeni dönemde farklı bir keşfetme motoru üzerinde çalışıyor. Size önerilen oyunlar artık keyif aldıklarınıza çok daha yakın ve düzgün bir algoritma ile seçiliyor olacak. Bunun dışında küratörler ve yayıncılar için de yenilikler planlanıyor.
- Steam TV: Steam TV'nin yayın imkanları geliştirilecek. Daha fazla turnuva, özel etkinlikler yayınlanarak bütün oyunlara destek verilecek.
- Steam Chat: Steam Chat için yepyeni bir mobil uygulama yayınlanacak. Bu sayede GIF'lerinizi mobilden de arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.
- Steam Güven: Yeni dönemde CS:GO'da dahil olmak üzere rekabetçi oyunlarda hile yapılmasını engelleyen bir sistem üzerinde çalışılıyor.
- Yeni Etkinlik Sistemi: Etkinlik sisteminde büyük değişimler olacak. Topluluk içerisinde ilginç aktiviteler, turnuvalar ve yayınları görüntüleyebileceksiniz.
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