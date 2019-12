2019'un Optimizasyon Konusunu Aşmış En İyi 10 Oyunu

Sonlandırmak üzere olduğumuz 2019 yılı, bulut oyun platformlarının ortaya çıkmasından abonelikli servislerin gelişimine kadar birçok gelişmeye ev sahipliği yaptı. Bu anlamda oyun dünyası için ilginç bir yıl olduğunu söyleyebileceğimiz 2019 yılı hakkında 'en iyi oyunlar', 'en iyi grafikler' gibi farklı listeler yayınlandı. Şimdiki yazımızdaysa 2019'un optimizasyon konusunu aşmış en iyi oyunlarını bir araya getirdik. Gelin bu oyunlara yakından bakalım.

Oyun dünyasında 2019 yılının enleri hakkında daha önce farklı listelerle karşılaşmış olabilirsiniz ancak optimizasyonu değerlendirme kriteri olarak alan bir liste, sizin oyunlara bakışınızı değiştirebilir. Oyun geliştiricileri açısından oldukça önemli olan optimizasyon konusu; stabilite, kontroller, boyut, görseller ve performans gibi önemli noktaları içinde barındırması nedeniyle bir oyunu teknik anlamda analiz etmenin iyi bir yolu olarak karşımıza çıkıyor.

Optimizasyon üzerine yaptığımız bu açıklamalardan sonra teknik anlamda yetersiz olması nedeniyle bazı popüler oyunları listede göremeyeceğinizi hatırlatalım ve vakit kaybetmeden 2019'un optimizasyon konusunu aşmış oyunlarına yakından bakalım.

10. Apex Legends

Üst düzey bir CPU gerektirmemesi, herhangi bir gecikme problemi yaşatmaması, kontrol konusunda sorun çıkarmaması gibi öne çıkan özellikleriyle aslında listede ön sıralara koyabileceğimiz Apex Legends, beklenilenden daha fazla GPU kullanmasıyla geriye düşüyor. Oyunun geliştiricisi Respawn'ın bu konuda çalışmaları sürse de henüz net bir sonuç alınmamış görünüyor.

9. Star Wars Jedi: Fallen Order

PC platformunda oldukça iyi çalıştığı gözlenen Star Wars Jedi: Fallen Order, konsollarda zaman zaman karşılaşılan tutukluk sorununu PC'de yansıtmıyor. Farklı donanım seçenekleriyle 60 FPS ile çalışabilen oyun için yayınlanan yamalar da Star Wars Jedi: Fallen Order'ı bir adım öne çıkarıyor.

8. World War Z

Vulkan API'de şu anda bazı sorunları olsa da DX11 API'sini kullanırken birçok farklı bilgisayarda iyi performans sunan World War Z de listeye girebilecek düzeyde optimizasyon sunan oyunlardan. Yüksek düzeyde CPU ve GPU kullanımı gerektirmemesi ve FPS sorunları yaşatmaması, World War Z'i 8. sıraya yerleştiriyor.

7. Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty serisinin en popüler oyunlarından biri hâline gelen Call of Duty: Modern Warfare, PC platformunda harika çalışan oyunlardan biri diyebiliriz. Lansmanı sırasında teknik anlamda bazı sorunları göze çarpan oyun için yapılan gelişmeler meyvesini vermiş olacak ki Call of Duty: Modern Warfare, neredeyse sorunsuz bir deneyim yaşatıyor.

6. RAGE 2

Teknik anlamda CPU iş parçacıkları üzerinde inanılmaz derece iyi oranda ölçeklendirme sunan RAGE 2, sorunsuz deneyimiyle de öne çıkıyor. Kontrollerdeki hassasiyetin beklentinin altında kalması nedeniyle 6. sırada yer alan oyun, PC platformunda en optimize oyunlardan biri olarak karşımızda.

5. Devil May Cry 5

Capcom tarafından geliştirilen aksiyon türündeki oyun Devil May Cry 5, oyunculara özellikle kontroller konusunda inanılmaz bir deneyim yaşatıyor. Tuş kombinasyonlarından bazılarının ideal olmaması (oyun sırasında Ctrl ve Shift tuşlarına aynı anda basmak gibi) nedeniyle oyun listede 5. sıraya yerleşiyor.

4. Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Oyuncuların gözünde adeta bir hayal kırıklığı olsa da Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, optimizasyon anlamında en iyi oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. PC platformunda Assassin's Creed: Odyssey, Ghost Recon: Wildlands ve Watch Dogs 2'den daha iyi çalıştığı gözlenen oyun; farklı grafik ayar seçenekleri, eski donanımlara sağladığı uyumluluk ve iyi kontrolleri sayesinde listede ilk üçün hemen ardında yer alıyor.

3. Wolfenstein: Youngblood

Ghost Recon Breakpoint'e benzer şekilde oyuncular için hayal kırıklığı yaratan bir oyun olan Wolfenstein: Youngblood da optimizasyon konusunda iyi iş çıkarılmış oyunlardan biri. MachineGames tarafından geliştirilen oyunun sunduğu grafik ayarları, eski bilgisayarlarla uyumluluk ve düşük CPU kullanımı gibi özellikler, Wolfenstein: Youngblood'ı listenin 3. sırasına yerleştiriyor.

2. Gears 5

Listenin üst sıralarına geldikçe PC platformunda en iyi çalışan oyunlara yaklaşıyoruz ve bunlardan biri, hiç tartışmasız Gears 5. Yüksek CPU kullanımı gerektirmemesi, tutukluk sorunu yaşatmaması, harika kontroller sunması gibi özelliklerinin yanı sıra AMD donanımlarıyla neredeyse kusursuz çalışıyor olması, oyunu üst sıralara yükseltiyor.

1. Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 2 oyununun remake'i olarak karşımıza çıkan oyun, PC platformunda en iyi optimizasyona sahip oyun olarak karşımıza çıkıyor. Birden fazla CPU iş parçacığında ölçeklenebilir olması, eski donanımlı bilgisayarlarda bile sorunsuz çalışması, gelişmiş grafik ayarları sunması gibi özelliklerle gelen Resident Evil 2 Remake, bir oyunun nasıl optimize edilmesi gerektiği konusunda adeta ders veriyor.

2019'un optimizasyon konusunda başarılı olduğunu düşündüğümüz oyunlarını sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Siz de kendi favorilerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Oyunlar hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.