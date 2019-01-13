Kolay Seviyede Oynadığınız İçin Sizinle Dalga Geçen 10 Oyun

Hepimiz farklı seviyelerde de olsa oyun oynuyoruz ve zorlandığımız zamanlarda, kolay yolu tercih edebiliyoruz. Bazı oyunlar bu durumu anlayışla karşılarken, bazıları gözümüzün yaşına bakmıyor. Bugün sizler için kolay yolu tercih ettiğinizde burnunuzdan getirecek oyunları listeledik.

Video oyunlardaki zorluk seviyeleri çok önemli bir amaca sahiptir: En basit haliyle daha az tecrübeli ya da daha ‘beceriksiz’ oyuncuların da oyunun ilerleyen seviyelerine gelmelerine olanak sağlar ve bütün zamanlarını takıldıkları seviyede öldürmemelerine yardımcı olur. Devil May Cry ve Ninja Gaiden gibi oyunlar oyunculara fazlasıyla zor zamanlar yaşatan zorluk seviyeleriyle tanınıyorlar. Bu sebeple daha deneyimsiz oyunculara da bir şans tanınması en doğal hakları. En nihayetinde onlar da oyuna para verdiler ve oyunu oynama hakkına sahipler.

Maalesef bazı geliştiriciler aynı fikirde değil. Hatta bazı geliştiriciler, ellerine geçen her fırsatta kolay yolu seçen oyuncularla dalga geçebiliyor. Bazı durumlarda yalnızca oyun oyuncuyla dalga geçmiyor, aynı zamanda içeriği de kısıtlıyor ve oyunun büyük bir bölümünü tekrardan oynamalarını istiyor. Tabii ki oyunun sonunu ya da önemli bölgelerini görmek istiyorlarsa…

En basit tanımıyla bazı oyunlar kolay seviyede oynadığınız için sizden nefret ediyor ve onlara hak ettikleri saygıyı vermezseniz bu nefreti belirtmekten de çekinmiyor. Biz de bu hafta kolay seviyede oynadığınız için sizinle dalga geçen oyunları sizin için listeledik.

10. Ninja Gaiden Black:

Ninja Gaiden oyunları zorluklarıyla nam salmış bir oyun serisi. Hatta oyunun merkezinde zorluk seviyesi var bile denebilir. Bu durum geçmişte o kadar ciddi bir durumdu ki, ilk zamanlarda oyunda kolay seviye bulunmuyordu.

Ninja Gaiden Black’te ise kolay seviye bulunuyordu. “Ninja Dog” (Köpek Ninja) isimli seviyede oyun fazlasıyla kolaylaşıyordu ve oyun sizi mor bir kurdele takmaya zorluyordu. Bunun yanı sıra oyunun ikinci karakteri Ayane’in her fırsatta sizi aşağıladığını da hatırlatırız. Görevleri başarıyla tamamlasanız bile…

9. Wolfenstein: The New Order:

Wolfenstein: The New Order’ın zorluk seçimi ekranında beş adet zorluk seviyesiyle karşılaşıyorsunuz. Bu seviyelerden en kolayı ise “Can I play, Daddy?” (Oynayabilir miyim babacığım?). Yanında da oyunun ana karakteri olan B.J. Blazkowicz’in emzikli bir fotoğrafı bulunuyor. Daha fazla açıklama yapmamız gerekiyor mu bilmiyoruz.

8. Star Wars: Shadows of the Empire:

Bir oyunu oynadığınızı ve en sonuna kadar geldiğinizi düşünün. Tam oyunun sonundaysa, sıkı durun, oyun bir anda bitiyor. Hiçbir sona bağlanmadan… Eğer Star Wars: Shadows of the Empire oyununu kolay seviyede oynarsanız, başınıza gelecek şey bu.

Oyunun en sonunda ana karakterinizin patlamadan sağ çıkıp çıkmadığını öğrenmek için, orta ya da daha zor bir seviyede oynamanız gerekiyor. Yoksa sonunu öğrenemiyorsunuz.

7. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Eğer Metal Gear Solid V’te birçok kez ölürseniz, oyunu biraz daha kolaylaştırmak isteyip istemediğiniz size soruluyor.

Kabul ederseniz oyunda fark edilme süreniz ciddi şekilde artıyor, ancak madalyonun diğer yüzü de mevcut. Oyun sonundaki skorunuzun yere çakılmasının yanı sıra bir tavuk şapkasını da takmak zorunda kalıyorsunuz.

Bu durumun fazla da kötü olmadığını düşünebilirsiniz, ancak oyunun en can alıcı yerleri olan ara sahnelerde bile bu şapkanın görünmesi sinirlerinizi bozabilir.

6. Streets Of Rage 3

Streets of Rage 3 oyunu, Star Wars oyunundaki stratejinin benzerini çok daha acımasız bir şekilde gerçekleştiriyor. Eğer oyunu kolay modda oynarsanız oyunun son iki seviyesi tamamen kapalı oluyor. Yani oyunun sonunu hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Daha da kötüsü, beşinci seviyeden sonra Robot X oyuncularla dalga geçerek “Bu oyunu bir çaylak gibi oynadın” diyip oyuncularla ekstra bir dalga geçmeyi de unutmuyor.

5. Civilization

Civilization oyununun hikaye kısmını bitirdiğinizde, saatler süren uğraşlarınızı tanımlayacak bir skor alıyorsunuz.

Eğer kolay seviyede oynuyorsanız, ne kadar iyi oynadığınıza bakılmaksızın oyun size “Warren G. Harding” skorunu verecek. Warren G. Harding’in de ABD’nin en kötü başkanı olarak anıldığını hatırlatmak isteriz. Tabii Warren G. Harding hakkında küçük bir araştırma yaparsanız oyunun size gizli şekilde başka şeyler dediğini de fark edeceksinizdir. Sanki bu yeterli değilmiş gibi…

4. Spider-Man (PS1)

Spider-Man 2001 yılında piyasaya çıktığında birçok kişi tarafından sevilen bir oyun haline geldi.

Ancak oyun kolay, orta ve zor seviyelerinin yanı sıra “Çocuk Modu” adında bir seviyeye de sahip ve oyun tamamen anlamını yitiriyor. Belirli bulmacaları ve bölüm sonu canavarlarını atlayan zorluk seviyesinde bazen oyun kendi kendini yönetmeye bile başlıyor.

Tabii ki video oyunları şu an için oynayamayan birine bu seviye mantıklı görünebilir ama bunun dışında kullanılır mı o kısmını bilemiyoruz.

3. King's Quest VI: Heir Today, Gone Tomorrow

Seri piyasaya çıktığından itibaren King’s Quest macera üzerine odaklandı. Orijinal oyundan son çıkan oyuna kadar King’s Quest, çevrenize, düşmanlarınıza ve karakterlere önem verdi, onlarla bulunduğunuz etkileşimler ise maceranıza yön verdi.

King’s Quest VI’da ise oyunculara iki net seçenek veriliyor: kısa ve hızlı bir yol ya da uzun bir yol. Doğru olan (tabii ki tartışılır ancak geliştiricilerin bu fikirde oldukları aşikâr) seçenek uzun yolu seçmek. Bunun sebebiyse kısa yolu seçtiğinizde oyunu bitirdiğiniz ancak onlarca şeyi de kaçırdığınızın söylenmesi. Kısaca oyun size baştan başlayıp uzun yolu seçmenizi söylüyor.

2. Monkey Island 2: Le Chuck's Revenge

Monkey Island 2: Le Chuck's Revenge’i bulmacaları çözdüğünüz bir oyun olarak düşünebilirsiniz. Monkey Island 2: Le Chuck's Revenge’in “Lite” isimli modundaysa oyun, tüm bulmacaları kendi çözüyor. Yani en basit tabiriyle size yapacak hiçbir şey kalmıyor.

1. Twisted Metal 2

Son derece popüler olan Twisted Metal oyununun ikincisinde geliştiricilerin çok başarılı bir iş çıkardığını söylemekte fayda var.

İkinci oyunda gelen kolay seviye sayesinde oyuncular kolay bir seviyede oyunun keyfini çıkarabiliyor. Tabii ki her şeyin güzel olduğu bir dünyada böyle olabilirdi ancak böyle bir dünyada yaşamıyoruz.

Kolay seviyede oynayan oyuncuları birinci bölüm sonu canavarından sonra bir tabela bekliyor. Tabela bir ‘Dur’ tabelasını andırıyor ve ‘Ezikler giremez’ yazıyor.

Önceki oyunların aksine oyunun başında zorluk seviyenizi değiştirmenizi söyleyen bu tabela, zamanınıza bir nebze daha fazla değer verse de oyunu oynama isteğiniz kalır mı, tam olarak bilemiyoruz.

Zorluk seviyelerine önem veren ve kolaya kaçan oyuncuları acımasız bir şekilde aşağılayan listemizin sonuna geldik. Eğer bildiğiniz başka bir oyun varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.