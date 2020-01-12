2020 DICE Ödülleri'ne Aday Olan Oyunlar Belli Oldu

Bu yıl 23.’sü düzenlenecek DICE Ödülleri’nin 24 farklı dalda yarışacak adayları belli oldu. Academy of Interactive Arts & Sciences tarafından sunulacak ödül töreninde Hideo Kojima’nın Death Stranding’i ve Remedy Entertainment’in Control’ü, birçok dalda yarışmak üzere boy gösterecek. Untitled Goose Games’teki sinir bozucu kazımız da kendine birçok dalda adaylık kapmış durumda.
2019 yılında yayınlanan toplamda 65 oyun, bu yılki DICE Ödülleri’nde belli kategorilerde aday olmaya layık görüldü. Ödül töreni, 13 Şubat 2020’de Las Vegas’taki Aria Resort’ta düzenlenecek. Ödül töreniyle birlikte DICE Summit konferansı da gerçekleştirilecek.
23. DICE Ödülleri kategorileri ve adayları:
Yılın oyunu:
- Control
- Death Stranding
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- Untitled Goose Game
Yılın aksiyon oyunu:
- Call of Duty: Modern Warfare
- Control
- Devil May Cry 5
- Gears 5
- Sekiro: Shadows Die Twice
Yılın macera oyunu:
- Death Stranding
- Luigi's Mansion 3
- Resident Evil 2
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- The Legend of Zelda: Link's Awakening
Yılın aile oyunu:
- A Short Hike
- Dragon Quest Builders 2
- Ring Fit Adventure
- Super Mario Maker 2
- Yoshi's Crafted World
Yılın dövüş oyunu:
- Dead or Alive 6
- Jump Force
- Mortal Kombat 11
- Samurai Shodown
Yılın yarış oyunu:
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
- DiRT Rally 2.0
- F1 2019
- Mario Kart Tour
- Trials Rising
Yılın RPG oyunu:
- Disco Elysium
- Final Fantasy XIV: Shadowbringers
- Kingdom Hearts III
- Pokémon Sword and Pokémon Shield
- The Outer Worlds
Yılın spor oyunu:
- FIFA 20
- Madden NFL 20
- MLB the Show 19
- NBA 2k20
- NHL 20
Yılın strateji oyunu:
- Anno 1800
- Fire Emblem: Three Houses
- Oxygen Not Included
- Slay the Spire
- Total War: Three Kingdoms
VR en konusunda en büyük teknik başarı:
- Asgard's Wrath
- Blood & Truth
- Pistol Whip
- Stormland
- Westworld Awakening
Yılın VR oyunu:
- Asgard's Wrath
- Blood & Truth
- Pistol Whip
- The Curious Tale of the Stolen Pets
- Trover Saves the Universe
Bağımsız bir oyun için üstün başarı:
- A Short Hike
- Disco Elysium
- Sayonara Wild Hearts
- Untitled Goose Game
- What the Golf?
Yılın portatif oyunu:
- Call of Duty: Mobile
- Grindstone
- Sayonara Wild Hearts
- Sky: Children of the Light
- What the Golf?
Yılın çok oyunculu oyunu:
- Apex Legends
- Call of Duty: Modern Warfare
- Destiny 2: Shadowkeep
- Tetris 99
- Wargroove
Oyun tasarımı konusunda üstün başarı:
- Baba Is You
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Slay the Spire
Oyun yönetimi konusunda üstün başarı:
- A Short Hike
- Control
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- Untitled Goose Game
Animasyon konusunda üstün başarı:
- Call of Duty: Modern Warfare
- Days Gone
- Death Stranding
- Devil May Cry 5
- Luigi's Mansion 3
Sanat yönetimi konusunda üstün başarı:
- Call of Duty: Modern Warfare
- Concrete Genie
- Control
- Death Stranding
- Resident Evil 2
Karakter konusunda üstün başarı:
- Control (Jesse Faden)
- Death Stranding (Cliff Unger)
- Death Stranding (Sam Porter Bridges)
- Star Wars Jedi: Fallen Order (Greez)
- Untitled Goose Game (Malum kaz)
Orijinal müzik bestesi konusunda üstün başarı:
- Arise: A Simple Story
- Control
- Erica
- Golem
- Mortal Kombat 11
Ses tasarımı konusunda üstün başarı:
- Call of Duty: Modern Warfare
- Death Stranding
- Mortal Kombat 11
- Resident Evil 2
- Sayonara Wild Hearts
Hikâye konusunda üstün başarı:
- Control
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- Telling Lies
- The Outer Worlds
Teknik anlamda üstün başarı:
- Call of Duty: Modern Warfare
- Concrete Genie
- Control
- Death Stranding
- Metro Exodus