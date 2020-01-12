  • 2020 DICE Ödülleri'ne Aday Olan Oyunlar Belli Oldu

2020 DICE Ödülleri'ne Aday Olan Oyunlar Belli Oldu

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DICE Ödülleri'nin 13 Şubat'ta düzenlenecek 23. ayağında 24 farklı kategoride yarışacak toplamda 65 video oyunu belli oldu. Death Stranding ve Control fazlasıyla adaylığa sahip oldu.

Bu yıl 23.’sü düzenlenecek DICE Ödülleri’nin 24 farklı dalda yarışacak adayları belli oldu. Academy of Interactive Arts & Sciences tarafından sunulacak ödül töreninde Hideo Kojima’nın Death Stranding’i ve Remedy Entertainment’in Control’ü, birçok dalda yarışmak üzere boy gösterecek. Untitled Goose Games’teki sinir bozucu kazımız da kendine birçok dalda adaylık kapmış durumda.

2019 yılında yayınlanan toplamda 65 oyun, bu yılki DICE Ödülleri’nde belli kategorilerde aday olmaya layık görüldü. Ödül töreni, 13 Şubat 2020’de Las Vegas’taki Aria Resort’ta düzenlenecek. Ödül töreniyle birlikte DICE Summit konferansı da gerçekleştirilecek.

23. DICE Ödülleri kategorileri ve adayları:

Yılın oyunu:

dice ödülleri control

  • Control
  • Death Stranding
  • Disco Elysium
  • Outer Wilds
  • Untitled Goose Game

Yılın aksiyon oyunu:

call of duty

  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Control
  • Devil May Cry 5
  • Gears 5
  • Sekiro: Shadows Die Twice

Yılın macera oyunu:

death stranding

  • Death Stranding
  • Luigi's Mansion 3
  • Resident Evil 2
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
  • The Legend of Zelda: Link's Awakening

Yılın aile oyunu:

a short hike

  • A Short Hike
  • Dragon Quest Builders 2 
  • Ring Fit Adventure
  • Super Mario Maker 2
  • Yoshi's Crafted World

Yılın dövüş oyunu:

dice ödülleri mortal kombat

  • Dead or Alive 6
  • Jump Force
  • Mortal Kombat 11
  • Samurai Shodown

Yılın yarış oyunu:

dirt 2.0

  • Crash Team Racing Nitro-Fueled
  • DiRT Rally 2.0
  • F1 2019
  • Mario Kart Tour
  • Trials Rising

Yılın RPG oyunu:

disco elysium

  • Disco Elysium
  • Final Fantasy XIV: Shadowbringers
  • Kingdom Hearts III
  • Pokémon Sword and Pokémon Shield
  • The Outer Worlds

Yılın spor oyunu:

fifa 20

  • FIFA 20
  • Madden NFL 20
  • MLB the Show 19
  • NBA 2k20
  • NHL 20

Yılın strateji oyunu:

dice ödülleri total war

  • Anno 1800
  • Fire Emblem: Three Houses
  • Oxygen Not Included
  • Slay the Spire
  • Total War: Three Kingdoms

VR en konusunda en büyük teknik başarı:

asgard's Wrath

  • Asgard's Wrath
  • Blood & Truth
  • Pistol Whip
  • Stormland
  • Westworld Awakening

Yılın VR oyunu:

blood and truth

  • Asgard's Wrath
  • Blood & Truth
  • Pistol Whip
  • The Curious Tale of the Stolen Pets
  • Trover Saves the Universe

Bağımsız bir oyun için üstün başarı:

untitled goose game

  • A Short Hike
  • Disco Elysium
  • Sayonara Wild Hearts
  • Untitled Goose Game
  • What the Golf?

Yılın portatif oyunu:

what the golf

  • Call of Duty: Mobile
  • Grindstone
  • Sayonara Wild Hearts
  • Sky: Children of the Light
  • What the Golf?

Yılın çok oyunculu oyunu:

apex legends

  • Apex Legends
  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Destiny 2: Shadowkeep
  • Tetris 99
  • Wargroove

Oyun tasarımı konusunda üstün başarı:

baba is you

  • Baba Is You
  • Disco Elysium
  • Outer Wilds
  • Sekiro: Shadows Die Twice
  • Slay the Spire

Oyun yönetimi konusunda üstün başarı:

outer wilds

  • A Short Hike
  • Control
  • Disco Elysium
  • Outer Wilds
  • Untitled Goose Game

Animasyon konusunda üstün başarı:

days gone

  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Days Gone
  • Death Stranding
  • Devil May Cry 5
  • Luigi's Mansion 3

Sanat yönetimi konusunda üstün başarı:

concrete genie

  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Concrete Genie
  • Control
  • Death Stranding
  • Resident Evil 2

Karakter konusunda üstün başarı:

greez starwars

  • Control (Jesse Faden)
  • Death Stranding (Cliff Unger)
  • Death Stranding (Sam Porter Bridges)
  • Star Wars Jedi: Fallen Order (Greez)
  • Untitled Goose Game (Malum kaz)

Orijinal müzik bestesi konusunda üstün başarı:

arise

  • Arise: A Simple Story
  • Control
  • Erica
  • Golem
  • Mortal Kombat 11

Ses tasarımı konusunda üstün başarı:

dice ödülleri resident evil 2

  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Death Stranding
  • Mortal Kombat 11
  • Resident Evil 2
  • Sayonara Wild Hearts

Hikâye konusunda üstün başarı:

outer worlds

  • Control
  • Disco Elysium
  • Outer Wilds
  • Telling Lies
  • The Outer Worlds
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Teknik anlamda üstün başarı:

metro exodus

  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Concrete Genie
  • Control
  • Death Stranding
  • Metro Exodus
Kaynak : https://www.hollywoodreporter.com/news/2020-dice-awards-death-stranding-control-top-list-nominees-1268547
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