2020 DICE Ödülleri'ne Aday Olan Oyunlar Belli Oldu

DICE Ödülleri'nin 13 Şubat'ta düzenlenecek 23. ayağında 24 farklı kategoride yarışacak toplamda 65 video oyunu belli oldu. Death Stranding ve Control fazlasıyla adaylığa sahip oldu.

Bu yıl 23.’sü düzenlenecek DICE Ödülleri’nin 24 farklı dalda yarışacak adayları belli oldu. Academy of Interactive Arts & Sciences tarafından sunulacak ödül töreninde Hideo Kojima’nın Death Stranding’i ve Remedy Entertainment’in Control’ü, birçok dalda yarışmak üzere boy gösterecek. Untitled Goose Games’teki sinir bozucu kazımız da kendine birçok dalda adaylık kapmış durumda.

2019 yılında yayınlanan toplamda 65 oyun, bu yılki DICE Ödülleri’nde belli kategorilerde aday olmaya layık görüldü. Ödül töreni, 13 Şubat 2020’de Las Vegas’taki Aria Resort’ta düzenlenecek. Ödül töreniyle birlikte DICE Summit konferansı da gerçekleştirilecek.

23. DICE Ödülleri kategorileri ve adayları:

Yılın oyunu:

Control

Death Stranding

Disco Elysium

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Yılın aksiyon oyunu:

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Devil May Cry 5

Gears 5

Sekiro: Shadows Die Twice

Yılın macera oyunu:

Death Stranding

Luigi's Mansion 3

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Yılın aile oyunu:

A Short Hike

Dragon Quest Builders 2

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Yoshi's Crafted World

Yılın dövüş oyunu:

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Shodown

Yılın yarış oyunu:

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DiRT Rally 2.0

F1 2019

Mario Kart Tour

Trials Rising

Yılın RPG oyunu:

Disco Elysium

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Kingdom Hearts III

Pokémon Sword and Pokémon Shield

The Outer Worlds

Yılın spor oyunu:

FIFA 20

Madden NFL 20

MLB the Show 19

NBA 2k20

NHL 20

Yılın strateji oyunu:

Anno 1800

Fire Emblem: Three Houses

Oxygen Not Included

Slay the Spire

Total War: Three Kingdoms

VR en konusunda en büyük teknik başarı:

Asgard's Wrath

Blood & Truth

Pistol Whip

Stormland

Westworld Awakening

Yılın VR oyunu:

Asgard's Wrath

Blood & Truth

Pistol Whip

The Curious Tale of the Stolen Pets

Trover Saves the Universe

Bağımsız bir oyun için üstün başarı:

A Short Hike

Disco Elysium

Sayonara Wild Hearts

Untitled Goose Game

What the Golf?

Yılın portatif oyunu:

Call of Duty: Mobile

Grindstone

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of the Light

What the Golf?

Yılın çok oyunculu oyunu:

Apex Legends

Call of Duty: Modern Warfare

Destiny 2: Shadowkeep

Tetris 99

Wargroove

Oyun tasarımı konusunda üstün başarı:

Baba Is You

Disco Elysium

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Slay the Spire

Oyun yönetimi konusunda üstün başarı:

A Short Hike

Control

Disco Elysium

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Animasyon konusunda üstün başarı:

Call of Duty: Modern Warfare

Days Gone

Death Stranding

Devil May Cry 5

Luigi's Mansion 3

Sanat yönetimi konusunda üstün başarı:

Call of Duty: Modern Warfare

Concrete Genie

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Karakter konusunda üstün başarı:

Control (Jesse Faden)

Death Stranding (Cliff Unger)

Death Stranding (Sam Porter Bridges)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Greez)

Untitled Goose Game (Malum kaz)

Orijinal müzik bestesi konusunda üstün başarı:

Arise: A Simple Story

Control

Erica

Golem

Mortal Kombat 11

Ses tasarımı konusunda üstün başarı:

Call of Duty: Modern Warfare

Death Stranding

Mortal Kombat 11

Resident Evil 2

Sayonara Wild Hearts

Hikâye konusunda üstün başarı:

Control

Disco Elysium

Outer Wilds

Telling Lies

The Outer Worlds

Teknik anlamda üstün başarı: