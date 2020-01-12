En Çok Bağımlılık Yapan Bilgisayar Oyunları Açıklandı

Oyuncuların gün boyu oyun başından kalkmamalarını sağlayan oyunlar hangisi dersiniz? Yapılan bir araştırma sonucunda bu cevabı elde ettik.

Bugünlerde piyasada oyuncuların seçebileceği sayısız oyun olsa da bazı oyunlar var ki insan bir başladığında başından kalkamıyor ve sürekli oyun oynamak istiyor. Peki şu anda en bağımlılık yapan oyun hangisi? İşte bunun cevabını Clutch tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırma verdi.

Clutch’ın araştırma sonuçlarına geçmeden önce araştırmayla ortaya çıkan başka ilginç sonuçları da paylaşalım. Araştırmaya göre günümüzde kadınlar, oyun bağımlılığına erkeklerden çok daha fazla yatkın durumda. Bir diğer sonuca göre ise iş arayan insanlar, oyunlara işi olan insanlardan çok daha fazla bağımlılar. Şimdi gelelim en bağımlılık yapan oyunlara:

En çok bağımlılık yapan oyun: Minecraft

Yaptığı araştırmayı paylaşan Clutch, 1.570 oyun arasından en çok oynanılan 17 oyunu seçti. Tabii ‘En çok oynanan’ kavramı daha sonra ‘En bağımlılık yapan' tanımına dönüştü. Bu dönüşüme karşı çıkmak sanıyoruz mümkün değil; zira en çok oynadığımız oyun bizi en çok kendine bağlayan oyun oluyor.

Elde edilen sonuçlar değerlendirildikten sonra en bağımlılık yapan oyun da ortaya çıktı. Araştırmaya göre Minecraft, aldığı 37,9’luk puanla en çok bağımlılık yapan oyun oldu. Listenin ikinci sırasında ise Minecraft’ı 36 puanla Red Dead Redemption takip etti.

Peki oyunlar neye göre puan aldı?

Araştırmaya katılan her bir katılımcı ‘Greenfield Video Game Addiction Test’in modifiye edilmiş bir versiyonunda aldıkları sonuca göre bir bağımlılık puanı aldı. Ardından en bağımlılık yapan oyunlar ‘En çok oynadığı oyunu seçenlerin bağımlılık puanlarına göre’ seçildi.

Listenin devamında Minecraft ve Red Dead Redemption’u sırasıyla For Honor ve Overwatch takip etti. Hâlâ görmediğinize şaşırmış olabilirsiniz ancak Fortnite listenin alt sıralarında yer aldı. Fortnite’ın bağımlılık puanı 33,9 olarak değerlendirildi. Bir zamanlar popülerliğini yitiren Minecraft’ın yeniden dirildiği de böylelikle kanıt kazandı.

Bu arada, listenin başında neden Minecraft’ın bulunduğunu merak ediyorsanız, sizi şu yazımıza alabiliriz. Böylece oyunun bir nesil üzerinde yarattığı etkiye dair fikir sahibi olabilirsiniz.