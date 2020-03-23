2020 Yılının En İyi 7 Battle Royale Oyunu (Android)

Mobil oyun sektörünün en önemli türlerinden biri olan Battle Royale oyunlarının en başarılı temsilcilerini sizler için bir araya getirdik. İşte Battle Royale türünün 2020 yılındaki en başarılı 7 temsilcisi.

Son yıllarda mobil oyun sektöründe öne çıkan türlerinden bir tanesi Battle Royale türü oldu. Bu türün birbirinden farklı birçok temsilcisi oyun pazarını dolduruyor. Bu oyunların bazıları, rakiplerini bariz şekilde geride bırakıyor.

Battle Royale oyunlarından bazıları neredeyse herkes tarafından biliniyor; bazılarıysa henüz o kadar büyük markalar hâline gelmemiş olsalar da oldukça sıkı bir hayran kitlesine sahip. Gelin bu oyunlara birlikte bakalım.

1. PUBG

Player Unknown’s BattleGrounds ya da daha çok bilinen kısa adıyla PUBG, mobilde Battle Royale oyunları arasında en popüler markalardan biri olmayı başardı. PUBG Corp. tarafından geliştirilen oyun, 100 oyuncunun karşı karşıya geldiği moduyla biliniyor. Oyuna sık sık yeni karakterler, özellikler ve değişik temalar ekleniyor. Oyun, genel olarak orta ve üst sınıf segmentteki mobil cihazlar için destek sunuyor. Öte yandan daha düşük donanımlı telefonlar kullanan kişileri de dışlamayan firma onlara da PUBG Mobile Lite alternatifini sunuyor.

2. Garena Free Fire

Bu listede yer alan oyunlar arasında belki de en kıymeti bilinmeyen oyun Garena Free Fire. Oyunun yüksek grafik kalitesi, özgün temaları ve PUBG benzeri oynanışı dikkat çekiyor. Bu oyun, telefonlarda daha az yer kaplaması ve hemen her cihazda akıcı şekilde çalışmasıyla da övgüyü hak ediyor. Toplam indirmesi 100 milyonu aşan oyun, yine de PUBG veya CoD gibi büyük ilgi görmüyor. Oyundaki haritalarda 50 oyuncu karşı karşıya geliyor.

3. Rules of Survival

2,7 GB boyuta sahip bu oyun, gerçek bir PUBG klonu olarak göze çarpıyor. Oldukça büyük boyutlu olan oyun, sıkıntısız şekilde çalışmak için yüksek işlemci gücüne ihtiyaç duyuyor. Oyunda 120 oyuncu aynı oyunda yer alabiliyor ve oyuncular birbirlerine karşı oynuyorlar. Bu oyunda da oyuncular; oyun içinde silah, araç gibi ekipmanlar ediniyor. Oyuncular oyunda zaman zaman yaşanan gecikmelerden rahatsız olsa da oyun, platformlar arası oynanabilirliğiyle gönülleri kazanıyor.

4. Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile’ın bugüne kadar PUBG Mobile’ı geride bırakmayı başarabilen tek Battle Royale oyunu olduğu söyleniyor. Oyun, 2019 yılında da rakibini geçerek yılın oyunu ödülünü kucaklamayı başarmıştı. Oyunun mobil versiyonu, diğer versiyonlardan tanıdığımız Soap MacTavish, Captain Price, Simon Ghost Riley gibi karakterleri de içeriyor. Oyunda yeni ögeler, haritalar, silahlar yer alıyor. Ayrıca sürekli olarak yeni oyun içi etkinlikler de yapılıyor.

5. Pixel’s Unknown BattleGround

Bu oyun, PUBG’nin bir parodisi gibi gözükse de aslında oldukça değişik özelliklere sahip bir oyun. Bu oyun, oldukça hızlı bir oynanışa sahip. Oyun içi sohbet edilebilen ve düşük özelliklere sahip cihazlarda da çalışan oyunda, aynı anda 25 oyuncu karşı karşıya gelebiliyor. Oyunun içinde Battle Royale, Team Battle ve Zombie modu yer alıyor.

6. Knives Out

Knives Out’un toplam indirme sayısı 10 milyonu aşmış durumda. Oyun teknik olarak herhangi bir Battle Royale oyunundan çok da farklı değil. Onun fark yarattığı nokta, oyunda gerçekten kanın gövdeyi götürmesi. Oyun; şiddet ve kan göstermekten çekinmiyor. Oyunun sıkıntısıysa hileciler ve zaman zaman bitmek bilmeyen bekleme süreleri olarak gösteriliyor.

7. Battleland Royale

Battleland Royale de daha çizgi film benzeri grafiklere sahip bir oyun. Oyun, üçüncü kişi kamerasıyla oynanıyor. Aynı anda 32 oyuncu bir arada mücadele edebiliyor. Oyun, karakter geliştirmelerine de sahip. Oyunda ortalama bir mücadele 3 ila 5 dakika arasında sürüyor.