2019'un En İyi Oyunlarının Belirlendiği Anket Sonuçlandı

Steam, 2019 yılının en iyi oyunlarını belirlediği anketinin sonuçlarını paylaştı. Farklı kategorilerde beşer adayın olduğu anket, Grand Theft Auto ve Mortal Kombat 11 gibi oyunların zaferiyle sonuçlandı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu olan Steam, her yıl düzenlediği "Steam Awards" etkinliğinin 2019 yılı sonuçlarını açıkladı. Platform böylelikle, milyonlarca oyunseverin oylarıyla 2019'un en iyi oyunlarını belirledi. Dilerseniz hemen, oyunseverlerin tercihleriyle belirlenmiş olan 2019'un en iyi oyunlarına yakından bakalım.

Steam, farklı kategorilerde 5'er aday göstermişti ve oyunseverler, bu beş oyundan sadece bir tanesine oy verebiliyorlardı. Yılın Oyunu, Yılın VR Oyunu, En İyi Oyun, En Yenilikçi Oyun, Arkadaşlarla Daha Zevkli, Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun, Üstün Görsel Stili, Aşk ile Devam Ettirilen ve Kötü Olduğunuz En İyi Oyun kategorileri, Steam tarafından oyunseverlere sunulmuştu.

Yılın Oyunu: Sekiro: Shadows Die Twice

Destiny 2, Devil May Cry 5, Star Wars Jedi: Fallen Order ve Resident Evil 2'nin de aday olduğu kategoride, hayatımıza kısa bir süre önce girmiş olan aksiyon macera türündeki Sekiro: Shadows Die Twice, 2019 yılının en iyi oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yayınlandığı dönem dünya genelindeki oyun yayıncıları tarafından büyük ilgi gören oyun, kalitesini böylelikle tescillemiş oldu.

Yılın VR Oyunu: Beat Saber

Beat Saber, VR ekipmanlarla oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun. Oyundaki amacınız, sahip olduğunuz kırmızı ve mavi renkli kılıçları kullanıp size doğru yaklaşan kutuları parçalamak. Five Nights at Freddy's: Help Wanted, Blade and Sorcery, Borderlands 2 VR ve Gorn gibi oyunların da yer aldığı kategori, bu eğlenceli oyunun zaferiyle sonuçlanmış durumda.

Aşk ile Devam Ettirilen: Grand Theft Auto 5

Grand Theft Auto 5'in aday olduğu bir kategoride, başka bir oyunun kazanma şansının olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü 2013 yılında hayatımıza giren oyun, tüm oyunseverler tarafından beğeniliyor ve bugün bile çok yüksek oranda oynanıyor. Zaten Grand Theft Auto 5, sahip olduğu başarıyı satış rakamlarıyla da destekliyor. Oyun, dünyanın en çok satanları arasında zirveyi zorluyor.

Arkadaşlarla Daha Zevkli: DayZ

Risk of Rain 2, Age of Empires 2: Definitive Edition, Dota Underlords ve Ring of Elysium gibi rakiplerinin olduğu DayZ, oyunseverlerin arkadaşlarıyla birlikte oynarken en çok keyif aldığı oyun olarak karşımıza çıkıyor. 2013 yılında hayatımıza giren bu oyuna hemen sahip olmak isterseniz, Steam'in kış indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

En Yenilikçi Oyun: My Friend Pedro

My Friend Pedro, ilk olarak bir flash oyunu olarak piyasaya sürülmüştü. Ancak oyuna gösterilen ilgi, geliştirici ekibin dikkatinden kaçmadı ve oyun, daha gelişmiş bir şekilde yeniden tasarlanarak kısa bir süre önce Steam üzerindeki yerini almayı başardı. My Friend Pedro; Planet Zoo, Slay the Spire, Oxygen Not Included ve Baba is You gibi oyunlar arasında en çok oyu almayı başardı.

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun: A Plague Tale: Innocence

Bir hikayeye sahip olan oyunlar, oyunseverlerin her zaman ilgisini çekmiştir. 1.300'lü yılların Fransa'sına gittiğimiz bu oyunda, iki kardeşin hikayesine dahil oluyoruz. Uzun soluklu ve farklı zorluktaki görevlere sahip olan oyun; Greedfall, Far Cry: New Dawn, Gears 5 ve Disco Elysium gibi oyunların arasından zaferle çıkmayı başardı. A Plague Tale: Innocence'ın özellikle de Gears 5'i geride bırakması, takdire şayan.

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun: Mortal Kombat 11

Bir dövüş oyunu klasiği olan Mortal Kombat, uzun zamandır hayatımızın içerisinde. Tarihi, bilgisayar ve oyun konsollarından da önceye dayanan Mortal Kombat'ın en son oyunu ise, oyunseverler tarafından çok da oynanamamış gibi görünüyor. Çünkü Steam kullanıcıları, Mortal Kombat 11'i kötü oldukları en iyi oyun olarak nitelendiriyorlar.

Üstün Görsel Stili: Gris

Olağanüstü çizimlere sahip olan Gris; Subnautica: Below Zero, Astroneer, Total War: Three Kingdoms ve Katana Zero gibi adaylar arasından sıyrılmayı başarıyor. Bu kategorideki tüm oyunların, muhteşem bir grafiksel yapıya sahip olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Ancak oyunseverler, bu oyunlar arasından Gris'i zirveye taşımış durumdalar.