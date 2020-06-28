Araştırma kuruluşu JD Power tarafından yapılan 2020 yılının en kaliteli araçları sıralamasında lüks araçlar büyük oranda sınıfta kaldı. 26 aracın yer aldığı listede en fazla araca Hyundai Group sahip oldu.

Bazen, lüks ürünlerin bütçeye uygun ürünlere göre daha fazla sorun yarattığı görülür. Otomobil piyasasında bu gittikçe daha görünür hale geliyor. Lüks segmentteki araçlar, gün geçtikçe ana akım segmentteki araçlar karşısında zemin kaybediyor. Özellikle temel nitelikler söz konusu olduğunda lüks araçların kapasiteleri bir hayli sınırlanmış görünüyor. Bunun son örneği, 2020 model araçlara ilişkin yapılan bir ankette görüldü.

Araç alımlarını belirlemede bir hayli önemli olduğu düşünülen ve yıllık olarak yapılan J.D. Power Initial Quality Study'nin (Başlangıç Kalite Çalışması) 2020 model araçlar için yaptığı ankete bakılırsa, araç başına sorun puanındaki endüstri ortalamasının üzerine yalnızca üç lüks araç çıkabildi. Bunlar; Hyundai Motor Group'un Genesis'i, Toyota'nın Lexus'u ve General Motors'un Cadillac'ı. Kalan lüks araçlar, hele hele tüm markalar içerisinde en kötü puana sahip Tesla da dahil olmak üzere, ortalamanın altında kaldı.

Ana akım araçların lüks araçları sollamasının sebebi ne?

J.D. Power'a göre, lüks araçların ortalamanın altında puan elde etmesinin nedenlerinden biri, premium markaların modellerini genellikle daha karmaşık teknolojilerle donatması ve bunun kimi kullanıcılar için sorunlar yaratabiliyor olması. Bir diğer nedense, yıllar içinde ana akım markaların kalitesinin bir hayli artması. Bu yılın anketinde dört ana akım marka en üst sıraları elde etti. Bu markalar ve modelleri; Fiat Chrysler Automobiles'ın Dodge'u, Hyundai Motor Group'un Kia'sı, GM'nin Chevrolet'si ve FCA'in Ram'i.

Bu yılın anketinde en yüksek puanı alan model, Chevrolet'nin küçük otomobili Sonic oldu. Genesis, Hyundai ve Kia gibi markaları bünyesinde barındıran Hyundai Motor Group, yedi araçla kendi segmentlerinde en yüksek kaliteye sahip olan marka modelleri sıralamasında birinci oldu. Bunu altı araçla GM, üç araçla BMW, Ford Motor ve Nissan takip etti.

Elbette, yüksek kalite popülerlik anlamına gelmeyebiliyor. Birçok ABD'li başka başka nedenlerle otomobil satın alıyor. Bunlar arasında aracın stili, yakıt verimliliği, gücü, yararlılığı ve statüsü de yer alıyor. Örneğin Chevy Sonic'in kaliteli oluşu, 2019 yılında Sonic satışlarının yüzde 32 düşmesine (13.971) engel olmadı çünkü ABD'li tüketicilerin küçük otomobillere olan ilgisi her geçen yıl daha da azalıyor. Öte yandan kalite sıralamasında 100 araç başına 250 sorunla son sırada yer alan Tesla'nın satışları 2019 yılında patlama yaşadı.

Araçların satın alındıktan sonraki 90 gün içerisindeki performansını değerlendiren ve içinde 223 soru ile 87.272 araç barındıran anketin sonuçlarına göre en az sorunludan en sorunluya doğru giden marka sıralaması şöyle:

Dodge (136)

Kia (136)

Chevrolet (141)

Ram (141)

Genesis (142)

Mitsubishi (148)

Buick (150)

GMC (151)

Volkswagen (152)

Hyundai (153)

Jeep (155)

Lexus (159)

Nissan (161)

Cadillac (162)

Infiniti (173)

Ford (174)

Mini (174)

BMW (176)

Honda (177)

Toyota (177)

Lincoln (182)

Mazda (184)

Acura (185)

Porsche (186)

Subaru (187)

Chrysler (189)

Jaguar (190)

Mercedes-Benz (202)

Volvo (210)

Audi (225)

Land Rover (228)

Tesla (250)

Segmentlerine göre en kaliteli araçlarsa şunlar: