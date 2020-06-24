Kamu bankalarının düşük faizli kredi imkanı sunmasının ardından otomobil sahibi olmak isteyen kişiler, önümüzdeki aylarda yeni bir ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2020 yılı içerisinde ÖTV indirimi beklemediklerini söyledi.

Araç sahibi olma hayalleri kuran pek çok vatandaş, kamu bankalarında kredi faiz oranlarının düşürülmesinin ardından ikinci el ve sıfır araçların fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Herkesin kafasındaki bu soru ise henüz resmi bir cevap bulmuş değil.

Konuya ilişkin AA’ya açıklamalarda bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize 'ÖTV indirimi olacak', 'ÖTV indirimi geliyor' diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir haber değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde, biz OYDER olarak ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz” dedi.

Sıfır araçlardaki faiz kampanyasının devam ettirilmesinin otomotiv sektörünün canlanması açısından çok önemli olduğunu belirten Şahsuvaroğlu, “Sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanı 30 Haziran'da bitecekti. Bu destek devam ettirildi. Sonuçta faizlerin düşmesi, düşük olarak devam etmesi sıfır araçta hareketi sağlayacaktır. Çünkü sıfır araçta bir süre üretimlere ara verildiği için için sonuçta bir miktar araç satılmadı” şeklinde konuştu.

İkinci el araç satışlarının, sadece nisan ayında yüzde 46'ya yakın düştüğüne dikkat çeken OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, "Nisan ayında da sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğunu varsayarsak özellikle ikinci elde sunulan taşıt kredisi kampanyası ciddi manada sektörün önünü açar, sektörün işine gelir” dedi.

"İkinci elde sunulan taşıt kredisi kampanyası ciddi manada sektörün önünü açar"

Pazarın geçen hafta itibarıyla yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını ve finansman kolaylığının da sektörün ciddi önünü açacağını ifade eden Şahsuvaroğlu, "Araç bulunurluğunda 15 Haziran'dan sonra çok sıkıntı yaşamayız. Şu anda yerli üreticiler ve yurt dışındaki fabrikalar üretime başladı. Haziran ayı başlarında bir miktar sıkıntı olabilir. Çünkü Avrupalı üretici önce kendi pazarını beslemenin, büyütmenin derdinde olur. Ondan sonra Türkiye'ye araç gönderir” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu’nun ÖTV indirimi konusundaki açıklamalarının yalnızca bir öngörüden ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla 2020 yılı içinde otomobiller için ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği resmi olarak olarak belli değil. Konuya ilişkin yeni detaylar açığa çıktığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.