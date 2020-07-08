2020'nin İlk Altı Ayında Türkiye'de Otomobil Satışları Arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre Türkiye'de otomobil satışları ilk altı ayda ciddi bir artış gösterdi. Üstelik bu süreçte elektrikli, hibrit, benzinli ve LPG'li araçlara olan talep artarken, dizel araçlara olan talepte gerileme görüldü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki otomotiv satışlarına dair 2020’nin ilk altı ayına ait verileri paylaşmıştı. Buna göre 2020 Ocak-Haziran dönemindeki otomobil satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artış göstererek 203.595’e ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise 156.378 otomobil satışı gerçekleşmişti.

Otomobil satışları ile ilgili paylaşılan bilgilerde iki detay dikkat çekiyor. İlki, koronavirüs günlerinde tüm dünyada otomobil satışları düşüş trendi içerisine girerken Türkiye’de yükseliş göstermesi. İkinci dikkat çeken detay ise sürücülerin artık daha çok yenilikçi araçlara ilgi göstermesi.

2019 Ocak-Haziran döneminde Türkiye’de toplam 90 elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken, 2020’nin aynı döneminde satışlar yüzde 92 artarak 173 araca çıkmış durumda. Bir yıl içinde gerçekleşen oransal artış umut verici olsa da 80 milyonun üzerinde nüfusu olan bir ülkede altı ayda yalnızca 173 elektrikli otomobil satılmış olması, Türkiye’nin elektrikli otomobillere geçiş sürecini ağırdan aldığını gösteriyor.

Yılın ilk altı ayında hibrit otomobil satışları da yüzde 18 artış gösterdi. Ancak otogazlı (LPG) otomobil satışlarındaki yüzde 47,9’luk ve benzinli araç satışlarındaki yüzde 76,9’luk artış, fosil yakıtlardan pek da uzaklaşmadığımızın bir göstergesi. Fosil yakıtlı araçlar konusundaki en umut verici gelişme ise, son yıllarda karbon emisyonu nedeniyle fazlasıyla tartışılan dizel otomobillerin satışlarında yüzde 1,1’lik bir düşüş görülmesi.

Benzinli araçlara olan talebin neredeyse ikiye katlanması, dizel otomobillere olan talebin ise düşüş eğrisine girmesi ile birlikte Türkiye otomobil pazarında liderlik, benzinlik araçlara geçmiş durumda. Zira dizel otomobil satışları, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında yüzde 56’lık bir pazar payına sahipken 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,6 pazar payına kadar gerilemiş durumda.