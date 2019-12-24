Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Henry Cavill’lı serisi The Witcher ve yakın zaman sonra abonelerine sunacağı ikinci Türk orijinal dizisi Atiye’nin tanıtımı için çok çarpıcı bir afiş çalışmasına imza attı.

Hakan: Muhafız'ın (The Protector) ardından Netflix’in ikinci Türk orijinal dizisi olan Atiye; Beren Saat ve Mehmet Günsür gibi iki başarılı ismi bir araya getiriyor. İlk sezonu 8 bölümden oluşan fantastik ve aksiyon türündeki seri, Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkaran bir ressamı izliyor.

Atiye ilgili tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Netflix, merakla beklenen dizisini, geçtiğimiz günlerde abonelerine sunduğu The Witcher serisi ile aynı afişte buluşturdu. Dijital yayın platformunun bazı binaların duvarlarına astığı afişlerde, Atiye”nin afişinin Henry Cavill’ın canlandırdığı Geralt karakterinin kılıcıyla yırtıldığını görüyoruz.

Netflix'in The Witcher ve Atiye'li afişi:

Temelde The Witcher için hazırlanan afişin hemen altında ise “En Kötü Canavarlar Kendi Yarattıklarımızdır” sloganı yer alıyor. İki yeni fantastik dizisinin tanıtımını tek bir afiş üstünde gerçekleştiren Netflix, yeni kampanyasıyla büyük bir beğeni topladı.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin aynı adlı fantastik romanından uyarlanan The Witcher, 20 Aralık’ta izleyicilerle buluşmuştu. 2013 yılından bu yana canlandırdığı Superman karakteri ile gönüllerde taht kuran İngiliz aktör Henry Cavill, serinin ana kahramanı Geralt of Rivia karakterine hayat veriyor. İlk sezonu sekiz bölümden oluşan seri, şu anda Netflix’in IMDb puanı en yüksek dizisi konumunda.

Netflix’in ikinci Türk orijinal içeriği olan Atiye ise insanlık tarihinin bilinen ilk tapınaklarının yer aldığı Göbeklitepe’yi merkezine alan fantastik bir hikayeye sahip. Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger gibi isimlerin bulunduğu dizi, 27 Aralık’ta yayınlanacak.

Atiye dizisinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: