Netflix’in yeni yerli dizisi Atiye’nin izleyicileriyle buluşmasına artık çok az bir zaman kaldı. Netflix ise 27 Aralık’ta yayınlanacak olan dizi için resmi YouTube hesabından yeni bir tanıtım filmi yayınladı.

Filmler ve diziler, çevrimiçi film ve dizi izleme platformlarının temel yapı taşı konumunda bulunuyor ve bu platformların varlıklarını devam ettirebilmeleri için de abone sayılarını artırmaları gerekiyor.

Tabii bu platformların hayatta kalabilmeleri ve abone sayılarını artırabilmeleri için hem platformlarının hem de platformlarında yer alan yapımların reklamlarını yapmaları gerekiyor. Yapımlara izleyici ya da platforma abone kazandırabilmek için de yapılan reklamların ya da halka ilişkiler faaliyetlerinin dikkat çekici olması büyük bir gereklilik.

Bu tarz halka ilişiler faaliyetlerini daha önce ülkemizde Stranger Things ve Bright yapımları için gerçekleştiren Netflix, bu sefer de Atiye dizisi için kolları sıvadı. Dizinin oyuncularından Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun, rastgele insanları arayarak Atiye dizisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Bu tanıtım çalışmasında oyuncular, aradıkları kişilerle oldukça eğlenceli anlar da yaşadı.

Yeni Netflix dizisi: Atiye

Birkaç yıldır ülkemizde faaliyet gösteren Netflix, ilk yeri orijinal yapımı Hakan: Muhafız’ı 14 Aralık 2018’de yayınlamıştı. Şirket, aradan geçen yaklaşık 5 aylık bir süreden sonra 26 Nisan 2019’da ise dizinin ikinci sezonunu izleyicileriyle buluşturmuştu.

Netflix’in Hakan: Muhafız’dan sonra yeni yerli orijinal yapımı Atiye oldu. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı dizi 27 Aralık’ta izleyicisiyle buluşacak. Dizinin Netflix sayfasındaki tanıtım yazısı ise şöyle: “İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.”

Siz Netflix’in yeni yerli orijinal dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizi için yapılan tanıtım işi konusundaki fikirleriniz neler? Diziyle ilgili beklentilerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Atiye için yapılan tanıtımın videosu