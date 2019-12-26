Netflix kullanıcıları, büyük bir heyecanla Atiye için gün sayarken Netflix Türkiye'nin önemli isimlerinden Michael Azzolino, Netflix'in Türkiye'deki gelecek planlarını ortaya koyan önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, uzunca bir süredir Türkiye'deki çalışmalarını da sürdürüyor. Platform, bugüne dek iki Türk dizisi çekti. Bunlardan bir tanesi "Hakan: Muhafız" olarak isimlendiriliyordu ve büyük bir ses getirmişti. Netflix'in ikinci Türk dizisi ise "Atiye" olarak isimlendiriliyor ve 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix kullanıcılarıyla buluşacak.

Atiye yarın, Türkiye de dahil olmak üzere 190 ülkede yayınlanacak. 8 bölümden oluşacak olan Atiye, uzunca bir süredir özellikle de Türkiye'deki Netflix kullanıcılarını heyecanlandırıyor. Ancak görünen o ki Netflix, ilerleyen dönemlerde de yeni Türk dizileriyle karşımıza çıkmaya devam edecek. Dilerseniz şimdi Netflix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Yapımlar Direktörü Michael Azzolino'nun önümüzdeki dönemlerle ilgili yaptığı açıklamalara yakından bakalım.

Netflix'in Türkiye'yle ilgili 2020 yılındaki plan ve stratejilerine değinen Azzolino, Türkiye'nin Netflix için önemli ve uzun soluklu bir pazar olduğunu ifade etti. Türkiye'de 1.5 milyon kullanıcı sınırını aştıklarını söyleyen Azzolino, Netflix'in 2020 yılında 3 yeni Türk dizisine daha sahip olacağını da müjdeledi. Azzolino, Hakan: Muhafız'ın yeni bölümlerinin, Aşk 101 ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatının anlatıldığı bir belgeselin yakın bir gelecekte platforma ekleneceğini söyledi.

"RTÜK, sansür talebinde bulunmadı"

Bir süre önce RTÜK, Türkiye'de hizmet veren çevrimiçi dizi ve film platformlarını denetleme yetkisine sahip olmuş, Türkiye'nin gündemi bu gelişme ile çalkalanmıştı. Bu konuda da Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş'tan bir açıklama geldi. Savaş, RTÜK'le uzun süreli görüşmeler yaptıklarını ancak RTÜK'ün, Netflix'ten herhangi bir sansür isteği olmadığını söyledi. Savaş, 190 ülkede ne izleniyorsa Türkiye'de de aynı içeriklerin olduğunu ifadelerine ekledi.

Tüm bunlara ek olarak fiyatlandırma politikalarına ve güncel Netflix fiyatlarına da değinen Netflix Türkiye İletişim müdürü, geçtiğimiz yıl 2 TL'lik bir zammın yapıldığını ancak bu yıl böyle bir şeyin pek de öngörülmediğini söyledi. Görünen o ki Netflix kullanıcıları, uzunca bir süre daha 19.99 TL ve 41.99 TL gibi fiyatlarla Netflix kullanmaya devam edebilecekler.

"Atiye'den beklentimiz yüksek"

Netflix'in ikinci Türk dizisi olan Atiye'nin başrolü, Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Beren Saat tarafından canlandırılıyor. Yaptığı açıklamalarda Atiye'ye de değinen Azzolino, Beren Saat'in dünyanın her yerinde sevildiğini söylüyor. Hatta Atiye, dünya genelinden onlarca Beren Saat hayranını harekete geçirmiş. Hayranlar, Azzolino ve ekip arkadaşlarının bireysel e-posta hesaplarına ulaşmışlar ve Atiye ile ilgili çok sayıda soru sormuşlar.