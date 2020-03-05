Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2020’nin ilk iki ayında Türkiye’de en fazla araç satan otomobil markalarını yayınladı. Yayınlanan listeye göre en fazla araç satan otomobil markaları sıralamasının üst sıraları 2019 yılının geneline göre değişmemiş durumda.

2019 yılı otomobil satışları açısından üreticiler için iyi geçmemişti. Döviz kurunun yüksek seviyelerde olması nedeniyle otomobil fiyatlarının yükselmesi, alıcıların sıfır otomobil almaktan imtina etmesine neden olmuştu.

2019 yılında Türkiye’deki otomobil satışına Renault ve Fiat arasındaki rekabet damga vurmuştu. Renault, 60.000 araç satışı ile 57.000 araç satan Fiat’ın önünde listede birinci olmuştu. 2019 yılı için listede üçüncü sırada ise Volkswagen yer alıyordu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020’nin ilk iki ayı için de Türkiye’de en fazla araç satan markaları paylaştı. ODD tarafından hazırlanan 2020’in ilk iki ayında en fazla araç satan otomobil markaları listesi ise şöyle:

15. Audi - 1.194 araç

14. Seat - 1.777 araç

13. Opel - 2.406 araç

12. Mercedes-Benz - 2.442 araç

11. Skoda - 2.454 araç

10. Honda - 2.539 araç

9. Citroen - 2.709 araç

8. Hyundai - 3.304 araç

7. Dacia - 4.735 araç

6. Peugeot - 4.751 araç

5. Toyota - 5.240 araç

4. Ford - 6.640 araç

3. Volkswagen - 8.620 araç

2. Fiat - 9.130 araç

1. Renault - 10.393 araç

Otomotiv Distrübütörleri Derneği'nin açıkladığı listede 43 otomobil markasının 2020'nin ilk iki ayında kaç araç satıldığı ve hangi markanın en çok tercih edildiği ortaya koyuluyor. ODD tarafından açıklanan listenin devamına buradan ulaşabilirsiniz.