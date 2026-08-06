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Makyajlanan Hyundai IONIQ 6 Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

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Hyundai, yeni IONIQ 6 modelini resmen Türkiye'ye getirdi. İşte fiyatı ve özellikleri.

Makyajlanan Hyundai IONIQ 6 Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok sevilen bir marka olan Hyundai’nin elektrikli modeli Ioniq 6’nın makyajlanmış yeni versiyonu büyük heyecanla bekleniyordu. Beklenen haber sonunda geldi. Yeni Hyundai Ioniq 6, resmen Türkiye pazarı için sunulmaya başladı ve fiyatı belli oldu.

Makyajlanan model; güncellenen ön ve arka tasarımı, yenilenen iç mekân detayları, güçlenen batarya seçenekleri ve lansmana özel fiyat etiketleriyle elektrikli otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

İçerikten Görseller

Makyajlanan Hyundai IONIQ 6 Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri
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Yeni Hyundai IONIQ 6 Türkiye fiyatı ne kadar? Nasıl özelliklerle geliyor?

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Versiyon Fiyatı
Yeni IONIQ6 Advance 2.483.000 TL
Yeni IONIQ6 Progressive 3.725.000 TL

Yeni IONIQ 6, markanın “Pure Flow, Refined” tasarım yaklaşımını benimseyerek ilk neslin akıllara kazınan silüetini koruyor ancak daha modern detaylarla premium bir havaya bürünüyor. Ön bölümde konumlandırılan ince LED gündüz farları ve tampon içine entegre edilen gizli ana far yapısı, araca daha geniş ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. Yeniden şekillendirilen ön tampon ile hava akışı iyileştirilirken, model ilk versiyonunda olduğu gibi 0,21 Cd’lik son derece düşük aerodinamik sürtünme katsayısını korumayı başarıyor.

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Yan profilde coupe benzeri tavan çizgisi, uzun dingil mesafesi ve akıcı omuz hattı dikkat çekmeye devam ediyor. Arka bölümde ise hava akışını optimize eden yeni tampon tasarımı, daha sade bir spoiler yapısı ve yenilenen difüzör göze çarpıyor. Yapılan dokunuşlar, aracın yalnızca şıklığını artırmakla kalmayıp sürüş stabilitesine ve verimliliğine doğrudan katkı sağlıyor.

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Yeni IONIQ 6, Türkiye’de iki farklı donanım ve batarya kombinasyonu ile yollara çıkıyor. Advance paketi 125 kW (170 bg) güç ve 350 Nm tork üretirken Progressive paketi ise 160 kW (218 bg) güç ve 350 Nm tork sunuyor. Azami hızı 185 km/s olan model, 0-100 km/s hızlanmasını Advance versiyonuyla** 8,3 saniyede**, Progressive versiyonuyla ise 7,4 saniyede tamamlıyor.

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Batarya tarafında Advance donanım seviyesi 63 kWh kapasiteli bir batarya ile gelirken, daha uzun menzil hedefleyen Progressive donanım seviyesinde 84 kWh’lık batarya kullanılıyor. Menzil verileri açıklanmadı. Araç, mimarisinin sunduğu 800 Volt altyapısıyla şarj sürelerini de minimuma indiriyor. Ultra hızlı DC şarj istasyonlarında batarya, yalnızca 18 dakika içinde %10’dan %80 doluluğa erişebiliyor.

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Araç, Bluelink altyapısıyla akıllı bir mobilite platformu niteliği de taşıyor.OTA (Kablosuz Yazılım Güncellemesi), Hyundai Dijital Anahtar 2, bulut tabanlı navigasyon ve akıllı telefon üzerinden uzaktan araç erişimi kullanıcıya sunuluyor. İç mekâna geldiğimizde ise İç mekânda ise kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda kapsamlı değişiklikler yapılmış. Kabinde yeni tasarımlı bir direksiyon simidi, yeniden düzenlenen orta konsol ve kalitesi artırılan kapı içi malzemeler bulunuyor. Çift 12,3 inçlik yüksek çözünürlüklü gösterge ve bilgi-eğlence ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle geliyor.

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