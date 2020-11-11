Opel'in tasarımı ve özellikleriyle en dikkat çeken modellerinden Insignia, Türkiye'de satışa sunuldu. Makyajlanan Insignia ile birlikte 230 beygirlik güç sunan Insignia GSİ de geri döndü.

Alman otomotiv devi Opel, D segmentindeki yakışıklısı Insignia’nın makyajlanan yeni versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. İlk kez geçtiğimiz yılın sonlarında karşımıza çıkan 2020 Opel Insignia, bu sabah gerçekleştirilen lansman etkinliği ile birlikte Türkiye’deki otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.

Mevcut IntelliLux LED farların güncel versiyonuyla gelen 2020 Opel Insignia, selefiyle kıyaslandığında daha keskin tasarım hatlarına sahip. Ayrıca ızgarada bulunan krom detayların da araca ayrı bir hava kattığını söylemek mümkün. Aracın tampon tasarımının ve sahte egzoz çıkışlarının da güncellendiğini söylemek mümkün.

2020 Opel Insignia, Türkiye'de satılan en 'yakışıklı' otomobillerden biri olacak

Türkiye’de satışa sunulacak tüm Insignia modellerinde LED farlar standart olarak sunulacak. Yeni Insignia, iç mekanda ise EGR onaylı ön koltuklar ve geliştirilmiş bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor.

Opel tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 Opel Insignia, Türkiye’de iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. 1.5 litrelik turbo dizel motor; sürücülere 122 beygir güç ve 285 Nm tork sunarken 8 ileri vitesli otomatik şanzımana sahip. Insignia GSi ise 2 litrelik turbo benzinli motorunda 230 beygir güç, 350 Nm tork sunarken 9 ileri vitesli otomatik şanzımana sahip olacak.

2020 Opel Insignia Türkiye fiyatları

1.5 litrelik turbo dizel motor, 8 ileri vitesli otomatik şanzıman

Edition paket - 490.900 TL

Exclusive paket - 573.900 TL

2 litrelik turbo benzinli motor, 9 ileri vitesli otomatik şanzıman

GSi paket - 999.400 TL

Opel’in açıklamalarına göre 2020 yılının sonuna kadar Türkiye’de 800 adet Insignia satılması bekleniyor. 2021 yılında ise beklenti, toplamda 5.000 adet Opel Insignia satılacağı yönünde. Satılacak 5.000 araçtan 100 tanesinin Insignia GSi olması bekleniyor.