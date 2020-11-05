Bu yazımızda Opel'in en önemli modellerinden olan, D segmenti sedanı Insignia'nın 2020 modelini ele alıyoruz. Gelin hep birlikte Yeni Insignia Grand Sport'un fiyat listesini ve dikkat çeken özelliklerini yakından görelim.

Türkiye’de isim yapmayı başarmış önemli Alman markalarından biri olan Opel’inİ özellikle Corsa, Astra gibi hatchback modelleri ülkemizde her yıl çok sayıda satılmakta. Bu saydığımız modeller kadar olmasada Opel’in çok sattığı modellerden biri de Insignia.

Opel Insignia 2020 modeliyle yeni bir kasa ile karşımıza çıkmadı. Sadece küçük makyajlar almakla yetindi. Buna rağmen Insignia Grand Sport bazı D segmenti sedan rakiplerine göre daha sportif ve kompakt bir görünüme sahip. Teknolojik olarak da kendine bazı yeni donanımlar ve yazılımlar ekleyen yeni Insignia'ya yakından bakıyoruz.

Tasarım

Dış tasarım

Yeni Opel Insignia, 2017’den beri görmeye alıştığımız kasayı kullanıyor olsa da güzel makyajlar ve yeni eklentiler sayesinde, dış tasarım konusunda güncel bir model ve yakışıklı kalmaya devam ediyor. Önceki kasaya kıyasla daha uzun ve geniş olan Yeni Insignia Grand Sport, 4879 mm uzunluğu ile eski kasadan 5 cm daha uzun.

Aracın dış tasarımı hakkında bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir diğer nokta ise aerodinamik görünümüne verilen önem. Opel Insignia, yapılan yeni makyajlarla birlikte daha keskin bir görünüm kazanırken; hem aerodinamiğini güçlendirildi hem de kompakt bir dış tasarıma sahip oldu.

İç tasarım

Otomobilin içerisine girdiğimizde bize konforu sağlayacak ilk unsur, mutlaka koltuklar olacaktır. Opel, bu konuda da iyi iş çıkarmış gibi duruyor. Birçok şekilde kişiye özel ayarlanabilen ergonomik, kumaş koltuklar ile Opel Insignia, uzun süren yolculuklarda sırt ağrısı yaşamanıza engel oluyor.

Yeni Insignia Grand Sport tam 490 litre bagaj hacmine sahip. Bu nedenle Insignia’nın, seyahatsever aileler için tercih edilebilir bir seçenek olması bekleniyor. Hacimsel olarak kullanıcısını böylesine tatmin eden bagajın kullanıcılar tarafından şikayet edilen bir tarafı olduğunu da belirtelim: Otomatik açılan bir bagaj kapağı bulunmaması. Tamamıyla manuel olarak, kol gücünüzle bagaj kapağını yukarı kaldırmanız gerekiyor.

Güvenlik

Şerit takip sistemi

Günümüzde yeni araçlarda sıkça görmeye alıştığımız şerit takip sistemi 2020 Opel Insignia’da da bulunuyor. Şerit takip sistemi sayesinde, araç şerit üzerinde giderken istemeden yan şeritlere kaydığında kendisini otonom olarak şeritin ortasına doğru hizalamak için hamle yapıyor.

Otomatik acil durum freni

Yeni Insignia Grand Sport’un sahip olduğu en değerli özelliğinin otomatik acil freni olduğunu söylesek hiç de yanılmış sayılmayız. Bu teknolojinin her araçta şiddetle bulunmasını istesek de malesef bazı modellerde hâlâ bulunmuyor. Otomatik acil durum frenini bu kadar önemli yapan şeyi can kurtarıyor olması. Bu sistem sayesinde, aracın aniden önüne çıkan yayaya karşı belirli bir mesafeye kadar otonom fren uygulanıyor. Böylelikle ya kazayı engelliyor ya da şiddetini hafifletiyor.

Kör nokta uyarı sistemi

Araç kullanırken, dikiz aynalarıyla birlikte çevremize hakim olduğumuzu düşünsek de mutlaka göremediğimiz kör noktalar oluyor. Trafikteyken bu kör noktalarda özellikle motorları görmek neredeyse imkansız oluyor; bu nedenle her yıl, büyük küçük binlerce kaza gerçekleşiyor. Kör nokta uyarı sistemi işte tam bu durumu engellemek için sürücüye deyim yerindeyse üçüncü göz oluyor.

Konfor

Bağlanılabilirliği yüksek 8 inç multimedya sistemi

Aracın ön konsoluna sürücüye bakar şekilde yerleştirilmiş multimedya sistemi, oldukça sade ve şık bir görünüme sahip. Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerinin ikisini de aynı anda bünyesinde barındıran Opel Insignia, bağlanılabilirlik açısından biz teknolojiseverlerin istediği her şeyi kullanıcısına sağlıyor.

Kablosuz Şarj özelliği

Akıllı telefon kullanan herkesin muzdarip olduğu şarj problemini gidermek adına araçlarda entegre edien kablosuz şarj özelliği, Insignia için de kullanılmış. Ancak bu özelliğin opsiyonel olduğunu da ifade edelim.

Açılabilir cam tavan

Yeni Insignia Grand Sport yine opsiyonel olarak açılabilir cam tavan özelliğine sahip. Ferah bir görünüm ve doğal ışık akışı sağlayan cam tavan ile Insignia, uzun yolculuklarda içinizin sıkılmasına engel oluyor.

Her donanım paketinde standart bulunan Start-Stop desteği

Artık her araçta olması beklenen Start-Stop (anahtarsız giriş sistemi), yeni Opel Insignia’da da bulunuyor. Bu özellik sayesinde aracı çalıştırmak için tek bir dokunuş yeterli oluyor. Aynı zamanda start-stop’un doğru kullanılması ile yakıt tasarrufuna katkı sağlamak da mümkün.

Insignia Grand Sport’un performansı ve motor gücü

Yeni Insignia Grand Sport ülkemizde tek motor seçeneğiyle satılıyor. 1.6 litre turbo dizel, 4 silindirli bu motor, 136 beygir gücünde ve 320 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km hıza 10.9 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı 203 km/s. Yani Insignia Grand Sport, belki hız tutkunlarına hitap etmeyebilir, ancak otomobilin performansının hiç de fena olmadığını belirtelim.

Yeni Insignia Grand Sport yakıt tülketimi

Şehir içi 6,1 lt/100km

lt/100km Şehir dışı 4,5 lt/100km

lt/100km Ortalama 5,1 lt/100km

2020 Opel Insignia’nın diğer avrupa ülkelerinde 2 ya da 3 farklı motor seçeneği bulunsada ülkemizde sadece 1.6 litre dizel motor seçeneğiyle satışa çıkıyor. Yakıt tüketim değerlerine baktığımızda, 1.6 litre bir motor için iyi sayılabilecek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Ancak bu değerlerin yüzde yüz doğru olduğundan bahsedemeyiz; çünkü yakıt tüketimi, birçok farklı değişkene bağlı bir durum olduğu için aslında bu değerleri yukarılara ya da aşağılara çekmek tamamen size bağlıdır.

Yeni Insignia Grand Sport fiyat listesi (Aşağıdaki fiyatlar Ekim ayına aittir):

1.6 Dizel AT-6 136 HP Enjoy - 423.900 TL

1.6 Dizel AT-6 136 HP Excellence - 453.900 TL

1.6 Dizel AT-6 136 HP Exclusive - 474.900 TL

Fiyatlar oldukça yüksek gibi gözükse de günümüzde, D segmenti araç fiyatları malesef bu seviyelerde oluyor. Rakiplerle karşılaştırdığınızda yeni Insignia sizce cezbedici bir model olabilir mi? Dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmenizi çok isteriz.