Rolls-Royce, 2029 yılına kadar mini nükleer reaktörler inşa etmeyi planladığını açıkladı. Firmanın bu adımı, şirketin ucuz yenilenebilir enerjiye odaklanmasını isteyen çevre kuruluşlarının tepkisini çekebilir.

Dünyanın en büyük mühendislik ve havacılık şirketlerinden biri olan Rolls-Royce, bazı kesimlerin tepkisini çekecek olan enerji vizyonunu açıkladı. Teknoloji şirketi, 2029 yılına kadar mini nükleer reaktörler inşa etmeyi planladığını söyledi.

Öte yandan İngiltere’deki muhalif partiler, ülkenin nükleer enerjiyi tamamen bırakması, bunun yerine daha ucuz yenilenebilir enerji çözümlerine odaklanması gerektiğini söylüyorlar. Çevreciler, nükleer enerji konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bunun tehlikeli ve pahalı olduğunu savunurken, bazıları ise 2050 yılına kadar sıfır emisyona ulaşmak için tüm teknolojilere ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Rolls-Royce, 2029 yılına kadar 10 ila 15 mini nükleer reaktör inşa etmek istiyor

Endüstri liderleri, mini reaktörlerin deniz ve rüzgarı santralleri gibi düşük maliyetli yenilenebilir enerjilerle fiyat konusunda rekabet edebileceğinden emin. Rolls-Royce, küçük modüler reaktörler inşa etmek ve bunları Cumbria veya Galler'deki eski nükleer tesislere kurmak için bir konsorsiyuma liderlik ediyor. Şirket, 2029 yılına kadar 10 ila 15 arasında mini nükleer reaktör inşa etmeyi hedefliyor. Projede öngörülen maliyetin 3 milyar sterlin dolaylarında olduğu belirtiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rolls-Royce'un baş teknoloji sorumlusu Paul Stein, "İşin püf noktası, gelişmiş dijital kaynak yöntemleri ve robotik montaj yöntemleri kullanan fabrikalarda” dedi. Nükleer enerji santralleri inşa etmenin üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını savunan Stein, böylece elektriği daha ucuza mal edeceklerini söylüyor.