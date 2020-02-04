2020 Schengen Vize Ücretleri Değişti: İşte Yeni Fiyatlar

AB Komisyonu, geçen yıl onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte önceden 60 euro olan vize ücretlerine zam yapıldı.

Schengen vizesi, Avrupa ülkelerinin çoğunu kapsayan Schengen Bölgesi’ne üye devletlerden herhangi birine seyahat etmek için gerekli bir vize türü olarak biliniyor. Bu vizeye sahip olan kişiler, bölgeye yapılacak turizm veya iş amaçlı seyahatlerinde orada 90 güne kadar kalma iznine sahip olabiliyorlar.

AB Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Şimdiye kadar 60 euro olan başvuru ücretleri, yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte 20 euro zamlanarak 80 euro oldu.

Üç ay önceden başvuru zorunluluğu değişti:

6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için alınan vize ücretlerinde de değişikliğe giden AB Komisyonu, bu yaş grubu için alınacak vize ücretini 35 eurodan 40 euroya çıkardı. 2 Şubat 2020’den itibaren yürürlüğe giren değişikliklerle ayrıca sık seyahat eden kişiler için 1 ile 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri imkânı sağlandı. Bu noktada kademeli olarak artacak bu süre, kişinin davranışlarına bağlı olarak 1 yıldan maksimum 5 yıla kadar uzayabilecek.

Yeni düzenlemeden önce Schengen Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde üç ay önceden başvuru zorunluluğu vardı. Bu maddede de değişikliğe gidilerek bu sürenin üç ay ile altı ay arasında olabileceğine karar verildi. Yani bir kişi, dilerse vizeye altı ay önceden başvurabilecek ve vize başvurusuna cevabı yine yaklaşık 15 gün içerisinde alacak.

Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler hangileri?

Toplamda 26 üye ülkesi bulunan Schengen Bölgesi, şu ülkelerden oluşuyor: Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre.