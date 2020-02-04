Dünyanın En Pahalı ve En Ucuz Ülkeleri Belli Oldu

Kira, yiyecek, satın alma gücü ve restoranlardaki fiyatlar gibi yaşam maliyetleri dikkate alınarak yapılan araştırmaya göre, dünyanın en pahalı ülkesi İsviçre oldu. Onu sırasıyla Norveç, İzlanda Japonya ve Danimarka takip etti.

Dünyanın önde gelen iş dergilerinden CEO World, dünyanın en pahalı ülkelerini açıkladı. Kira, yiyecek, satın alma gücü ve restoranlardaki fiyatlar gibi parametrelere göre hazırlanan listenin ilk sırasında 8,7 milyon nüfuslu İsviçre yer aldı. İkinci basamakta Norveç bulunurken, onu sırasıyla bir başka Nordik ülkesi İzlanda takip etti.

Avrupa ülkeleri ilk 20'de belirgin bir şekilde yer alırken, listede Asya ve Karayipler'deki ülkelerin varlığı da bir hayli dikkat çekiyor. İsviçre sadece genel listenin başında değil, aynı zamanda birçok bireysel metrikte de ilk sıralarda yer alıyor.

Araştırmaya göre İsviçre’deki marketler dünyanın herhangi bir yerindeki marketlere kıyasla daha pahalı. Marketten alışveriş yapmak yerine restorandan yemek isteyenler ise çok daha ağır bir fatura ile karşılaşıyor. Zira ülkedeki restoranlar da aynı marketler gibi dünyanın herhangi bir yerinden daha pahalı. Araştırmada İsviçre için tek olumlu veri, ulusal satın alma gücü olsa gerek. 119.53’lük index puanına sahip olan İsviçre, diğer ülkelere önemli bir fark atmayı başarmış.

Yaşamın en ucuz olduğu ülkeler listesinde ise ağırlıklı olarak Orta Asya ülkeleri bulunuyor. Dünyanın en ucuz ülkesi Pakistan olurken, onu sırasıyla Afganistan, Hindistan ve Suriye takip ediyor. Listedeki en ucuz Avrupa ülkesi ise Kosova oldu.

Dünyanın en pahalı 10 ülkesi

İsviçre Norveç İzlanda Japonya Danimarka Bahamalar Lüksemburg İsrail Singapur Güney Kore

Dünyanın en ucuz 10 ülkesi