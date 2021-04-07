En popüler sosyal medya platformlarından birisi olan TikTok, aynı zamanda büyük de bir gelir kapısı. Peki geçtiğimiz yıl en fazla hangi içerik üreticisi kazandı? Bu sorunun cevabı için RAVE Reviews’ın 2020 yürüttüğü araştırmaya bakıyoruz.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan TikTok, son zamanlarda büyük tartışmaların öznesi olsa da milyonlarca kullanıcısına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. ByteDance tarafından geliştirilen uygulamada kullanıcılar çeşitli temalarda çektikleri videoları takipçileriyle paylaşıyorlar.

Uygulamanın büyüklüğü ve sahip olduğu kullanıcı sayısı, aynı zamanda içerik üreticilerinin de para kazanmasını sağlıyor. Çeşitli markalardan reklam alan içerik üreticileri, bu reklamları takipçileriyle paylaştıkça para kazanıyorlar. Peki, geçtiğimi yıl en fazla para kazanan içerik üreticileri kimlerdi? Pek çok konuda araştırma yapan RAVE Reviews, bu sorunun cevabını dünyayla paylaştı.

Araştırma nasıl yapıldı:

RAVE Reviews, Guardian’ı kaynak göstererek şirketlerin içerik üreticilerine takipçi başına 0.005 dolar ödediğini belirtti ve en fazla takipçi sayısına sahip içerik üreticilerini belirledi. Veriler, Ocak 2021’de alındı. Takipçi sayısı ve takipçi sayısı başına verilen para miktarı birbiriyle çarpıldığında da 2020 yılında en fazla kazanan TikTok içerik üreticileri ortaya çıktı. TikTok’ta en fazla para kazanan 10 içerik üreticisi ve kategorileri şu şekilde listelendi:

TikTok'un en çok kazanan isimleri:

Michael Le (Performans):

Michael Le, en fazla takipçi sayısına sahip dokuzuncu üretici olsa da aldığı reklamların sayısı onu zirveye koydu. Le, 2020 yılı içinde 92 reklamdan toplamda 20,4 milyon dolar para kazandı.

Charli D’Amelio (Performans):

TikTok’un en büyük yıldızı olan Charli D’Amelio, Michael Le’den iki buçuk kat daha fazla takipçiye hitap ediyor. D’Amelio, 2020 yılında 34 reklamdan toplamda 18,2 milyon dolar gelir elde etti.

Addison Rae (Performans):

TikTok’un bir diğer büyük ismi olan Addison Rae, 79,3 milyon takipçisiyle bu yıl toplamda 14,7 milyon dolar gelir elde etti.

Joe Albanese (Eğlence):

29,4 milyon takipçiye sahip olan Joe Albanese, ürettiği sponsorlu içeriklerle 8,7 milyon dolar kazandı.

Avani Gregg (Performans):

32,5 milyon takipçiye sahip olan Avani Gregg, 2020 yılında toplamda 6,7 milyon dolarlık gelir elde etti.

Kira Kosarin (Performans):

25,6 milyon takipçiye hitap eden Kira Kosarin, 6,6 milyon dolarlık gelir elde etti.

Dixie D’Amelio (Performans):

50,7 milyon takipçi sayısına sahip olan Dixie D’Amelio, listede kendisinden daha az takipçi sayısına sahip olanların gerisinde kaldı. Dixie, 6,5 milyon dolar gelir elde etti.

Loren Gray (Performans):

51,9 milyonla Dixie’den de fazla takipçiye sahip olan Loren Gray, 5,3 milyon dolar elde etti.

Q Park (Eğlence):

24,7 milyon aboneye sahip Q Park, 2020 yılı boyunca 5,2 milyon dolar gelir elde etti.

Spencer X (Eğlence):

52,5 milyon takipçiyle ilk 10 kişi arasında ne fazla takipçiye sahip olanlardan birisi olan Spencer X, 2020’de 3,5 milyon dolar elde etti.

Kategorilere göre en çok kazananlar:

Eğlence: Joe Albanese (8,7 milyon dolar)

Joe Albanese (8,7 milyon dolar) Fitness: Demi Dagby (3,2 milyon dolar)

Demi Dagby (3,2 milyon dolar) Güzellik & Stil: Abby Roberts (1,7 milyon dolar)

Abby Roberts (1,7 milyon dolar) Performans: Michael Le (20 milyon dolar)

Michael Le (20 milyon dolar) Öğrenme: Dominic Andre (884 bin dolar)

Dominic Andre (884 bin dolar) Seyahat: jasontodolist (28.800 dolar)

jasontodolist (28.800 dolar) Yemek: Tabitha Brown (253 bin dolar)

En fazla reklam alanlar: