Dünyada popüler olmuş “Meme’lerin” hikayelerini hiç dinlediniz mi? İnternetin en meşhur “geyik” kültürü haline gelen Meme kültürünün sizler için en eğlenceli isimlerini bir araya getirdik.

Miim diye okunan “Meme’ler” gün geçtikçe daha popüler hale gelmeye başladılar. Bununla beraber geyik yaptığımız kişiler de aslında meme’ler kadar popüler hale geliyorlar. Birçoğu istemeden “ünlü” olan isimlerin çekilen fotoğraflarının ardında oldukça fantastik hikayeler yer alıyor.

Aslına bakarsanız Türkiye’de gizliliğimize çok önem verdiğimiz için böyle bir şey yaşandığında kişilik haklarına saldırı diyerek direkt internet ortamından silinmeye çalışılan fotoğraflar, yurt dışında yahut Amerika’da pek öyle değil. Herkesin ünlü olmayı istediği Amerika’da “Meme” olmuş kişiler hikayelerini eğlenerek anlatmaktan çekinmiyorlar. Gelin hep beraber en popüler 8 “Meme’ye” şöyle bir göz atalım.

Side-Eyeing Chloe

Yandan yandan bakan bu tatlı kızın oldukça eğlenceli bir hikayesi var. 2010 yılından önce Facebook dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kullanmayan bir ailenin kızı olan Chloe’yi “yanlışlıkla MEME” olmuş. Chloe’nin ilk olarak ablasıyla bir videosu viral olmuş. 2013 yılında Disneyland’e giden aile araçta bir video çekiyor. Videoda Chloe’nin ablası Lily ağlarken kamera bir anda Chloe’ye dönüyor ve o meşhur sahne yaşanıyor. Videoyu internete yükleyen anne bir anda hayatının şokunu yaşıyor ve küçük Chloe meşhur oluyor. Nereye giderlerse gitsinler herkes Chloe’yle fotoğraf çektirmek istiyor ve onu izliyorlar. Bir Disneyland gezisi nelere gadir, bizde olsa…

Blinking White Guy

Video yapımcısı olarak çalışan Drew Scanlon’ın da keyifli bir hikayesi var. Giant Bomb isimli video oyun inceleme ve haberleri platformunda çalışan Scanlon “Unprofessional Fridays” isimli haftalık Premium showda oyun oynarken o meşhur sahne yaşanıyor. Starbound isimli video oyununu oynarken “gamer” arkadaşlar Scanlon’a bir sürpriz yapmışlar. Video kaydını alan izleyiciler Scanlon’ı gif’e dönüştürüp birkaç saat içinde dünyanın en meşhur “Meme’leri” içine sokmayı başarmışlar. Bu arada Scanlon bu sayede baya meşhur ve ünlü olmuş. TV Showları vs. her yerde çıkmış. Hey yavrum hey.

Success Kid

Yılların “Meme’si” Succes Kid’i kullanmayanı internet ortamında zannedersek dövüyorlar. Daha bebekken meşhur olan bir çocuk düşünün. 2007 yılında kamera alan bir anne “plaja gider”, kamera aldı ya tabi hemen fotoğraf çekmek ister, minik Sam’e şöyle bir bakar, 11 aylık Sam bir avuç kum yemek üzeredir ve anne fotoğrafını çeker.” Bu noktada bir ara vermek istiyorum.

Biz bunu yapacak olsak annelerimiz ya terlikle ya da elleriyle elimizdeki kuma vurup hemen bizi kurtarmaya çalışır. Ama bakınız Sam’in annesi kalkıp fotoğrafını çekiyor. Anne olmak net olarak bunu gerektirirse demek ki… Hayır üzerine bir de çok şirin bir fotoğraf olduğunu falan düşünmüş.

Neyse efendim bu Sam’in annesi fotoğrafı Flickr hesabına yüklüyor hemen, daha ilk günden 300 like alıp fotoğraf popüler oluyor. 2008 yılında bir bakıyorlar, Sam meşhur. Fotoğrafı kurtarmayı arıyorlar yok olmuyor herkes internette paylaşmış “Sam o Meme senin bu Meme benim geziyor.” 2009 yılında Sam sana oluyor mu Success Kid. Ancak şunu eklememiz gerekli Sam’in babası hastalanıyor ve çok pahalı “böbrek” ilaçlarına ihtiyaç duyuyor. Ailesi bunu ilk etapta kullanmak istemiyorlar ancak Success Kid’in babasının böbrek tedavisine ihtiyacı var 1 dolar yollar mısınız diye bir Tweet atıyorlar çok ciddi miktarda bağış topluyorlar. Finalde Sam’in babası iyileşiyor. Kısacası bu “Meme”, bir çocuğun babasının yaşamasını sağladı.

Kombucha Girl

Brittany Broski’nin tatlı mı tatlı hikayesine hoş geldiniz. 2019 Ağustos ayında bir bankada güven ve yatırım hizmetlerinde çalışan tatlı Broski’nin normal hayatı ne hallere gelmiş. TikTok ve Snapchat üzerinden Cosplay videoları izleyen Broski yaptığı her şeyi bu platformlara eklemeye başlamış. Kombucha’nın ne olduğunu bilmeden “bir kerede ben deneyeyim yeaw” diyen Broski bir tane satın alıyor. Kombucha denerken kendini kaydeden Broski o meşhur videoyu çekiyor. TikTok’a yükledikten sonra hiç tepki almıyor ancak video Twitter’a bir düşüyor ki ne düşmek… Abowww Broski oluyor mu sana meşhur… Bu arada Broski bankada çalıştığı için kovulurum korkusu yaşıyor ve o kadar popüler oluyor ki bankadan Broski’yi kovuyorlar. Ancak bu Broski’yi en başında çok üzse de kendisi Super Bowl reklamlarında bile yer aldı. Milyonlarca takipçisi var ve günümüz ABD’nin en iyi Influencer’ları arasında yer alıyor.

Ermahgerd Girl

Maggie Goldenberger muhtemelen en talihsiz genç kadınlardan biri olabilir (ya da olmayabilir). 1999 yılında ortaokullu bir kız o dönem hemen her ergenin yaptığını yapıp Goosebumps satın alıp okuyor. Maggie isimli kızımızın Kaitlin isimli bir kız arkadaşı var, bu da gidiyor yine dönemin en popüler elektronik cihazı Polaroid kamera satın alıyor. Bunlar yine her ergenin yaptığını yapıyorlar ve birbirlerini çekiyorlar, ehi ehi diye gülüyorlar. Bu iki kız arkadaş kendilerine bir giyinme kutusu yapıp her anlarını çekiyorlar. Yine bir gece toplanıyor bu iki kız, evde buldukları ne varsa üstlerine geçiriyorlar (Allah’ım yazmaktan acı çektim, siz okurken neler yaşıyorsunuz bilemedim ama..) Neyse Kaitlin gidiyor bu meşhur fotoğrafı çekiyor.

Bunlar bu biçimsiz fotoğrafı yıllarca saklıyorlar, 2012 yılında bizim Goldenberger sırt çantasıyla Hindistan’a gidiyor. Internet cafeye falan gidiyor bunlar burada annesi de bizim Goldenberger’a yazıp duruyor. “Kızım meşhur oldun, Hindistan’da ne işin var kalk gel buraya” diye. Bizim Maggie “Aman anne sen internetten ne anlarsın deyip kestirip atıyor”. Kızımızın Ashley diye bir arkadaşı “liseden bir eleman senin fotoğrafını her yerde paylaşıyor” diye yazınca işin rengi değişiyor. Bu arada kızımızın hala durumdan haberi yok ABD’ye bir dönüyor her yerde fotoğrafı var. Tshirtler, kupalar, tv reklamları, cosplayler vs. Kızımız bu fotoğraf nasıl viral oldu diye düşünürken, bir MySpace fotoğrafından sürecin bu hale geldiğini öğreniyor. Pek değerli Maggie Goldenberger önce özel hayatının ihlal edildiğini düşünmüş ancak hemen sonrasında Game of Thrones partilerine bile davet edilince “ehi ehi ne güzel oldu yeaw” deyip durumun tadını çıkarmış. “Sabır…”

Disaster Girl

Türkiye’de son dönemde en çok kullanılan “Meme” bu olabilir. Hatta olabilir değil, kesin bu. Zoe Roth isimli pek tatlı kızımızın “Meme” olma hikayesi de oldukça garip. 2005 yılında normal bir günde evinde televizyon izleyen bir kız çocuğu olduğunuzu düşünün. Babanız, anneniz ve erkek kardeşinizle aniden iki blok öteden yangın sireni sesi duyuyorsunuz. Şimdi düşünün “babanız ilk iş yeni aldığı kamerayı yerinden çıkarıp, hadi bakmaya gidelim” der mi? Neyse efendim çocuklar önde babaları ve anneleri arkada gidiyorlar, bir bakıyorlar ki arazi temizleme yapılacakmış, evi de yangın testi için yakmışlar.

Zoe’nin kardeşi de o dönem Harry Potter hastası ve aynı onun gibi falan giyiniyor, baba ilk yangına karşı Zoe’nin erkek kardeşini çekiyor ardından “gülümse Zoe çekiyorum” diyor. Baba Zoe’nin fotoğrafını JPG isimli bir dergiye yolluyor ve olanlar oluyor. Kızımız Zoe o kadar meşhur oluyor ki hiçbir şey KAZANAMIYOR. Keza Zoe’nin o dönemde oldukça şeytani bir gülümsemesi olduğu ve negatif olayların Meme’lerinde yer aldığı için kimse ona reklam falan teklif etmiyor. Ah be Zoe halbuki baban sana Kombucha içerip TikTok videosu çekseydi…

Ayrıca Zoe'nin şu anda 20 yaşında genç bir birey olduğunu hatırlatalım.

Bad Luck Brian

Meme dünyasının kralı net Kyle Craven’dır. 2012’de Kyle’ın troll arkadaşları Reddit’e bir yıllık fotoğrafı ekliyorlar ve Kyle’ın tüm dünyası değişiyor. Kısa zamanda 4Chan ve birçok platformda viral olan Kyle’ın aslında çok aman aman bir hikayesi de yok. Lise yıllığında kötü bir fotoğraf çekimi nedeniyle Kyle’ın hayatı değişiyor.

Ancak burada esas olan gerçek durum şu, Kyle’ın ya da fotoğrafın nasıl meşhur olduğundan ziyade fotoğrafı Reddit’e ilk kez yükleyen Ian Davies ve Kyle Craven fotoğrafın NFT’sini 20 Ethereum’a sattılar. Ortalama olarak şu anda 41.000 dolara gelen fotoğrafın dijital sahibi artık bir başkası. Kyle NFT’yi değerlendiren birkaç Meme sahibinden biri şu anda. Aynı zamanda McDonalds, Wolksvagen’in reklam yüzü olarak çalıştı. İsviçre müzesinde bir tablosu da bulunuyor. Bununla beraber kendisi gerçek hayatında oldukça da şanslı biri. Birçok şans oyunu ve çekilişte kazanmış. Snoop Dog’la falan da kanka bu arkadaş. Öyle düşünün.

Andras Arato

Andras Arato konusunda çook uzun bir yazı yazdık. Aslında sizleri oraya yönlendirmeden önce belirtmemiz gerekiyor ki kendisi oldukça tatlı ve şirin bir amcamız. Neresinden bakarsanız bakın “Şirin Baba’ya” benzemiyor mu? Hadi o zaman sizi o yazıya alalım.

Şu hayatta Amerika’da doğup “MİİM” olmak varmış ama olamamışız. Kısacası Disaster Girl Zoe dışında hemen her meme olan kişi oldukça şanslı bir hayat sürüyor diyebiliriz. Peki bu liste hoşunuza gitti mi? İnternetin derinliklerinde bu tarz sayısız meme bulunuyor. Bu listelerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda bizlerle paylaşın.