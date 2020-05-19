Toyota'nın çeşitli ülkelerde satışa sunduğu crossover modeli Venza, yenilendi. 2020 model araç, gerek yeni tasarımı gerekse performansı ile sürücülerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Aracın Türkiye pazarına giriş yapması ise beklenmiyor.

Otomobil sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Toyota, piyasaya sürdüğü hemen her araç modeli ile milyonlarca sürücüyü kendisine hayran bırakıyor. Bununla birlikte Toyota'nın, ülkemizde bulunmayan bazı modelleri de var ve bu modeller, piyasaya sürüldüğü ülkelerde sürücülerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Şimdiyse 2020 model Venza isimli crossover modeli ile sürücülerin karşısına çıkan Toyota, yine dikkat çeken bir araç oluşturmuş durumda.

Venza, başta ABD olmak üzere belirli ülkelerde satışı yapılan modellerden bir tanesi. Satışa sunulduğu ülkelerde ciddi bir popülariteye sahip olan Venza, lüks ile sportifliği bir araya getiriyor. Geniş iç hacminin yanı sıra sert yapısı ve etkileyici performansıyla da kendisine hayran bırakan araç, 4 çeker yapısıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Karşınızda 2020 model Toyota Venza

Aracın gerek ön gerekse arka tasarımının fazlasıyla şık olduğunu ifade edebiliriz. Mühendisler, hem ön hem de arka bölümünde kullandıkları ince farlarla araca şık bir görünüm kazandırırken, krom kaplamalarla da lüks bir hava katmış durumdalar. Hatta kimilerine göre araçta kullanılan krom detaylar, Venza'nın Lexus'a benzemesini sağlıyor.

Toyota Venza, dış tasarımıyla olduğu kadar iç tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gerek sürücü gerekse yolcular için gayet yeterli bir yaşam alanı sunan araç, göstergelerindeki şıklık ve 12.3 inçe kadar varan devasa multimedya ekranıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ayrıca aracın üst donanımlı versiyonunu tercih edecek sürücüler, tam 1.200 watt gücündeki 9 hoparlörlü bir ses sistemine de sahip oluyorlar.

Toyota, özellikle de son yıllarda hibrit motor seçenekli araçlara büyük bir önem verdi. Bu bağlamda Venza'nın da bu sürecin dışına itilmediğini ve hibrit motor seçeneğinin bu crossoverda da olduğunu ifade edebiliriz. 2.5 litrelik 4 silindirli benzinli motora sahip olan araç, hibrit motor sistemi kapsamında 3 adet elektrik motoruna sahip olabiliyor. Toyota'nın klasikleşen CVT şanzıman sistemine sahip olan araç, 222 beygir güç üretebiliyor.

Toyota'nın üst segment araçlarında bulunan "Toyota Safety Sense 2.0" özelliği Venza modeline de yer alıyor. Bu özellik araca; çarpışma uyarı ve çarpışma önleme, hız sabitleme, yaya algılama, şerit takip sistemi ve otomatik far gibi pek çok teknolojik sistemi içeriyor. Ayrıca sürücüler, sahip olacakları bu araçta çok daha benzersiz bir deneyim yaşamak isterlerse, opsiyonel olarak sunulan panoramik cam tavanı tercih edebiliyorlar.

Toyota, ABD ve piyasaya sürüleceği pek çok ülkede beğenilecek gibi görünen yenilenen crossover modelinin fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu aracın üst donanım paketli versiyonunun 45 bin dolara kadar çıkması bekleniyor. Aracın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmiyor ancak tahminler, Venza'nın bu yıl da Türkiye pazarına gelmeyeceği yönünde.