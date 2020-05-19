Kalkış Yarışlarına Özel Elektrikli Otomobilden Rekor (Video)

Drag yarışları için özel olarak tasarlanan elektrikli bir otomobil Current Technology 2.0, ulaşılması zor bir hız rekoru kırdı. Oldukça sessiz çalışan araç, 400 metrede 323 km/sa hıza ulaşabildi.

Otomobil üreticilerinin yüksek performans sunan süper arabalarıyla veya tuner'ların modifiyeli araçlarıyla kırdığı hız rekorlarına alıştık. Uzun mesafede yüksek hızlara çıkmak mümkün olsa da kısa mesafede işler göründüğü kadar kolay değil.

Geçtiğimiz günlerde sıra dışı bir görünüme sahip turuncu renkli bir araç, 400 metrede inanılmaz bir hıza ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Saatte 323 km hızla 400 metrede 7.520 saniyelik bir derece yapan Current Technology 2.0, sadece ikinci denemesinde dünya rekorunun sahibi oldu. Tabii ki, bu araç profesyonel Top Fuel yarışlarındaki araçlar kadar hızlı değil, ancak elektrikli araçlar için bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Current Technology 2.0, elektrikli otomobiller için zirveyi temsil ediyor

Steve Huff tarafından geliştirilen Current Technology 2.0, geçtiğimiz yıl yapılan Swamp Rat 38 yarışında 304 km/sa hıza ulaşan drag yarışı efsanesi Big Daddy Don Garlits'in rekorunu kırdı. Drag yarışları için tasarlanan otomobilde 800 volt özel lityum polimer pil ve özel bir eksenel akılı çift yığın elektrik motorları bulunuyor. Bu çift motor, 2400 beygir gücü ve 2700 Nm tork üretiyor. Ayrıca otomobil, üzerinde sürücü varken sadece 910 kilogram ağırlığa sahip.

Aracın rekor kırdığı videoda adeta süper şarjlı bir V8'in gücünü hissettiren sesleri duymayı bekliyorsunuz. Ancak elektrikli araç oldukça sessiz çalışıyor ve sürücü gaz pedalına yüklenene kadar neredeyse hiç ses duyulmuyor. Elektrikli araçlara güç veren batarya teknolojileri geliştikçe daha etkileyici rekorlar elde edeceğiz gibi görünüyor.

Current Technology 2.0'ın kırdığı hız rekoru: