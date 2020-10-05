Sensor Tower, üçüncü çeyrek mobil uygulama pazarı istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda en çok indirilen mobil uygulama TikTok oldu. App Store'un Google Play Store'dan daha çok kazandığını gösteren araştırma, en çok kazanan oyununsa "Honor of Kings" olduğunu gözler önüne seriyor.

ABD merkezli mobil uygulama pazarı araştırma şirketi Sensor Tower, 2020'nin üçüncü çeyreği için yeni bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapor, son dönemlerin en çok tartışılan sosyal medya platformu TikTok'un dünya çapında en çok indirilen uygulama olma unvanını sürdürdüğünü gösteriyor. Üstelik mobil uygulama pazarı, her geçen gün biraz daha büyümeye devam ediyor.

Sensor Tower'ın raporuna göre mobil uygulama pazarı, son çeyrek için yıllık bazda, yüzde 23.3 oranında büyüdü. Ancak bu büyüme, sadece Google Play Store ve App Store'dan gelen verilere göre belirlendi. Yani diğer uygulama mağazalarını da hesaba katarsak, büyümenin çok daha büyük olduğunu açıkça ifade etmek gerekiyor.

TikTok hem Google Play Store hem de App Store'un bir numarası

Yayımlanan rapora göre mobil uygulama sektörünün bir numarası hem App Store hem de Google Play Store'da TikTok. TikTok'u ise Facebook, Zoom, WhatsApp, Instagram ve Google Meet gibi uygulamalar takip ediyor. Dilerseniz hemen, dünya genelinde en çok indirilen uygulamaların hangileri olduğuna yakından bakalım;

İşte üçüncü çeyrekte en çok indirilen 10 uygulama

TikTok Facebook Zoom WhatsApp Instagram Google Meet Snack Video Messenger Telegram Snapchat

Çin'i yok sayarsak, App Store'un Geliri Google Play Store'dan daha yüksek

Sensor Tower, uygulamalar bazında yapılan harcamaları da açıkladı. Buna göre oyuncular, üçüncü çeyrekte App Store'dan 19 milyar dolar civarında harcama yaptılar. Bu bağlamda Google Play Store'un kazandığı para ise 10,3 milyar dolar olarak açıklandı. Ancak bu noktada Google Play Store'un Çin'de kullanılmadığını söylemek gerekiyor. Yani Android ekosisteminde kazanılan toplam paranın 10,3 milyar doların çok daha üzerinde olduğunu söylemek gerekiyor.

Honor of Kings, son çeyreğin en çok kazanan oyunu oldu

Sensor Tower'ın raporu, üçüncü çeyrekte en çok kazanan oyunları da gözler önüne seriyor. Bu bağlamda açıklanan verilere genel olarak baktığımızda, Tencent Games'in özellikle de App Store'da ciddi bir gelir elde ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü "Honor of Kings" ve "PUBG Mobile" App Store'un en çok kazanan ilk iki oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Tencent Games, Google Play Store'da istediği kadar kazanmıyor gibi görünüyor.

İşte 2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok gelir elde eden 10 oyun