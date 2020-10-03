Hindistan'da engellenen ve ABD'de de sorunlar yaşayan TikTok, Avrupa'daki insanlar arasında bir hayli popüler. Yeni bir rapora göre kısa video paylaşma platformu, Norveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde kullanıcı sayısını oldukça hızlı bir şekilde artırıyor.

Son günlerde teknoloji dünyasını ABD yönetimi ile yaşadığı sorunlar sebebiyle bir meşgul eden kısa video paylaşma platformu TikTok, dünya genelinde özellikle ergenlik yaş grubundaki kullanıcılar arasında bir hayli popüler.

ByteDance'in popüler platformu, dünya genelinde yaklaşık 690 milyon aktif kullanıcıya sahip. Henüz üç yıl önce çıkan platform, bu süre içerisinde dünyanın belki de en popüler sosyal medya platformu olan Facebook'un ağının neredeyse yarısına sahip.

TikTok'un kullanımı Norveç, Birleşik Krallık ve Almanya'da artıyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre TikTok, Britanya'da günlük 17 milyon kişi tarafından kullanılıyor. İnsanların günde yaklaşık 1 saatini geçirdiği uygulama, gün içerisinde de 13 kez ziyaret ediliyor. İnsanlar, TikTok'un Birleşik Krallık'ta Facebook'u geride bırakabileceğini düşünüyor.

Ayrıca bu yıl başından bu yana Birleşik Krallık'ta 10 milyon yeni insanın TikTok kullanmaya başladığı ve bu sayının her geçen gün arttığı belirtiliyor. Uygulama, ABD yönetimi ile sorunlar yaşasa ve en çok kullanıcısının bulunduğu Hindistan'da engellenmiş olsa bile kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

Kısa videolarla insanların uzun süre eğlenmesini sağlayan TikTok, Instagram ve YouTube'a da rakip olarak görülmeye başlandı. Ayrıca TikTok'un sahibi ByteDance, ABD dışındaki birçok ülkede bir tehdit olarak da görülmüyor.

TikTok'un Norveç'te toplamda 1,2 milyon kullanıcısı bulunuyor ve buradaki kullanıcıların uygulamada ortalama geçirdikleri süre 72 dakika. Ayrıca Norveç'in toplamda 5,5 milyon nüfusa sahip olduğu düşünülürse ulaştığı kullanıcı sayısının oldukça etkileyici olduğunu söylemek de mümkün.

Bunların haricinde TikTok'un Fransa'da 11 milyon, İspanya'da 8,8 milyon, Almanya'da 10,7 milyon ve İtalya'da da yaklaşık 10 milyon kişi tarafından kullanıldığı ifade ediliyor. TikTok, Avrupa'da ve Birleşik Krallık'ta 100 milyon aktif kullanıcısı olduğunu söylüyor.