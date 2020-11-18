2020'nin Ağ Trafiği ve İnternet Tüketimi Trendleri Açıklandı

Nokia, şubat ile eylül arasını kapsayan, ağ trafiği ve internet tüketim trendlerini açıkladığı bir rapor yayımladı. Yayımlanan raporda ağ trafiğinin görülmemiş bir seviyede yükseldiğini Nokia, ağ ve servis sağlayıcıların buna rağmen ayakta kaldıklarını belirtiyor.

Nokia, Ağ İstihbarat Raporu'nu yayımladı. Yayımlanan rapor, 2020 yılında küresel internetin nasıl kullanıldığını, ağ trafiğinin ne durumda olduğunu ve nelerin trend haline geldiğini ortaya koyuyor. Ayrıca bu rapor, küresel çaptaki internet servis sağlayıcıların da koronavirüs gibi bir pandemiye zaten çoktan hazır olduğunu gözler önüne seriyor.

Nokia'nın raporuna göre COVID-19 salgını, internet kullanıcılarının alışkanlıklarını çok ciddi anlamda değiştirdi. Özellikle de salgının ilk dönemlerinde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları, internet kullanımını görülmemiş bir hızda artırdı. Hatta Nokia'nın raporuna göre pek çok ağın, normal koşullarda yıllık bazda olan trafik artışları, sadece birkaç hafta içinde gerçekleşti. Rapora göre trafik büyümesi, dünya genelinde yüzde 30 ila yüzde 50 arasında oldu.

Pandeminin başında yaşanan ağ trafiği artışı, eylül ayında da ortalamanın üzerinde seyretti

Nokia'nın hazırladığı rapora göre pandemi etkilerinin azaldığı eylül ayında, internet ağ trafiğinde herhangi bir düşüş yaşanmadı. Kullanıcıların internet kullanımı, pandemi öncesi süreç ortalamasının yüzde 20 ila yüzde 30 üzerinde stabil hale geldi. Üstelik kuzey yarım kürede gelen kış mevsimi ve insanların daha çok evde takılmaya başlaması, ağ trafiğini biraz daha artıracak.

Video abonelikleri, VPN ve DDoS trafiği, internetin yeni trendleri oldu

ABD ve Avrupa'daki kullanıcılardan alınan verilerin oluşturduğu rapora göre internet kullanıcıları, video abonelikleri kullanma konusunda yüzde 30 artış gösterdiler. ABD'deki kullanıcılarsa yüzde 23 ile VPN kullanımına yöneldiler. Ayrıca pandemi sürecinde DDoS trafiğinde ise yüzde 50'ye kadar varan artışlar yaşandı.

Yaşanan trafik artışlarına rağmen ağ ve internet servis sağlayıcılar ayakta kaldı

Nokia tarafından oluşturulan rapor, kullanıcıların artan taleplerine karşın ağ ve internet servis sağlayıcıların ayakta kalmayı başardığına da değiniliyor. Rapora göre salgın sürecinde bazı sorunlar yaşanmış olsa da ağ ve servis sağlayıcılar, görülmemiş talebe karşı ayakta kalmayı başardılar. Nokia, bu sonuçlara göre internet servis sağlayıcıların, bu tür bir krize çok daha önceden hazırlanmış olduklarının ortaya çıktığını söylüyor.

Nokia'nın raporunda yer alan verilerde, internet kullanımında düşüşün yaşanmayacağı ifade ediliyor. Yani pandemiyle birlikte patlayan ağ trafiği, bundan sonraki süreçte de pandemi öncesine dönmeyecek. Bununla ilgili olarak da hizmet sağlayıcılara tavsiyeler veren Nokia uzmanları, altyapı çalışmalarının iyileştirilmesi, ek kapasiteler oluşturulması, ağ trafiğindeki yükselişin önceden tespit edilebilmesi ve kullanıcı güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtiyorlar.