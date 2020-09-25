2020 Yılının Drone'la Çekilmiş En İyi Fotoğrafları Açıklandı

Drone Awards 2020'nin kazananları açıklandı. Dünyanın en çok takip edilen drone fotoğrafçılığı yarışması olarak karşımıza çıkan Drone Awards, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da benzersiz fotoğrafların sergilenmesini sağladı. Yarışmanın kazananı ise doğal yaşamdan çıktı.

Drone sektörünün gelişip, tüketicilerin bu ürünlere ilgisinin artmasıyla birlikte hava fotoğrafçılığı da gelişti. Hatta drone'lar ile çekilmiş olan fotoğraflar için de uluslararası bir yarışma düzenleniyor. "Drone Awards" olarak isimlendirilen bu yarışma, pek çok drone kullanıcısı tarafından da yakından takip ediliyor. Şimdi sizlere, Drone Awards 2020 yarışmasının kazananlarından bahsedeceğiz.

Drone Awards, bu yıl üçüncü kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi görüyor. Sektörün en önemli etkinliklerinden olan "Siena International Photo Awards"ın bir parçası olarak karşımıza çıkan Drone Awards, bu yıl 9 farklı kategoriden oluştu. Bu kategorilerden en dikkat çekici olansa hiç şüphesiz, "COVID-19'da Yaşam"dı. Fotoğrafçılar, bu kategori altında dünyayı kasıp kavuran pandeminin, olağan hayatı nasıl etkilediğini görüntülemeye çalıştılar.

Yılın fotoğrafı, Avustralyalı fotoğrafçı Jim Picot'tan geldi: İşte o fotoğraf

Avustralyalı fotoğrafçı Jim Picot, yukarıdaki fotoğrafı çekmeyi başararak en büyük ödülün sahibi oldu. Peki bu görselde ne var diyorsanız hemen açıklayalım. Fotoğrafın tam ortasında büyük bir köpek balığı bulunuyor. Bu köpek balığı somon sürüsünün arasına daldığında da somon balıkları, sürü halinde kalp şeklini oluşturmuşlar. Komiteye göre 2020 yılının en etkileyici drone fotoğrafı bu oldu.

COVID-19'da yaşam kategorisinin kazananı ise şu görsel oldu

Yukarıdaki fotoğraf, nisan ayında İsrail'de çekildi. Tomer Appelbaum tarafından çekilen fotoğrafta, nisan ayında gerçekleştirilmiş olan bir protestoyu görüyorsunuz. İnsanların bu protesto sırasında sosyal mesafe kurallarına uyması ise dikkatlerden kaçmıyor.

Kentler kategorisinin kazananı gerçekten de büyüleyici

Tomasz Kowalski tarafından çekilen bu fotoğrafın başlığı, "Dünya'daki Uzaylı Binası". Gerçekten de oldukça farklı görünen yapı, Malezya'nın başkentinde bulunan "Petronas İkiz Kuleleri". 452 metre yüksekliğinde olan kuleler, 88 katlı ve Petronas Petrol Holding, bu binayı yönetim ofisi olarak kullanıyor.

Doğa kategorisinde ise turistlerle oynayan bir balina var

Drone Awards kapsamında sizlerle paylaşmak istediğimiz son görsel de Doğa kategorisinin birincisi. Yukarıdaki fotoğraf, Joseph Cheires tarafından çekildi. Fotoğrafta ise devasa büyüklükteki bir gri balinanın, bir sandalda bulunan turistleri nasıl ittiğini görüyorsunuz. Eğer tüm kategorilerin en iyilerini incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Drone Awards'ın resmi internet sitesine erişebilirsiniz.