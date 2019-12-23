İşte 2020 Yılında Zamlı Ödenecek Bazı Kalemler

2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte zam haberleri de bir bir gelmeye başladı. Bizler de sizler için, bazı vergilerin 2020 yılında zamlı olarak ödenecek ücretlerini derledik. Yeni ücretler, 1 Ocak 2020 itibarıyla geçerli olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, baştan aşağı yeni zam oranlarıyla dolu. Sabah saatlerinde ortaya çıkan yurt dışından getirilen telefonlara ait IMEI kayıt harcı ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yeni değerleri ile birlikte tüketiciler, 2020 yılında hangi kalemlere ne kadar ödeyeceklerini yavaş yavaş anlamaya başlamış durumdalar.

Bir süre önce sizlere, Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeniden Değerlendirme Oranı"ndan bahsetmiştik. Bu oran, yüzde 22.58 olarak belirlenmişti ve 2020 yılındaki zamların bir göstergesiydi. Devletin, 2020 yılında uygulayacağı zamları yüzde 22.58 üzerinden belirleyeceği konuşuluyordu ki genel anlamda da öyle oldu. Ancak MTV, Yeniden Değerlendirme Oranı kadar zamlanmadı. MTV'ye gelen zam, yüzde 12 olarak belirlendi.

Yeniden Değerlendirme Oranı kapsamında zamlanan kalemler; pasaport harçları, trafik cezaları, ehliyet harçları ve yurt dışından getirilen akıllı telefonlarda geçerli IMEI kayıt harcı olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz şimdi, Türkiye'nin 2020 yılında ödeyeceği bazı kalemlerin ne kadar zamlandığına ve bu kalemlere 2020 yılında ne kadar ödeneceğine yakından bakalım.

İşte 'Yeniden Değerlendirme Oranı' kapsamında zam yapılan kalemler

2020 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 132 TL

Seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın cezası 288 TL

Kırmızı ışık ihlalinin cezası 288 TL

Hız sınırını yüzde 10 ila yüzde 30 arasında aşmanın cezası 288 TL

Hız sınırını yüzde 30 ila yüzde 50 arasında aşmanın cezası 598 TL

Hız sınırını yüzde 50 ve üzerinde aşmanın cezası 1.228 TL

İlk kez alkollü araç kullanmanın cezası 1.228 TL

İkinci kez alkollü araç kullanmanın cezası 1.539 TL

Alkol testine karşı çıkmanın cezası 3.516 TL

2020 yılında harçlar ne kadar olacak?

Yurt dışından getirilen akıllı telefonların IMEI kayıt harcı 1.838 TL

1 yıllık pasaport harcı 304.50 TL

4 ila 10 yıllık pasaportların harcı 995 TL

Tapu harcı 353 TL

İcraya başvurabilmek için yatırılması gereken harç 54.50 TL

B sınıfı ehliyet harcı 751 TL

2020 yılında damga vergileri ne kadar olacak?

Katma Değer Vergisi beyanı 59 TL

SGK Prim beyanı 44 TL

Açıklanan yeni rakamlar, Türkiye'nin 2020 yılında özellikle trafik cezalarına yapacağı ödemenin bir hayli yükseleceğini gösteriyor. Ayrıca vatandaşların yurt dışına çıkış bileti olan pasaportların harçları da ciddi anlamda zorlanmış durumda. Bakalım önümüzdeki günler, beraberinde hangi zamları da getirmeye devam edecek.