2019'un Zam Şampiyonu Olan IMEI Harcına Yeni Bir Zam Geldi

Kısa bir süre önce 1.500 TL'ye yükseltilen telefon kayıt harçları, alınan bir kararla 1.838 TL'ye çıkarıldı. Yapılan zam, yeni yılda yurt dışından telefon getiren vatandaşların cebinden, 338 TL daha fazla paranın çıkacağı anlamına geliyor.

2020 yılına artık sayılı günler kaldı. Diğer ülkeler de olduğu gibi Türkiye'de de insanlar, pek çok konuda umutlarını 2020 yılına ertelediler. Ayrıca vatandaşların gözü kulağı, hükümet yetkililerinden gelecek haberlere çevrildi. Çünkü her yeni yıl, beraberinde yeni zamları getiriyor. Hal böyle olunca da vatandaşlar, 2020 yılında hangi kalemlere zam geleceğini merak ediyorlar.

2019 yılının zam şampiyonlarından bir tanesi, hiç şüphesiz yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt harçları oldu. 2018 yılının sonlarında 170 TL olan IMEI kayıt bedeli, 1 Ocak 2019 itibarıyla 618 TL'ye çıktı. Kısa bir süre önce alınan bir kararla da yurt dışından getirilen telefonlara ait IMEI kayıt bedeli, 1.500 TL'ye yükseltildi. Bu durum, vatandaşların yurt dışından telefon getirme alışkanlığını ciddi anlamda azalttı.

IMEI kayıt harcı, 1500 TL'den 1838 TL'ye çıkarıldı

2020 yılında yurt dışından akıllı telefon satın alan bir vatandaş, telefonu öncelikle kendi pasaportuna ardından da söz konusu IMEI harcını ödemek zorunda kalacak.

Yetkililer tarafından açıklanan son rakamlara göre 1 Ocak 2020 itibarıyla yurt dışı telefon kayıt harcı, 1.838 TL olacak. Yani vatandaşlar, yeni yılda IMEI kaydı için 338 TL daha fazla ödeme yapacaklar.

Türkiye'de her yıl milyonlarca akıllı telefon satılıyor ve bu da her yıl telefon nedeni ile milyonlarca dolar ithalat yapılması anlamına geliyor. Akıllı telefonların ithalatını azaltmak için belli bir fiyat etiketinin üzerindeki akıllı telefonlara ek vergiler ödeniyor. Yine de bazı vatandaşlar, cihazları yurt dışından satın alarak bu ek vergilerden kaçınabiliyorlar. Yetkililer, IMEI harcına yaptıkları zamlarla yurt dışından telefon satın alınmasını engellemeyi, böylece vergi kaybının önüne geçmeyi hedefliyorlar.