Yerli Otomobil, Türkiye'ye İtalya'dan Getirildi

27 Aralık’ta Gebze’de bulunan TOGG merkezinde tanıtılacak yerli otomobilin prototipi, tasarımı yapan İtalyan şirket Pininfarina tarafından Türkiye’ye gönderildi. Şu anda Gebze’deki TOGG merkezinde bulunan otomobilin 2 hafta önce Ege Ekspress tarafından taşındığı ortaya çıktı.

Bu hafta gerçekleşmesi beklenen yerli otomobil tanıtımı heyecanla beklenirken, araca ilişkin önemli önemli detaylar da ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda neredeyse tamamen doğrulanan Pininfarina ortaklığı, yerli otomobil için beklentileri yükseltmişti. Bakan Mustafa Varank tarafından geçtiğimiz hafta paylaşılan fotoğraf ise pek çok detayı netleştirdi.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel, yerli otomobil prototiplerinin Türkiye’ye Ege Ekspres aracılığıyla getirildiği bilgisine ulaştı. Habere göre İtalyan şirket Pininfarina, 2 hafta önce deniz yoluyla yerli otomobil prototiplerini Türkiye’ye gönderdi. Söz konusu taşıma işlemi büyük gizlilikle gerçekleştirildi.

Türkiye’ye getirilen yerli otomobil, geçtiğimiz hafta sonu Gebze’deki TOGG merkezinde görüntülenmişti:

Pininfarina’nın İtalya’daki atölyesinde imal edilen prototipler, 27 Aralık’ta kamuoyunun karşısına çıkacaklar. Bu prototipler için Gebze’de bir otomobil fabrikası açılacağı ve üretimin Türkiye’de yapılacağı söyleniyor.

İtalyan şirket Pininfarina ise sektörün pek çok tanınmış otomobil üreticisi için tasarım yapan köklü bir şirket. Ferrari, Lamborghini, Volvo, Cadillac ve Peugeot gibi şirketlerin sembolik tsarımlarının çoğu Pininfarina’ya ait. Açıklamalara göre yerli otomobilin seri üretimine ise 2022 yılında başlanacak, 2030’a kadar 5 farklı model piyasaya sürülecek.

Yerli otomobilin tasarımını en çok andıran konsept model: Pininfarina K350

Geçtiğimiz hafta Bakan Mustafa Varank tarafından paylaşılan ilk örtülü görüntülerde yerli otomobilin dış hatlarına ilişkin önemli detaylar da yer alıyordu. Tasarımı yapacağı önceden bilinen Pininfarina’nın konsept, yani henüz piyasaya sürülmemiş tasarımlarına göz attığımızda, K350 modeli dikkat çekiyor.

Henüz herhangi bir şekilde seri olarak üretilmeyen K350 modeli için TOGG, Pininfarina ile anlaşmış olabilir. Fotoğraflardaki detaylar bize gösteriyor ki yerli otomobil SUV’u andıran bir kasa yapısına sahip olacak. Ayrıca yan ayna detaylarına da değindiğimiz habere buradan göz atabilirsiniz.