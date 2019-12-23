2020 Yılı MTV Zam Oranı Belli Oldu: İşte Yeni MTV Ücretleri

2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte her araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yeni değeri belli oldu. Açıklanan yeni rakamlara göre MTV, 2020 yılında yüzde 12 zamlı olarak ödenecek.

2019 yılına veda etmek üzere olduğumuz şu günlerde vatandaşların en çok merak ettikleri konular genellikle yeni zamlar oluyor. Çünkü her yeni yıl, beraberinde bazı zamları da getiriyor. Az önce sizlerle, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan IMEI kayıt harçları ile ilgili zam haberini paylaşmıştık. Şimdi ne yazık ki yeni bir zam haberiyle daha karşınızdayız.

Sizlere bu sefer bahsedeceğimiz zamlar, araç sahiplerini ilgilendiriyor. Çünkü araç sahipleri, her yıl düzenli olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemek durumunda oluyorlar. Sadece bir aracınız olduğu için ödemeniz gereken MTV, her yıl değişen oranlarda zamlanıyor. Şimdi ise 2020 yılındaki MTV oranları ve ödenecek tutarlar belli oldu. Buna göre yeni yılda araç sahipleri, MTV'yi yüzde 12 zamlı ödeyecekler.

Otomobil, otobüs, motosiklet, kamyon, minibüs ve çekici gibi araçlarda iki kıstas ve matrah farkı uygulanarak MTV belirleniyor. Örneğin; eğer aracınızın tescil tarihi 2018 yılından daha eskiyse MTV ödemeniz, aracınızın yaşı ve motor hacmine göre belirleniyor. Aracınızın tescil tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre MTV belirleniyor. Dilerseniz şimdi, 2020 yılında ödeyeceğiniz MTV oranlarına bakalım.

Eğer aracınızın tescil tarihi, 1 Ocak 2018 öncesiyse 2020 yılında ödeyeceğiniz MTV tutarları

1 ila 3 yaş, 0-1300 cc motor hacmi: 964.32 TL (2019'da 861 TL idi.)

(2019'da 861 TL idi.) 1 ila 3 yaş, 1301-1600 cc motor hacmi 1.678,88 TL (2019'da 1.499 TL idi.)

(2019'da 1.499 TL idi.) Aracınız 1 ila 3 yaş aralığında ve motor hacmi 1601-1800 cc ise 2.946,64 TL (2019 yılında 2.647 TL idi.)

(2019 yılında 2.647 TL idi.) Aracınız 1 ila 3 yaş aralığında ve motor hacmi 1801-2000 cc ise 4.670,4 TL (2019 yılında 4.170 TL idi.)

(2019 yılında 4.170 TL idi.) Aracınız 4 ila 6 yaş aralığında ve motor hacmi 0-1300 cc ise 672 TL (2019 yılında 600 TL idi.)

(2019 yılında 600 TL idi.) Aracınız 4 ila 6 yaş aralığında ve motor hacmi 1301-1600 cc ise 1.258,88 TL (2019 yılında 1.124 TL idi.)

(2019 yılında 1.124 TL idi.) Aracınız 4 ila 6 yaş aralığında ve motor hacmi 1601-1800 cc ise 2.316,16 TL (2019 yılında 2.068 TL idi.)

(2019 yılında 2.068 TL idi.) Aracınız 4 ila 6 yaş aralığında ve motor hacmi 1801-2000 cc ise 3.596,32 TL (2019 yılında 3.211 TL idi.)

(2019 yılında 3.211 TL idi.) Aracınız 7 ila 11 yaş aralığında ve motor hacmi 0-1300 cc ise 376.32 TL (2019 yılında 336 TL idi.)

(2019 yılında 336 TL idi.) Aracınız 7 ila 11 yaş aralığında ve motor hacmi 1301-1600 cc ise 730.24 TL (2019 yılında 652 TL idi.)

(2019 yılında 652 TL idi.) Aracınız 7 ila 11 yaş aralığında ve motor hacmi 1601-1800 cc ise 1.364,16 TL (2019 yılında 1.218 TL idi.)

(2019 yılında 1.218 TL idi.) Aracınız 7 ila 11 yaş aralığında ve motor hacmi 1801-2000 cc ise 2.114,56 TL (2019 yılında 1.888 TL idi.)

Not: Hem az önce paylaştığımız hem de şimdi paylaşacağımız MTV oranları, sadece otomobiller için geçerlidir.

Eğer aracınızın tescil tarihi, 1 Ocak 2018 sonrasıysa 2020 yılında ödeyeceğiniz MTV tutarları