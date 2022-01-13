İkinci el otomobil pazarına yönelik uluslararası veriler sunan Indicata, 2021'in en çok satan ikinci el otomobil marka ve modellerini gösterdi. Verilere göre Volskwagen, her iki başlıkta da zirvede yer aldı.

İkinci el araç pazarına yönelik güncel veriler sunan Indicata, ikinci el online pazar raporuyla Türkiye’de 2021 yılında en çok satan ikinci el otomobilleri ortaya koydu. Rapora göre 2021 yılında Türkiye’de toplam 1 milyon 652 bin 710 adet araç satışı gerçekleşti. Toplam satışlarda otomobillerin payı %82, hafif ticari araçların payıysa %18 oldu.

Rapor, 2021 yılının en çok satan marka ve modellerini de gösterdi. Buna göre 2021 yılında Türkiye’de ikinci el pazarında en çok satılan otomobil markası, 237 bin 182 satışla Volkswagen idi. Volkswagen, en çok satılan modeller listesinde de kendisini gösterdi. Buna göre Volkswagen Passat, 67 bin 59 adet ile 2021 yılının en çok satan ikinci el otomobil modeli oldu.

İkinci el pazarının lideri Volkswagen oldu:

Markalar sıralamasında Volkswagen’in ardından 209 bin 491 satışla Renault yer alırken, üçüncü sırada 164 bin 553 bin satışla Ford bulundu. Listenin zirvesindeki Alman devin yanı sıra diğer Alman devler BMW ve Mercedes Benz, sırasıyla listenin 6 ve 7. sırasında yer aldı. 2021 yılının en fazla otomobilini satan Toyota ise Türkiye’de ikinci el pazarında 10. sırada bulundu.

Modeller sıralamasına geldiğimizde Passat’ı takip eden isim, 58 bin 400 satışla Renault Clio oldu. Üçüncü sırada da 52 bin 3 satışla bir diğer Renault modeli olan Megane yer aldı. Türkiye’de fazlaca tercih edilen Fiat Egea, 37 bin 251 satışla 7. sırada bulundu. Volkswagen’in en çok satan ikinci el otomobil modeli, 33 bin 630 satışla listenin dokuzuncu sırasında kalan Golf oldu.

İkinci el pazarında 2021 yılının en çok satan otomobil markaları:

Volkswagen Renault Ford Fiat Opel BMW Mercedes-Benz Hyundai Peugeot Toyota

İkinci el pazarında 2021 yılının en çok satan otomobil modelleri: