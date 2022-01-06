2021'de En Çok Satan Otomobil Marka ve Modelleri Belli Oldu

2021 yılı, Türkiye'deki otomotiv sektörü için pek de iyi geçmedi. Zira koronavirüs kaynaklı çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak, 2021'de hiç olmadığı kadar zordu. Hal böyle olunca da ikinci el otomobillere talep arttı ve bu da fiyatları yükseltti. Dolar kurunun 2021'deki yükselişi ise işleri daha da karmaşıklaştırdı. Şimdi sizlerle, otomotiv sektörünün geçtiğimiz yılı nasıl geçirdiğine bakacağız.
Gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter hesabından geçtiğimiz yıla ait bazı veriler paylaştı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden yola çıkarak oluşturulan istatistikler, 2021 yılında Türkiye'deki otomobil satış rakamının 737 bin civarında olduğunu ortaya koydu. Bu rakam, otomotiv pazarının 2020 yılına göre yüzde 4,5 küçüldüğü anlamına geliyor. Peki 2021 yılında en çok tercih edilen otomobil marka ve modelleri neydi? Şimdi de bu sorunun yanıtına bakalım.
2021'de en çok tercih edilen marka Fiat oldu
ODD'den alınan verilere göre 2021'de en çok tercih edilen otomobil markası, yüzde 16,44'lük pazar payı ile Fiat oldu. Yerli üretimleriyle ve nispeten uygun fiyatlarıyla bilinen şirket, 2020 ve 2019'da da zirvede yer almıştı. Fiat'ı yüzde 11,02 pazar payı ile Renault, yüzde 9,25 pazar payı ile Volkswagen, yüzde 9,12 pazar payı ile Ford, yüzde 7,13 pazar payı ile Toyota, yüzde 5,28 pazar payı ile Peugeot, yüzde 5,23 pazar payı ile Hyundai, yüzde 4,73 pazar payı ile Dacia, yüzde 3,9 pazar payı ile Citroen ve yüzde 3,82 pazar payı ile de Honda takip etti.
2021 yılında en çok satış yapan otomobil markaları
- Fiat: 121.254 adet satış
- Renault: 81.280 adet satış
- Volkswagen: 68.186 adet satış
- Ford: 67.269 adet satış
- Toyota: 52.588 adet satış
- Peugeot: 38.968 adet satış
- Hyundai: 28.530 adet satış
- Dacia: 34.866 adet satış
- Citroen: 28.771 adet satış
- Honda: 28.150 adet satış
2021'de en çok tercih edilen model ise Egea'ydı
2021 yılı otomobil pazarına otomobiller bazında baktığımızda, aslında pek de şaşırtmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Zira yılın en çok tercih edilen modeli Egea oldu. Bu modeli Corolla, Clio, Megane, Civic, Duster, Egea Cross, Passat, i20 ve Polo takip etti. Genel bir değerlendirme yaptığımızda, fiyat açısından rekabetçi olan modellerin 2021'de de ön plana çıktığını görüyoruz.
2021 yılında en çok satılan otomobil modelleri
- Fiat Egea: 49.698 adet satış
- Toyota Corolla: 41.343 adet satış
- Renault Clio: 36.438 adet satış
- Renault Megane: 29.832 adet satış
- Honda Civic: 22.334 adet satış
- Dacia Duster: 19.038 adet satış
- Fiat Egea Cross: 18.942 adet satış
- Volkswagen Passat: 17.362 adet satış
- Hyundai i20: 16.321 adet satış
- Volkswagen Polo: 13.763 adet satış
2021'de en çok tercih edilen kasa tipi sedandı
ODD verileri, 2021'de en çok tercih edilen kasa tiplerini de ortaya koydu. İstatistiklere baktığımızda, 2021'de en çok sedan araçların tercih edildiğini görüyoruz. Yüzde 39,62'lik paya sahip olan sedan araçları yüzde 34,62 ile SUV'lar takip etti. SUV'lara ayrı bir parantez açmak lazım çünkü bu kasa tipini 2020 ile kıyasladığımızda, SUV'lara olan yönelimin yüzde 16,34 arttığını görüyoruz. SUV araçları ise yüzde 23,79 pazar payı ile hatchbackler takip etti.