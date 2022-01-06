2021'de En Çok Satan Otomobil Marka ve Modelleri Belli Oldu

2021 yılı otomotiv sektörü istatistikleri açıklandı. ODD verileri üzerinden açıklanan veriler, 2021'de sedan araçların yine çok tercih edildiğini ortaya koydu. Ayrıca, 2021'de en çok satan marka ve modeller de açıklandı.

2021 yılı, Türkiye'deki otomotiv sektörü için pek de iyi geçmedi. Zira koronavirüs kaynaklı çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak, 2021'de hiç olmadığı kadar zordu. Hal böyle olunca da ikinci el otomobillere talep arttı ve bu da fiyatları yükseltti. Dolar kurunun 2021'deki yükselişi ise işleri daha da karmaşıklaştırdı. Şimdi sizlerle, otomotiv sektörünün geçtiğimiz yılı nasıl geçirdiğine bakacağız.

Gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter hesabından geçtiğimiz yıla ait bazı veriler paylaştı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden yola çıkarak oluşturulan istatistikler, 2021 yılında Türkiye'deki otomobil satış rakamının 737 bin civarında olduğunu ortaya koydu. Bu rakam, otomotiv pazarının 2020 yılına göre yüzde 4,5 küçüldüğü anlamına geliyor. Peki 2021 yılında en çok tercih edilen otomobil marka ve modelleri neydi? Şimdi de bu sorunun yanıtına bakalım.

2021'de en çok tercih edilen marka Fiat oldu

ODD'den alınan verilere göre 2021'de en çok tercih edilen otomobil markası, yüzde 16,44'lük pazar payı ile Fiat oldu. Yerli üretimleriyle ve nispeten uygun fiyatlarıyla bilinen şirket, 2020 ve 2019'da da zirvede yer almıştı. Fiat'ı yüzde 11,02 pazar payı ile Renault, yüzde 9,25 pazar payı ile Volkswagen, yüzde 9,12 pazar payı ile Ford, yüzde 7,13 pazar payı ile Toyota, yüzde 5,28 pazar payı ile Peugeot, yüzde 5,23 pazar payı ile Hyundai, yüzde 4,73 pazar payı ile Dacia, yüzde 3,9 pazar payı ile Citroen ve yüzde 3,82 pazar payı ile de Honda takip etti.

2021 yılında en çok satış yapan otomobil markaları

Fiat: 121.254 adet satış

121.254 adet satış Renault: 81.280 adet satış

81.280 adet satış Volkswagen: 68.186 adet satış

68.186 adet satış Ford: 67.269 adet satış

67.269 adet satış Toyota: 52.588 adet satış

52.588 adet satış Peugeot: 38.968 adet satış

38.968 adet satış Hyundai: 28.530 adet satış

28.530 adet satış Dacia: 34.866 adet satış

34.866 adet satış Citroen: 28.771 adet satış

28.771 adet satış Honda: 28.150 adet satış

2021'de en çok tercih edilen model ise Egea'ydı

2021 yılı otomobil pazarına otomobiller bazında baktığımızda, aslında pek de şaşırtmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Zira yılın en çok tercih edilen modeli Egea oldu. Bu modeli Corolla, Clio, Megane, Civic, Duster, Egea Cross, Passat, i20 ve Polo takip etti. Genel bir değerlendirme yaptığımızda, fiyat açısından rekabetçi olan modellerin 2021'de de ön plana çıktığını görüyoruz.

2021 yılında en çok satılan otomobil modelleri

Fiat Egea: 49.698 adet satış

49.698 adet satış Toyota Corolla: 41.343 adet satış

41.343 adet satış Renault Clio: 36.438 adet satış

36.438 adet satış Renault Megane: 29.832 adet satış

29.832 adet satış Honda Civic: 22.334 adet satış

22.334 adet satış Dacia Duster: 19.038 adet satış

19.038 adet satış Fiat Egea Cross: 18.942 adet satış

18.942 adet satış Volkswagen Passat: 17.362 adet satış

17.362 adet satış Hyundai i20: 16.321 adet satış

16.321 adet satış Volkswagen Polo: 13.763 adet satış

2021'de en çok tercih edilen kasa tipi sedandı

ODD verileri, 2021'de en çok tercih edilen kasa tiplerini de ortaya koydu. İstatistiklere baktığımızda, 2021'de en çok sedan araçların tercih edildiğini görüyoruz. Yüzde 39,62'lik paya sahip olan sedan araçları yüzde 34,62 ile SUV'lar takip etti. SUV'lara ayrı bir parantez açmak lazım çünkü bu kasa tipini 2020 ile kıyasladığımızda, SUV'lara olan yönelimin yüzde 16,34 arttığını görüyoruz. SUV araçları ise yüzde 23,79 pazar payı ile hatchbackler takip etti.