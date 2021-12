2021, hasret kaldığımız serilerin geri döndüğü ve oyun dünyasına yeni katılıp oyuncularla eleştirmenleri memnun etmeyi başaran birçok oyunun karşımıza çıktığı bir yıl oldu. Biz de halihazırda yılı geride bırakırken bu yılın en çok beğenilen oyunlarını, metacritic puanlarını temel alarak sizlere derledik.

2021 yılında alışık olduğumuz kadar çok oyun göremesek de -ve gördüklerimizin çoğu bekleneni sunmayı başaramamış olsa da- hatırı sayılır birçok başlıkla karşılaştık. Kimi zaman yeni Battlefield gelecek diye sevindik, kimi zaman da GTA: Trilogy ile yerden yere vurulduk. Bunlar gibi birçok başlık, yıl boyunca bizlere duygusal açıdan inişler ve çıkışlar yaşattı.

Şimdi de 2021’in oyun dünyası için nasıl bir yıl olduğunu gözden geçirmek amacıyla yılın en iyi oyunlarını sizlere derledik. Oyunları, Metacritic eleştirmenlerinden aldıkları puanlara göre sıraladığımız bu listede; bilgisayar, konsol ve mobil platform olmak üzere 3 kategori bulunuyor. Gelin listeye birlikte göz atalım.

Önemli Not: Oyunları metacritic puanları üzerine karşılaştırmak yanlıştır. Örnek olarak Forza Horizon 5 ile Minecraft’ı aynı tartıda ölçemezsiniz. Çünkü oyun dinamiklerinden hitap ettikleri kitleye kadar her yönleri birbirlerininkinden farklıdır. Oyunları değerlendirirken buna dikkat etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

2021 yılının en iyi oyunları:

Bilgisayar ​ Football Manager 2022 - 86 Mini Motorways - 86 Nioh 2: The Complete Edition - 86 Mass Effect Legendary Edition - 86 Deathloop - 86 Wildermyth - 87 Hitman 3 - 87 It Takes Two - 88 Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare - 88 Psychonauts 2 - 89 Final Fantasy VII Remake Intergrade - 89 Chicory: A Colorful Tale - 90 Forza Horizon 5 - 91 Final Fantasy XIV: Endwalker - 92 Disco Elysium: The Final Cut - 97

​Konsol The Forgotten City - 86 Yakuza: Like a Dragon - 86 Guilty Gear -Strive- - 87 Halo Infinite - 87 Tales of Arise - 87 Yakuza 6: The Song of Life - 87 Ghost of Tsushima: Director’s Cut - 88 Ratchet & Clank: Rift Apart - 88 Death’s Door - 89 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury - 89 Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - 89 Microsoft Flight Simulator - 90 Hades - 93 Tetris Effect: Connected - 95 The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition - 97

Mobil The Witcher: Monster Slayer - 72 Inked - 73 Dragon Quest Tact - 73 Doctor Who: The Lonely Assassins - 75 Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat - 76 World of Demons - 76 The Oregon Trail - 76 My Friend Pedro: Ripe for Revenge - 78 MARVEL Future Revolution - 78 Fantasian - 80 CLAP HANZ GOLF - 80 Punishing: Gray Raven - 83 Alien: Isolation - 86 Rocket League Sideswipe 88 Divinity: Original Sin II - Definitive Edition - 98



Bilgisayar

Kendi kulübünün başına geçip şampiyonluk yolunda ilerlemek isteyenlere: Football Manager 2022

Tür: Spor, strateji

Spor, strateji Çıkış Yılı: 9 Kasım 2021

9 Kasım 2021 Yayıncı: Sega, Smith Cst

Sega, Smith Cst Platform: PC, Mobil, Switch, Xbox One, Xbox Series X

PC, Mobil, Switch, Xbox One, Xbox Series X Metacritic puanı: 86

Football Manager 2022, bir nesli elinde büyüten serinin yakın zamanda çıkan yeni oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda, serinin önceki oyunlarında da olduğu gibi futbol kulübünüzün kaderini belirliyor, kendi yaptığınız taktiklerin, aldığınız oyuncuların ve kararların sonuçlarını tatlı ya da çoğu zaman maalesef acı şekilde sahada görüyorsunuz.

Şehrin trafik sorunu artık sizin elinizde, oynaması basit fakat strateji gerektiriyor: Mini Motorways

Tür: Bulmaca, strateji

Bulmaca, strateji Çıkış Yılı: 9 Kasım 2021

9 Kasım 2021 Yayıncı: Dinosaur Polo Club

Dinosaur Polo Club Platform: PC, iPhone/iPad

PC, iPhone/iPad Metacritic puanı: 86

Kimilerinin ‘rahatlatıcı’ olarak da nitelendirdiği Mini Motorways, aslında 2019 yılında iOS platformu için çıkan, fakat 2021 yılında bilgisayar platformunda kendine yer bulan bir oyun. Şehir planladığımız yapımlara benzeyen oyunda kabaca şehirlerin trafik problemini çözüyoruz. Oyun teknik bilgi gerektirmeyecek kadar basit bir yapıya sahip olsa da bu, her şeyi toz pembe hale getirmiyor.

Zira oyundaki geliştirmelerinizi ve oluşturduğunuz yolları iyi idare etmeniz gerekiyor. Girince çıkılamayan bir yapım.

Ekrana yumruk atıp başından kalkmazsanız uzun saatler geçirebileceğiniz, Souls tarzı oyun: Nioh 2: The Complete Edition

Tür: Aksiyon, rol yapma

Aksiyon, rol yapma Çıkış Yılı: 5 Şubat 2021

5 Şubat 2021 Yayıncı: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Platform: PC, PlayStation 4/5

PC, PlayStation 4/5 Metacritic puanı: 86

Dark Souls serisinin formülünü izleyen yapımlardan olan Nioh 2, Complete Edition adı altında yeni nesil konsolların gücünü gösterecek yapımlardan olmasıyla karşımıza çıkıyor. Bunun yanında ana oyuna ek olarak 3 genişletme paketini de beraberinde getiriyor. Klasik saç baş yolduran aksiyon dolu Nioh 2 deneyimini daha uzun yaşamak isteyenlere hitap eden bir yapım.

Soulslike oyunlarının bir ortak noktası vardır: Onları ya seversiniz ya da onlardan nefret edersiniz. Hangi tarafta olduğunuzu anlamak için bu yapıma bir şans verebilirsiniz.

Uzay RPG'sini sevenler için günümüze yaraşır şekilde elden geçirilmiş Mass Effect üçlemesi: Mass Effect Legendary Edition

Tür: Aksiyon, rol yapma, üçüncü şahıs nişancı

Aksiyon, rol yapma, üçüncü şahıs nişancı Çıkış Yılı: 14 Mayıs 2021

14 Mayıs 2021 Yayıncı: Electronic Arts

Electronic Arts Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One

PC, PlayStation 4, Xbox One Metacritic puanı: 86

Mass Effect üçlemesini, genişleme paketleriyle birlikte ve grafikleri elden geçirilmiş şekilde içinde barındıran Mass Effect Legendary Edition, seriyi oynamış olsanız da olmasanız da iyi bir remastered olduğundan keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak bir yapım. Oyunda bolca diyalog seçeneği bulunuyor ve bu diyaloglar oyunun gidişine etki ediyor.

Uzayda geçen ve RPG yönü kuvvetli bir oyun arıyorsanız, tüm üçlemeyi içinde barındıran Mass Effect Legendary Edition’a göz atabilirsiniz.

Dishonored sevenler düşünmeden alabilir: Gizlilik oyunu sevdalılarına çevrimiçi olarak buluşma imkanı sunan Deathloop

Tür: Aksiyon, macera, birinci şahıs nişancı

Aksiyon, macera, birinci şahıs nişancı Çıkış Yılı: 14 Eylül 2021

14 Eylül 2021 Yayıncı: Bethesda Softworks

Bethesda Softworks Platform: PC, PlayStation 5

PC, PlayStation 5 Metacritic puanı: 86

Gizlilik oyunu dendiğinde ilk akla gelen Dishonored serisinin yapımcısından Deathloop, Dishonored serisinin sevdalılarının gözleri kapalı alabileceği türden bir yapım. Bu oyunun alışılmadık yönü ise çevrimiçi olarak oynanabiliyor olması. Elbette bu senaryoda birlikte çalışan suikastçiler gözünüzde canlanmasın. Zira oyun, iş birliğine teşvik etmekten çok oyuncuları karşı karşıya getiriyor.

Sürekli ölüp yeniden başladığınız bir yapım Deathloop. Platform yelpazesinin genişletilmesini diliyoruz.

Başında harcadığınız vakte değecek, alışılmadık fakat tatlı oynanış elementleriyle Wildermyth

Tür: Rol yapma, strateji, macera

Rol yapma, strateji, macera Çıkış Yılı: 15 Haziran 2021

15 Haziran 2021 Yayıncı: Worldwalker Games, WhisperGames

Worldwalker Games, WhisperGames Platform: PC

PC Metacritic puanı: 87

Oldukça tatlı bir tasarıma sahip olan Wildermyth, karakterinizin yolunu çizdiğiniz; kararlarında, aksiyonlarında ve hikayesinde söz sahibi olduğunuz bir yapım. Köyünüze saldıran canavarlar karşısında saklanmayı ya da savaşmayı tercih edebilirsiniz, kimsecikler de sizleri yargılamaz. Hikaye sizin, kararlar da sizin.

RPG yapımlardan hoşlanıyorsanız, sıra tabanlı bir dövüş sistemine ve kapsamlı bir evrene sahip olan Wildermyth’e atılıp kendi rotanızı çizebilirsiniz.

İlk ve ikinci oyundan şikayet edenlerin başından kalkmadığı gizlilik-aksiyon oyunu: Hitman 3

Tür: Gizlilik, aksiyon, nişancı, macera

Gizlilik, aksiyon, nişancı, macera Çıkış Yılı: 20 Ocak 2021

20 Ocak 2021 Yayıncı: IO Interactive

IO Interactive Platform: PC, PlayStation 4/5, Xbox One/ Series X ve S, Switch, Stadia

PC, PlayStation 4/5, Xbox One/ Series X ve S, Switch, Stadia Metacritic puanı: 87

Serinin çıkan ilk oyunundan bu yana Hitman serisi, oyuncuların göz bebeği oldu desek hatalı sayılmayız. Yine de Hitman ve Hitman 2’nin tekrara binmesi sebebiyle eleştirildiğini unutmamak gerek. Fakat üçüncü oyunda oldukça temiz bir iş çıkarıldığını düşünüyoruz.

Önceki oyunlarda olduğu gibi yine hedeflerinizi ortadan kaldırmak için sayısız seçeneğiniz bulunuyor. Gizlilik oyunlarını seviyorsanız, Hitman 3’ün birbirinden farklı haritaları, silahları ve ekipman çeşitleriyle Ajan 47’nin maceralarına ortak olabilirsiniz.

İki Kişi oynanabilen oyunların önde geleni A Way Out'un yapımcılarından yine başarılı bir co-op yapım: It Takes Two

Tür: Gizlilik, aksiyon, nişancı, macera

Gizlilik, aksiyon, nişancı, macera Çıkış Yılı: 26 Mart 2021

26 Mart 2021 Yayıncı: Electronic Arts

Electronic Arts Platform: PC, PlayStation 4/5, Xbox One/ Series X ve S

PC, PlayStation 4/5, Xbox One/ Series X ve S Metacritic puanı: 88

İki kişi oynayabileceğiniz oyunlara yeni bir soluk getiren A Way Out oyununun yapımcılarının yaptığı It Takes Two, oyunculara ilk oyundan daha renkli bir ortam ve dünya sunuyor. Bunu yaparken hikâyenin duygusallığını da oyuncuya oldukça iyi bir şekilde aktarıyor.

Kabaca boşanmanın eşiğinde olan bir anne ve babanın zihinleri, kızlarının 2 oyuncağına geçiyor. Bedenlerine geri dönmeye çalıştıkları sırada ilişkileri tekrar canlanabilecek mi? Oynayıp görelim.

Hem eski atari salonlarının veteranlarını hem de arkadaşlarıyla eğlenceli oyun arayanları tatmin edecek: Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare

Tür: Dövüş, yan kamera bakış açısı, beat ‘em up

Dövüş, yan kamera bakış açısı, beat ‘em up Çıkış Yılı: 15 Temmuz 2021

15 Temmuz 2021 Yayıncı: DotEmu, Yooreka Studio

DotEmu, Yooreka Studio Platform: PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch Metacritic puanı: 88

Streets of Rage serisinin dördüncü oyunun genişleme paketi olarak karşımıza çıkan Mr. X Nightmare, ana oyundan sonrasını temel alıyor. Geçmişin atari salonlarının vazgeçilmez oyunlarını sizlere hatırlatacak oyunun bu genişleme paketinde; 3 yeni oynanabilir karakter, haftalık güncellenen mücadelelerle gelen bir hayatta kalma modu, hamlelerinizi oluşturabileceğiniz karakter kişiselleştirme seçeneği, yeni silahlar ve yeni düşmanlar bulunuyor.

Özellikle arkadaşlarınızla sıkılmadan vakit geçirebileceğiniz bir yapım.

Mesleğimiz astronotluk, fakat farklı gezegenlere değil farklı insanların beyinlerine yolculuk yapıyoruz: Psychonauts 2

Tür: Dövüş, aksiyon, macera

Dövüş, aksiyon, macera Çıkış Yılı: 24 Ağustos 2021

24 Ağustos 2021 Yayıncı: Xbox Game Studios

Xbox Game Studios Platform: PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X ve S

PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X ve S Metacritic puanı: 89

İlk oyunun büyük ölçüde sevilmesinin ardından ikinci Psychonauts oyununun sürekli ertelenmelerle karşı karşıya kalması oyuncuları endişelendirmişti. Patform oyunu sevenleri, mizahla bezenmiş yeni bir evrene “merhaba” demeye hazır olanları ve ‘insanların beyinlerine girip işleyişi bozan sorunları düzeltmekle görevli olan Psychonauts ekibiyle’ tanışmaya sıcak bakanları oyuna davet ediyoruz.

Remake yapımların nasıl olması gerektiğini gösteren oyunlardan: Final Fantasy VII Remake Intergrade

Tür: Dövüş, aksiyon, macera

Dövüş, aksiyon, macera Çıkış Yılı: 16 Aralık 2021

16 Aralık 2021 Yayıncı: Square Enix

Square Enix Platform: PC, PlayStation 4/5

PC, PlayStation 4/5 Metacritic puanı: 89

Orijinali 1997 yılında çıkan Final Fantasy VII, serinin sevenlerine günümüze uygun bir remake deneyimi sunmakla kalmayıp seriye yabancı olanları da içine çekmeyi başaran bir yapım oldu. Son sürümünde ise günümüz teknolojileri sayesinde; fotoğraf modu, 4K çözünürlükle oynama veya performans moduyla saniyede 60 kare akıcılıkla oynama gibi imkanlar bulunuyor.

RPG açısından zenginliğini tartışmayacağımız FF7’de yeni bir ek bölüm de bulunuyor. Rol yapma ve macera oyunu sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım.

Ünlü ressamını ve onunla birlikte 'renklerini' kaybetmiş diyarın bu konudaki tek umudu sizsiniz: Chicory: A Colorful Tale

Tür: Rol yapma, macera

Rol yapma, macera Çıkış Yılı: 10 Haziran 2021

10 Haziran 2021 Yayıncı: Greg Lobanov, Finji

Greg Lobanov, Finji Platform: PC, PlayStation 4/5, Switch

PC, PlayStation 4/5, Switch Metacritic puanı: 90

Adeta siyah ve beyaza bürünmüş bir diyarı renklerine geri kavuşturduğunuz ve bunu yaparken de kendi fırça vuruşlarınızı kullandığınız Chicory: A Colorful Tale, diyarın en büyük ressamının ve diyarın renklerinin ortadan kaybolmasını ve söz konusu ressamın en büyük hayranı olarak onun yerini almamızı konu alıyor.

Başında eğlenceli saatler geçireceğinizin garanti olduğu bu yapıma, üstteki oynanış fragmanını izleyerek bir şans vermenizi öneriyoruz.

Meksika dağlarında, yollarında ve ormanlarında yüzlerce araç sürme imkanı sunan ve "araba oyunu dediğin böyle olur" dedirten yapım: Forza Horizon 5

Tür: Yarış, simülasyon, macera

Yarış, simülasyon, macera Çıkış Yılı: 4 Kasım 2021

4 Kasım 2021 Yayıncı: Xbox Game Studios

Xbox Game Studios Platform: PC, Xbox One/Series X ve S

PC, Xbox One/Series X ve S Metacritic puanı: 91

Forza Horizon serisinin, Xbox’ın elindeki en güçlü yapımlardan olduğu konusunda hemfikiriz. Üçüncü oyun çıktığında “grafiksel olarak bu oyunun üzerine daha ne koyabilirler?” dedik, dördüncü oyun çıktı. Aynısını dördüncü oyun için söyledik ve şimdi de dördüncü oyunun yüzüne baktırmayan Forza Horizon 5 karşımızda.

Oyunda önceki oyunda bulunmayan yüzlerce yeni araba modeli ve önceki oyundan çok daha büyük bir harita bulunuyor. Arcade grubuna girse de simülasyon yönü de oldukça kuvvetli olan ve başında uzun saatler geçireceğiniz bir yapım Forza Horizon 5.

Online odaklı rol yapma oyunu FF14'ün genişletilmiş versiyonu: Final Fantasy XIV: Endwalker

Tür: Devasa çok oyunculu rol yapma, aksiyon, macera

Devasa çok oyunculu rol yapma, aksiyon, macera Çıkış Yılı: 19 Kasım 2021

19 Kasım 2021 Yayıncı: Square Enix

Square Enix Platform: PC, PlayStation 4/5

PC, PlayStation 4/5 Metacritic puanı: 92

Online olan Final Fantasy XIV’in dördüncü genişleme paketi olan Endwalker, oyunculara 2 yeni karakter ve hikaye sunuyor. Şifacı ve yakın dövüşçü olan iki karakteri oyuna ekleyen bu sürümde Radz-At-Han ve Garlemald adlı iki yeni bölge de oyuna ekleniyor.

Bunun yanında yeni kabileler, PvP modu ve savaş sistemindeki iyileştirmelerle birlikte Endwalker, oyunun sevenlerinin kaçırmayacak istemeyeceği bir paket.

İzometrik bir bakış açısıyla oynanan klasik rol yapma oyununun tonla içerik eklenmiş hali: Disco Elysium: The Final Cut

Tür: Rol yapma, macera

Rol yapma, macera Çıkış Yılı: 30 Mart 2021

30 Mart 2021 Yayıncı: ZA/UM, Iam8bit Inc.

ZA/UM, Iam8bit Inc. Platform: PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X ve S, Switch, Stadia, iOS

PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X ve S, Switch, Stadia, iOS Metacritic puanı: 97

Aslında 2019 yılında çıkan ve oldukça olumlu geri dönüşler alan Disco Elysium, Final Cut adlı son sürümüyle yeni platformlara gelmiş oldu. İzometrik bir bakış açısıyla hikâyeyi etkili bir şekilde anlatmayı başaran yapımda, orijinalinde olduğu gibi politik hedeflerinizi kovalıyorsunuz.

Elbette bu kadar değil. Yeni sürümle birlikte şehirde tanışabileceğiniz yeni insanlar, gezebileceğiniz ekstra alanlar, kontrolcü desteği ve tamamen sesli diyaloglar oyuna eklenmiş durumda. Puanına bakacak olursak, eleştirmenler de oldukça beğenmiş. RPG sevenlere tavsiye ediyoruz.

Konsol

Antik Roma'ya, 2000 yıl öncesine dönüp olayların nedenini araştırdığımız macera oyunu: The Forgotten City

Tür: Aksiyon, macera

Aksiyon, macera Çıkış Yılı: 28 Temmuz 2021

28 Temmuz 2021 Yayıncı: Dear Villagers, Ubitus K.K.

Dear Villagers, Ubitus K.K. Platform: PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X ve S, Switch

PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X ve S, Switch Metacritic puanı: 86

The Forgotten City, oyuncuyu antik roma dönemine, yaklaşık 2000 yıl öncesine götüren bir yapım. Sadece bunu yapmakla kalmayıp oyuncuyu keşfetmeye sürükleyen yapım, çizgisel bir hikaye akışından çok oyuncuyu düşünmeye iten öğeler içeriyor. Bu da oyunu zenginleştiren etkenlerden. Tarihe merakınız olsa da olmasanız da şans verebileceğiniz bir yapım The Forgotten City.

Mesele ölmek değil, mesele dost bildiğin, en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş: Yakuza: Like a Dragon

Tür: Aksiyon, macera

Aksiyon, macera Çıkış Yılı: 2 Mart 2021

2 Mart 2021 Yayıncı: Sega

Sega Platform: PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X ve S

PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X ve S Metacritic puanı: 86

Aslında 2020 yılında çıkan Yakuza: Like a Dragon, bu yıl çıkmış olan yeni nesile yönelik geliştirilmiş sürümüyle eleştirmenlerden yüksek puan almayı başardı. Oyunda önceki Yakuza oyunlarında olduğu gibi arka planda sürükleyici bir hikaye ve hikayeden koparmayan eğlenceli yan içerikler bulunuyor. Aksiyon oyunu seviyorsanız Türk oyuncuların büyük çoğunluğunun da severek oynadığı Yakuza serisine göz atabilirsiniz.

Oyunda işlemediği bir suç üzerinden hapse giren ve cezasını çektikten sonra geride bıraktığı hiçbir şeyin yerinde olmadığını gören Ichiban Kasuga’yı canlandırıyoruz.

Karakterleri üzerinde uğraşılmış, animasyonları ve dövüş mekanikleri kuvvetli Mortal Kombat alternatifi arayanlar buraya: Guilty Gear -Strive-

Tür: Dövüş

Dövüş Çıkış Yılı: 8 Haziran 2021

8 Haziran 2021 Yayıncı: Sega, BANDAI NAMCO

Sega, BANDAI NAMCO Platform: PC, PlayStation 4/5

PC, PlayStation 4/5 Metacritic puanı: 87

Guilty Gear serisinin son oyunu Guilty Gear -Strive-, önceki oyunların izinden giderek 2 boyutlu karakterler ve 3 boyutlu ortamları ustaca harmanlayarak keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunun PlayStation 5 güncellemesi bu yıl çıktı ve 4K 60p kalitesinde oynama imkanı oyunculara sunuldu. Dövüş oyunu seviyorsanız ister hikayesine kendinizi bırakabileceğiniz isterseniz de arkadaşlarınızla çevrimiçi oynayabileceğiniz Guilty Gear -Strive- oyununa göz atabilirsiniz.

Yine Master Chief'le birlikte uzaylı tekmeliyoruz, fakat bu sefer açık dünya: Halo Infinite

Tür: Aksiyon, birinci şahıs nişancı, arcade

Aksiyon, birinci şahıs nişancı, arcade Çıkış Yılı: 8 Aralık 2021

8 Aralık 2021 Yayıncı: Xbox Game Studios

Xbox Game Studios Platform: PC, Xbox One/Series X ve S

PC, Xbox One/Series X ve S Metacritic puanı: 87

Halo Infinite ile birlikte Master Chief, şimdiye kadarki en büyük haritası ve yeni açık dünya oynanış elementleriyle karşımıza çıktı. Halo Infinite’te ana karakterimize yolculuğu boyunca eşlik ettiğimiz hikaye modunun yanında, hemen şimdi indirip ücretsiz oynayabileceğiniz bir de çevrimiçi modu bulunuyor. Farklı oyun modlarıyla birlikte hem çevrimiçi hem de tek kişilik oyun seven herkesi Halo Infinite’e davet ediyoruz.

Güçlü hikaye anlatımı ve dövüş mekanikleriyle JRPG sevenlerin başından kaldırmayacak: Tales of Arise

Tür: Rol yapma

Rol yapma Çıkış Yılı: 10 Eylül 2021

10 Eylül 2021 Yayıncı: BANDAI Namco Entertainment

BANDAI Namco Entertainment Platform: PC, Xbox One/Series X ve S, PlayStation 4/5

PC, Xbox One/Series X ve S, PlayStation 4/5 Metacritic puanı: 87

Tales of serisinin son oyunu olan Tales of Arise, Japon yapımı bir rol yapma oyunu. Normalde alışık olduğumuz ‘yavaş hikâye anlatımı’ndan kendini sıyırmış olan bu yapımda kabaca köleleştirilen halkı özgür kılmak için çabalıyor, oradan oraya giderek bu halkı köleleştirenlerin lordlarını birbirinden farklı yerlerde alt etmeye çalışıyorsunuz.

Canlı dünya eşliğinde derin bir hikaye ve güçlü dövüş sistemi arayanlara hitap eden Yakuza 6: The Song of Life

Tür: Aksiyon, macera, dövüş

Aksiyon, macera, dövüş Çıkış Yılı: 25 Mart 2021

25 Mart 2021 Yayıncı: Sega

Sega Platform: PC, Xbox One, PlayStation 4

PC, Xbox One, PlayStation 4 Metacritic puanı: 87

Açık dünya beat’em up türünde bir oyun serisi olan Yakuza’nın The Song of Life oyununda hapiste geçirdiği 3 seneyi daha yeni geride bırakmış olan Kazuma Kiryu olarak oynuyor, onun geride bıraktığı hiçbir şeyin artık orada olmadığını fark etmesine şahit oluyoruz. Yeri geldiğinde karakterimizin fedakarlıklarıyla, yeri geldiğinde de normalde hiç belli etmediği, etkileyici dans figürleriyle karşı karşıya kalıyoruz.

Samuray oyunları arasında boğulduk, yine doymadık: Ana oyunun üzerine yeni görevler, farklı yerler ve içeriikler ekleyen Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Tür: Aksiyon, macera, dövüş, rol yapma

Aksiyon, macera, dövüş, rol yapma Çıkış Yılı: 20 Ağustos 2021

20 Ağustos 2021 Yayıncı: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Platform: PlayStation 4/5

PlayStation 4/5 Metacritic puanı: 88

Aslında 2020 yılının yaz aylarında karşımıza çıkan Ghost of Tsushima’nın geliştirilmiş bir versiyonu olan Director’s Cut, oyunculara, keşfedebilecekleri yeni mekanlar, giyilebilir öğeler, görevler ve daha nicelerini sunuyor. Bunun yanında normal oyunun üzerine birkaç saat fazladan ekleyen bu sürüm, PlayStation 4 ve 5 için ayrı ayrı satılıyor.

PS5'in gücünü gösteren, aynı anda işleyen farklı boyutların arasında gezdiğimiz Ratchet & Clank: Rift Apart

Tür: Aksiyon, 3D platform

Aksiyon, 3D platform Çıkış Yılı: 11 Haziran 2021

11 Haziran 2021 Yayıncı: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Platform: PlayStation 5

PlayStation 5 Metacritic puanı: 88

PlayStation 5’in çıkış oyunlarından biri olan Ratchet & Clank: Rift Apart, sevilen platform oyununu yeni nesle yakışır şekilde modernleştiriyor. Söz konusu oyunda farklı boyutların olması söz konusu. PlayStation 5’in güçlü donanımı da bu noktada devreye giriyor. Galaksiler arası bir yolculuğa atılmak istiyorsanız ve PS5 sahibiyseniz, bu yapıma göz atabilirsiniz.

Ölüm meleğinin görevini üstleniyor, zamanı gelenlerin ruhlarını topluyoruz, fakat son seferde işler pek beklendiği gibi gitmedi: Death’s Door

Tür: Aksiyon, rol yapma, macera, dövüş

Aksiyon, rol yapma, macera, dövüş Çıkış Yılı: 20 Temmuz 2021

20 Temmuz 2021 Yayıncı: Devolver Digital

Devolver Digital Platform: PC, Xbox One/Series X ve S, PlayStation 4/5, Switch

PC, Xbox One/Series X ve S, PlayStation 4/5, Switch Metacritic puanı: 89

Oldukça tatlı bir sanat anlayışına sahip olan Death’s Door oyununda ana karakterimiz, ölüm meleğinin görevini yerine getiren, yani süresi dolan ruhları toplayan bir karga. Oyunun hikayesi de zaten bu karganın mesleği etrafında şekilleniyor. Kabaca bizim toplamamız gereken bir ruhu başkası topluyor ve o ruhu geri almak için bir maceraya çıkıyoruz. Oyunun mizah yönünden zengin olduğunu söyleyelim.

Arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz ve 'Kedi Mario'yu oyuna katan Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Tür: Aksiyon, macera, 3D platform

Aksiyon, macera, 3D platform Çıkış Yılı: 12 Şubat 2021

12 Şubat 2021 Yayıncı: Nintendo

Nintendo Platform: Switch

Switch Metacritic puanı: 89

Bu yapımın orijinal Super Mario 3D’den çok da farklı şeyler sunduğunu söyleyemeyeceğiz. Elbette yeni oynanış elementleri, yeni platformlar ve daha niceleri bu sürümde bulunuyor fakat orijinalinden farklı hissettirmiyor. Elbette bu, oyun eğlenceli değil anlamına gelmiyor. Orijinalinde olduğu gibi yine arkadaşlarınızla birlikte Super Mario 3D World + Bowser’s Fury’de eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.

Orijinal kaykay oyunu efsanelerinin tek pakette, günümüze uyarlanarak birleştirilmiş hali: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Tür: Spor, simülasyon

Spor, simülasyon Çıkış Yılı: 26 Mart 2021

26 Mart 2021 Yayıncı: Activision

Activision Platform: PC, Xbox One/Series X ve S, PlayStation 4/5, Switch

PC, Xbox One/Series X ve S, PlayStation 4/5, Switch Metacritic puanı: 89

Orijinal Tony Hawk oyunlarını günümüze uyarlanmış grafiklerle tek bir pakette birleştiren bu yapım, oyunculara HD görüntü imkânı sunuyor. Elbette güzelce elden geçirilen bu yapımda grafiksel değişime uğrayan tek şey yerler ve duvarlar değil. Kaykaycılardan bölüm tasarımına ve yapılan hareketlere kadar her şey günümüze uyarlanmış durumda.

Grafikleri gerçek zamanlı güncellenen haritasıyla gerçekçiliği dibine kadar yaşatan uçuş simülasyonu: Microsoft Flight Simulator

Tür: Uçuş simülasyonu

Uçuş simülasyonu Çıkış Yılı: 27 Temmuz 2021

27 Temmuz 2021 Yayıncı: Xbox Game Studios

Xbox Game Studios Platform: PC, Xbox Series X ve S

PC, Xbox Series X ve S Metacritic puanı: 90

Maalesef Xbox One serisi, Microsoft Flight Simulator oyununun altından kalkabilecek güçte değildi. Bu sebeple Xbox Series X ve S meydanda kendini göstermeye başladı. Bilgisayar ve yeni nesil Xbox konsollarında Game Pass üzerinden de oynayabileceğiniz Microsoft Flight Simulator, birbirinden farklı birçok uçağı kullanabilirsiniz.

Roguelike sevenlerin başından kalkamayacağı ve bir kere bitirmenin pek tatmin etmeyeceği yapım: Hades

Tür: Roguelike, aksiyon, rol yapma, dövüş

Roguelike, aksiyon, rol yapma, dövüş Çıkış Yılı: 13 Ağustos 2021

13 Ağustos 2021 Yayıncı: Take-Two Interactive

Take-Two Interactive Platform: PC, Xbox One/Series X ve S, PlayStation 4/5, Switch

PC, Xbox One/Series X ve S, PlayStation 4/5, Switch Metacritic puanı: 93

Ölüp yeniden başladığınız ve tamamıyla farklı bir rotayı bir önceki halinizden daha güçlü bir şekilde izlediğiniz yapımların oldukça iyi bir örneği olan Hades, gerek oyunun genel tasarımı gerekse de dövüş sistemiyle kendini öne çıkarmış ve birçok ödüle layık görülmüştü. Başında uzun saatler geçirebileceğiniz bu yapımda hızlı olmak ve karakterinizi istikrarlı geliştirmek oldukça önemli

Bildiğimiz Tetris, ama rekabetçi modun da dahil olduğu çevrimiçi oyun modları bulunuyor: Tetris Effect: Connected

Tür: Arcade, çevrimiçi, bulmaca

Arcade, çevrimiçi, bulmaca Çıkış Yılı: 8 Ekim 2021

8 Ekim 2021 Yayıncı: Enhance

Enhance Platform: PC, Xbox One/Series X ve S, PlayStation 4, Switch

PC, Xbox One/Series X ve S, PlayStation 4, Switch Metacritic puanı: 95

Orijinal Tetris Effect’ten en azından temel anlamda pek bir farkı bulunmadığını söyleyebileceğimiz bu yapımda çevrimiçi oynama üzerine gelen imkanlar bulunuyor. Rekabetçi, yerel çevrimiçi ve çok oyunculu çevrimiçi modları bulunan Tetris Effect, tüm zamanların en çok beğenilen bulmaca oyununu alıp, yaptığı bu dokunuşlarla oyuncuyu adeta kendine bağımlı hale getirmeyi başarıyor.

Görenlerin "bu nasıl bu kadar yüksek puan aldı" dediği oyun: The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition

Tür: Macera

Macera Çıkış Yılı: 9 Nisan 2021

9 Nisan 2021 Yayıncı: Limited Run Games

Limited Run Games Platform: PC, Xbox One/Series X ve S, PlayStation 4/5, Switch

PC, Xbox One/Series X ve S, PlayStation 4/5, Switch Metacritic puanı: 97

Switch versiyonuna 2021 yılında kavuştuğumuz The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition’ı listenin başında görünce şaşırmış olmanız çok normal. Zira grafik yönünden olsun, aksiyon yönünden olsun, JRPG yönünden olsun çok güçlü yapımlar listenin daha gerilerinde karşımıza çıkmıştı. Fakat eleştirmenlerin bu oyunu beğenmelerinin asıl sebebi güçlü bir hikâyeye sahip olması.

Lanetlenmiş bir gotik mimarili bir malikanede geçen söz konusu oyunda insanın akıl sağlığı gibi birçok konuya değiniliyor. Ayrıca söz konusu oyunu ‘görsel roman’ olarak da nitelendirebiliriz.

Mobil

Oldukça Pokemon Go gibi, fakat bu sefer toplamıyoruz, avlıyoruz: The Witcher: Monster Slayer

Tür: Aksiyon, rol yapma

Aksiyon, rol yapma Çıkış Yılı: 21 Temmuz 2021

21 Temmuz 2021 Yayıncı: Spokko Sp.z o.o.

Spokko Sp.z o.o. Metacritic puanı: 72

Oyun dünyasının en çok sevilen serilerinden olan The Witcher’ın, Pokemon GO’nun yolundan ilerleyen konum tabanlı oyunu olan Monster Slayer’da amacımız gezerek çeşitli canavarları avlamak. Pokemon GO’da nasıl gezip Pokemon toplamamız gerekiyorsa bu oyunda da gezerek canavar avlamamız gerekiyor.

Hikaye anlatımı kuvvetli, mürekkep ve kağıttan oluşan bir platform oyunu: Inked

​ Tür: Aksiyon, rol yapma

Aksiyon, rol yapma Çıkış Yılı: 21 Temmuz 2021

21 Temmuz 2021 Yayıncı: Spokko

Spokko Metacritic puanı: 72

Inked’i, bulmaca çözmeye dayalı bir platform oyunu şeklinde kabaca özetleyebiliriz. Yönettiğimiz karakterin bir ismi olmasa da bölümleri geçtikçe ortaya çıkan hikaye sayesinde onunla daha sıkı bir bağ kurabiliyoruz. Kabaca, kahramanımız, mürekkep ve kağıt üzerinde oluşturulan dünyalarda sevdiği birinin peşinden gidiyor ve biz de bu yolculuk sırasında çözülen hikayeyle olaya dahil oluyoruz.

Dragon Quest'teki canavarları topladığımız, eğittiğimiz ve geliştirdiğimiz Dragon Quest Tact

Tür: Strateji, taktik, sıralı

Strateji, taktik, sıralı Çıkış Yılı: 27 Haziran 2021

27 Haziran 2021 Yayıncı: SQUARE ENIX

SQUARE ENIX Metacritic puanı: 73

Sevilen Dragon Quest’ten tanıdığımız canavarları savaştırmamıza imkan tanıyan Dragon Quest Tact, sıra tabanlı dövüş sistemine sahip olan bir rol yapma oyunu. Alışık olduğumuz sıra tabanlı dövüş oyunlarının aksine bu oyunda görüş açısı yandan değil, üstten konumlandırılmış. Bununla birlikte 3 boyutlu olan oyunda karelere ayrılmış alanlarda savaşılıyor.

Eğer ilginizi çektiyse başında uzun saatler geçirmenizi mümkün kılacak kadar fazla içeriğe sahip olan bu oyuna bir şans verebilirsiniz.

Diziyi izleyip de "Ağlayan Melekler hak ettikleri ilgiyi görmüyor" diyenlere ve gizem çözme oyunu sevenlere hitap eden Doctor Who: The Lonely Assassins

​ Tür: Macera

Macera Çıkış Yılı: 19 Mart 2021

19 Mart 2021 Yayıncı: Maze Theory

Maze Theory Metacritic puanı: 75

Diziyi izleseniz de izlemeseniz de başından kalkamayacağınız interaktif bir macera oyunu deneyimi sunan Doctor Who: The Lonely Assassins, sahibinin kim olduğunu bilmediğiniz bir telefonu bulmanızla başlıyor. Oyundaki düşmanlar ise diziyi izleyenlerin hatırlayacağı ‘Ağlayan Melekler’. Hem onlara karşı oynadığımız hem de onlar hakkında daha çok bilgi edindiğimiz bir yapım The Lonely Assassins.

Oldukça basit olan fakat bir o kadar da bağımlılık yapan, müzik temalı bir yapım: Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat

Tür: Aksiyon, müzik

Aksiyon, müzik Çıkış Yılı: 2 Nisan 2021

2 Nisan 2021 Yayıncı: Bandai Namco Entertainment

Bandai Namco Entertainment Metacritic puanı: 76

Japon yapımı olan ve oldukça fazla beğeni toplayan ritim oyunu Taiko no Tatsujin’in mobil versiyonu olan Pop Tap Beat, alışık olduğumuz önceki oyunlarda da olduğu gibi ritim yakalamaya dayalı eğlenceli ve renkli bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Belirli şarkıları bu şekilde ritim yakalayarak tamamlıyorsunuz ve performansınıza göre bir puan elde ediyorsunuz.

JRPG sevenlerin ceplerinde taşıdıkları cihazlara ulaşmış olan, dövüş mekanikleri kuvvetli hack and slash oyunu: World of Demons

Tür: Dövüş, hack and slash

Dövüş, hack and slash Çıkış Yılı: 2 Nisan 2021

2 Nisan 2021 Yayıncı: PlatinumGames

PlatinumGames Metacritic puanı: 76

Severek oynadığımız NieR: Automata ve Bayonetta’nın yapımcılarından gelen World of Demons, saydığımız iki oyunda olduğu gibi oyunculara oldukça iyi bir hack and slash deneyimi sunuyor. Orta Çağ Japonyası’nda geçen ve Japon kültüründen bolca öğeler içeren söz konusu oyunda, iblislere ve Yokai adlı yaratıklara karşı koyan bir samurayı oynuyoruz.

Oyuna herkes aynı yerden başlıyor, fakat kararlar doğrultusunda yollar ayrılıyor: The Oregon Trail

Tür: Strateji, yönetme

Strateji, yönetme Çıkış Yılı: 2 Nisan 2021

2 Nisan 2021 Yayıncı: Gameloft

Gameloft Metacritic puanı: 76

Aslında oldukça eski bir oyunun oldukça başarılı bir şekilde günümüze uyarlanması olan The Oregon Trail, her oyuncunun kendi erzaklarını hazırlayıp birbirinden farklı yollara ayrıldığı bir oyun. Öyle ki oyunda hangi hızda hareket ettiğiniz, hangi erzakları şimdi ya da sonra alacağınız veya hangilerini elinizde tutacağınız tamamen size kalmış. Karar bakımından oldukça zengin bir oyun.

Havada attığımız ters taklalar eşliğinde düşmanları vurma imkanımız varken neden siper alalım ki: My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Tür: Platform, shoot ’em up

Platform, shoot ’em up Çıkış Yılı: 5 Ağustos 2021

5 Ağustos 2021 Yayıncı: Devolver Digital

Devolver Digital Metacritic puanı: 78

Ailesi kaçırılan ve ölüme terk edilen Pedro’ya intikam alması için yardım ettiğimiz My Friend Pedro: Ripe for Revenge; taklalar atarak, kaykayla dolaşarak ve motor sürerek düşmanları alt ettiğimiz bir oyun. Hikayesi her ne kadar kulağa karanlık gelse de başına oturduğunuz zaman oldukça eğlenceli saatler geçireceğiniz bir yapım.

Birbirinden farklı Marvel kahramanlarını oyunculara sunan mobil MMORPG: MARVEL Future Revolution

Tür: Aksiyon, Rol yapma

Aksiyon, Rol yapma Çıkış Yılı: 25 Ağustos 2021

25 Ağustos 2021 Yayıncı: Netmarble

Netmarble Metacritic puanı: 78

Mobil için geliştirilen bir açık dünya MMORPG oyunu olan MARVEL Future Future Revolution’da birbirinden farklı birçok kahramanı kontrol edebiliyoruz. Kabaca söylemek gerekirse; kahramanları toplamamız, eğitmemiz, becerilerini geliştirmemiz ve bu sayede de güçlendirmemiz gerekiyor. Böylece en güçlü ekibi kurmaya ve aldığımız görevleri tamamlamaya çalışıyoruz

'Elle tasarlanan' mekanlar eşliğinde kaliteli bir JRPG deneyimi: Fantasian

Tür: Macera, rol yapma

Macera, rol yapma Çıkış Yılı: 2 Nisan 2021

2 Nisan 2021 Yayıncı: Mistwalker

Mistwalker Metacritic puanı: 80

Oyun dünyasında oldukça iyi anılan Final Fantasy serisinin geliştiricilerinden gelen Fantasian, mobilde Final Fantasy türünde bir rol yapma oyunu arayanların ihtiyaçlarını giderecek türden. Mobil oyunların katettiği yolu bir kez daha görmenizi sağlayacak olan oyunda sıra tabanlı dövüş sistemi kullanılıyor.

Bunun yanında elle oluşturulan 150’den fazla diorama da görselliği eşsiz kılıyor. JRPG seviyorsanız ve Fantasian’ı henüz denemediyseniz oyuna bir şans verebilirsiniz.

Konsept olarak bildiğimiz golf, fakat birbirinden farklı karakterler, mekanlar ve güçlendirmeler eşliğinde: CLAP HANZ GOLF

Tür: Spor, simülasyon

Spor, simülasyon Çıkış Yılı: 2 Nisan 2021

2 Nisan 2021 Yayıncı: Clap Hanz

Clap Hanz Metacritic puanı: 80

Golf oyunu dendiğinde akla gelen ilk firma olan Clap Hanz, hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından oldukça beğenilen Clap Hanz Golf oyunuyla karşımızda. Farklı karakterlerle, ortamlarla ve güçlendirmelerle başından kalkamadığımız bir golf deneyimi sunan Clap Hanz Golf, sırf vakit geçirmek için bile telefonunuzda tutabileceğiniz bir oyun.

Tatlı mı tatlı bir vuruş hissi, uzun hikayesi ve açılabilecek onca karakteriyle başından kaldırmayacak rol yapma oyunu: Punishing: Gray Raven

Tür: Aksiyon, rol yapma

Aksiyon, rol yapma Çıkış Yılı: 15 Temmuz 2021

15 Temmuz 2021 Yayıncı: KURO TECHNOLOGY (HONG KONG) CO.

KURO TECHNOLOGY (HONG KONG) CO. Metacritic puanı: 83

Distopik bir gelecekte geçen Punishing: Gray Raven oyununda makineleşmiş ve vahşileşmiş bir topluluğun arasında insanlığın son umudu olarak oynuyoruz. Oldukça iyi bir vuruş hissine sahip olan oyunun optimizasyonu da gayet yerinde. Buna ek olarak sıra tabanlı bir dövüş sisteminin olmadığını belirtelim. Cinsiyetini seçebileceğiniz karakterin komboları da size kalmış durumda.

Karşımızdaki uzaylıyı görünce 'oyunlarda yapay zeka' konusunun anlam kazandığı gerilim/korku oyunu: Alien: Isolation

Tür: Gerilim, Aksiyon, hayatta kalma, macera

Gerilim, Aksiyon, hayatta kalma, macera Çıkış Yılı: 16 Aralık 2021

16 Aralık 2021 Yayıncı: Sega

Sega Metacritic puanı: 86

Konsol ve bilgisayar platformlarındaki oyuncuların stresli saatler geçirmesine sebep olan Alien: Isolation’ın mobil sürümü, aynı deneyimi mobile taşıyor. Gerilim ve korkuyu bir kulaklık eşliğinde sonuna kadar yaşayacağınız bu oyunda sizden çok daha güçlü olan Xenomorph’u alt etmek için sistemleri hack’leyecek, çözümler üretecek ve birbirinden farklı düşmanları alt etmenize yardımcı olacak silahlar kullanacaksınız.

Bildiğimiz Rocket League deneyiminin çok daha basite indirgendiği ve bu sebepl rekabetin de tavan yaptığı oyun: Rocket League Sideswipe

Tür: Spor

Spor Çıkış Yılı: 15 Kasım 2021

15 Kasım 2021 Yayıncı: Psyonix

Psyonix Metacritic puanı: 88

Halihazırda başında saatlerimizi harcadığımız Rocket League, futbolu arabalarla birleştiriyor ve arcade bir deneyim sunarak eğlenceli vakit geçirmemizi sağlıyordu. Şimdiyse arcade’in arcade’i oldu desek yanlış olmaz. Sadece bu sefer yandan görüyoruz. Oynaması daha kolay, daha rekabetçi ve daha eğlenceli. Arkadaşlarınızla oynamayı veya yabancılara karşı mücadele etmeyi tercih edebilirsiniz. Seçim sizin.

Farklı platformlarda 'rol yapma oyunu' dendiğinde adından şüphesiz söz ettiğimiz yapım, artık mobil cihazlarımızda: Divinity: Original Sin II - Definitive Edition

Tür: Rol yapma

Rol yapma Çıkış Yılı: 18 Mayıs 2021

18 Mayıs 2021 Yayıncı: Larian Studios

Larian Studios Metacritic puanı: 98

Açık dünya-rol yapma oyunu dendiğinde akla gelen ilk serilerden olan Divinity’nin Original Sin II - Definitive Edition’ı, eleştirmenlerden aldığı puanla yılın en iyi mobil oyunu seçildi. İzometrik bir bakış açısına sahip olan oyun, karakter geliştirme ekranından oyun içinde sunduğu özgürlüğe kadar birçok yönüyle oyuncuların gönlünü fethetmeyi başarmıştı.

Rol yapma öğelerini oldukça iyi harmanlayan bu yapım, her gün cebimizde taşıdığımız cihazlara geldiğinde de yüksek puan alması kaçınılmaz oluyor.

Metacritic verilerine göre derlediğimiz ‘2021’in en iyi oyunları’ yazımız buraya kadardı. Siz de bu yıl içinde çıkan ve hak ettiği ilgiyi görmediğini düşündüğünüz yapımları yorum kısmında paylaşabilirsiniz.