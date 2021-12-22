2021'in En Popüler İnternet Siteleri Açıklandı: Google, Tahtını Kaptırdı

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Cloudflare, 2021 yılının en popüler internet sitelerini açıkladı. Paylaşılan listeye göre geçtiğimiz yıl 7. sırada olan TikTok, bu yıl Google'ı zirvesinden ederek 1. sıraya yükseldi. Netflix, Amazon ve WhatsApp da kendi kategorilerinin birincileri oldu.

2021 yılına veda ederek takvimlerimizde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, bu yıl boyunca dünyada nelerin ön plana çıktığını ve ilgi gördüğünü gösteren raporlar yayımlanmaya devam ediyor. İnternet dünyasına ait son rapor, bu kez alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan Cloudflare tarafından paylaşıldı. Cloudflare, bu yıl en çok ziyaret edilen internet sitelerini listeledi.

Paylaşılan listeye göre bu yıl, son yıllarda zirveyi taşıyan Google en sonunda tahtından edildi. Onu tahtından eden isimse TikTok oldu. Geçtiğimiz yıl en çok ziyaret edilen alan adları arasında yedinci sırada olan TikTok.com, bu yıl 1. sıraya yükseldi. TikTok’un ardından Google ikinci sırada, Facebook ise 3. sırada yer aldı.

2021 yılının en popüler siteleri:

cloudflare

  1. TikTok.com
  2. Google.com
  3. Facebook.com
  4. Microsoft.com
  5. Apple.com
  6. Amazon.com
  7. Netflix.com
  8. YouTube.com
  9. Twitter.com
  10. WhatsApp.com

2021 yılının en popüler sosyal medya siteleri:

  1. TikTok.com
  2. Facebook.com
  3. YouTube.com
  4. Twitter.com
  5. Instagram.com
  6. Snapchat.com
  7. Reddit.com
  8. Pinterest.com
  9. LinkedIn.com
  10. Quora.com

2021 yılının en popüler video yayın siteleri:

  1. Netflix.com
  2. YouTube.com
  3. Roku.com
  4. HBOMax.com
  5. Hulu.com
  6. Peacocktv.com
  7. Disneyplus.co
  8. ParamountPlus.com
  9. Sling.com
  10. Iq.com

2021 yılının en popüler e-ticaret siteleri

  1. Amazon.com
  2. Taobao.com
  3. Ebay.com
  4. Walmart.com
  5. Jd.com
  6. Shopify.com
  7. Bestbuy.com
  8. Target.com
  9. Rakuten.co.jp
  10. Homedepot.com

2021 yılının en popüler mesajlaşma siteleri

  1. WhatsApp.com
  2. WeChat.com
  3. Signal.org
  4. Telegram.com
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  1. Roblox.com
  2. Epicgames.com (Fortnite)
  3. Secondlife.com
Kaynak : https://blog.cloudflare.com/popular-domains-year-in-review-2021/
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