Cloudflare, 2021 yılının en popüler internet sitelerini açıkladı. Paylaşılan listeye göre geçtiğimiz yıl 7. sırada olan TikTok, bu yıl Google'ı zirvesinden ederek 1. sıraya yükseldi. Netflix, Amazon ve WhatsApp da kendi kategorilerinin birincileri oldu.

2021 yılına veda ederek takvimlerimizde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, bu yıl boyunca dünyada nelerin ön plana çıktığını ve ilgi gördüğünü gösteren raporlar yayımlanmaya devam ediyor. İnternet dünyasına ait son rapor, bu kez alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan Cloudflare tarafından paylaşıldı. Cloudflare, bu yıl en çok ziyaret edilen internet sitelerini listeledi.

Paylaşılan listeye göre bu yıl, son yıllarda zirveyi taşıyan Google en sonunda tahtından edildi. Onu tahtından eden isimse TikTok oldu. Geçtiğimiz yıl en çok ziyaret edilen alan adları arasında yedinci sırada olan TikTok.com, bu yıl 1. sıraya yükseldi. TikTok’un ardından Google ikinci sırada, Facebook ise 3. sırada yer aldı.

2021 yılının en popüler siteleri:

TikTok.com Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Amazon.com Netflix.com YouTube.com Twitter.com WhatsApp.com

2021 yılının en popüler sosyal medya siteleri:

TikTok.com Facebook.com YouTube.com Twitter.com Instagram.com Snapchat.com Reddit.com Pinterest.com LinkedIn.com Quora.com

2021 yılının en popüler video yayın siteleri:

Netflix.com YouTube.com Roku.com HBOMax.com Hulu.com Peacocktv.com Disneyplus.co ParamountPlus.com Sling.com Iq.com

2021 yılının en popüler e-ticaret siteleri

Amazon.com Taobao.com Ebay.com Walmart.com Jd.com Shopify.com Bestbuy.com Target.com Rakuten.co.jp Homedepot.com

2021 yılının en popüler mesajlaşma siteleri

WhatsApp.com WeChat.com Signal.org Telegram.com

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